Dieci piatti regionali preparati in Russia per Capodanno (FOTO)

Nella Repubblica di Adighezia e nel Territorio di Krasnodar, per le feste di fine anno si cucina l’ashraj (ашрай). Si tratta di una densa zuppa di cipolle a base di latte, con fagioli e farina di granoturco. I fagioli vengono cotti nel brodo di carne per un’ora e mezza, e, prima di servirla in tavola, la zuppa viene diluita con latte, kefir o siero di latte, e vi vengono aggiunte le cipolle tritate e soffritte a parte. Non importa quante portate ci siano sulla tavola delle feste, l’ashraj è un must da provare. Il piatto viene cucinato in grandi quantità e poi distribuito ai vicini. Si ritiene che più si distribuisce questa zuppa, più la famiglia avrà prosperità.

Nei giorni di festa, in Tatarstan si cucinano sempre torte salate: zur belish, echpochmaki, gubadija. La principale torta decorata delle feste con un “coperchio” di impasto, è la “zur belish” (зур бэлиш), nome che si traduce dal tataro come “grande torta”. Per il ripieno classico si usa la carne di manzo, ma in occasioni speciali viene sostituita dall’anatra o dall’oca, oppure si prepara un misto di diversi tipi di carne. Vi si mescolano patate, cereali, zucca o cavolo.

Questa torta dolce è popolare in Tatarstan, Bashkortostan e Ciuvascia. Per la notte di Capodanno la gubadija (губадия) viene preparata il più delle volte con pasta non lievitata e con un ripieno dolce. Quest’ultimo è composto da riso, uova e iremsek, un tipico ingrediente della cucina tatara, detto anche “tvorog rosso”, che si prepara con latte e katyk (latte acido fermentato). È adatto anche il tvorog preparato a partire dalla rjazhenka (latte cotto fermentato). Si aggiunge anche frutta essiccata, come uvetta, albicocche e prugne secche.

In Jacuzia, sulla tavola delle feste viene servita la stroganina (строганина), pezzi di pesce o carne congelati tagliati a fettine sottilissime. La stroganina di pesce può essere preparata con nelma, muksun, omul, storione, coregone bianco o coregone tozzo. Per la stroganina di carne, in Jakuzia si usa la carne cruda ghiacciata di puledro.

Questo piatto viene cucinato nella Repubblica dei Mari. È una focaccia composta da tre bliny (crêpes) di diversi tipi di farina, cotta in forno. Poi sopra vi viene messa una pallina di tvorog come simbolo del Sole. Il Koman melna (коман мелна) viene servito con salse salate e dolci.

In Ossezia questa torta salata al formaggio non può mancare sulla tavola delle feste. Anzi, devono essercene tre. Il numero tre simboleggia il Dio, il cielo con il sole, e la Terra. Inoltre, nelle ualibakh (уалибах) preparate per Capodanno si mette una moneta o un piccolo monile. Si pensa che chi si ritrova in bocca il prezioso elemento sarà fortunato l’anno successivo.

Il libzha (либжа) è pollo stufato in una salsa di smetana e farina. Viene servito con una salsa densa a base di mais e semolino o farina con l’aggiunta di cipolle. La libzha è popolare in molte regioni del Caucaso settentrionale.

Come principale piatto caldo per la tavola di Capodanno, in Udmurtia si usa cucinare il “ryzhem zazeg” (рыжем зазег), che nella lingua locale significa “oca arrosto”. In passato, quando gli udmurti erano pagani (alcuni lo sono ancora, ma la gran parte, almeno formalmente, è cristiano ortodossa), questo piatto veniva preparato durante le festività principali come sacrificio agli dei. Ora si può trovare non solo nelle feste di famiglia, ma anche nei ristoranti locali. L’oca delle feste è farcita con funghi porcini e con cereali, come l’orzo perlato.

I pelmeni (пельмени) sulla tavola di Capodanno sono una tradizione di molte famiglie siberiane. Così come lo “schastlivyj pelmen”; il “pelmen fortunato”; un raviolo con dentro nascosta una sorpresa. Centinaia o addirittura migliaia di pezzi vengono realizzati da tutta la famiglia e poi congelati. Le ricette variano: alcuni aggiungono ghiaccio tritato, altri li cucinano con tre tipi di carne o con l’alce.

Oltre che in Siberia, i ravioli locali vengono preparati per le feste in molte regioni: in Daghestan ci sono i kurze (курзе; con l’aggiunta di pomodori nel macinato del ripieno), e in Buriazia ci sono pozy o buuzy (позы, буузы; con il lardo nel ripieno).

Molte famiglie russe festeggiano il nuovo anno con lo champagne. Gli adighe del Caucaso settentrionale preferiscono il makhsyma, una bevanda a bassa gradazione alcolica. La si prepara con farina di mais e farina di miglio con miele, luppolo e spezie.



