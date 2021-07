Con quali e quanti Paesi confina la Russia? (FOTO)

Lo sapevate che, seppur per meno di quattro chilometri, ha una frontiera anche con gli Stati Uniti? Ecco tutti i fatti più interessanti sui confini russi

Ufficialmente, la Russia confina con 18 Stati, battendo ogni record di nazione con più Paesi confinanti al mondo! Solo 8 di loro sono ex repubbliche sovietiche, e i “vicini di casa” si trovano in Europa, Asia… e persino in America. La lunghezza totale del confine russo è di 60.932 km (22.125 km di confini terrestri e 38.807 di confini marittimi).



1. Cina

Blagoveshchensk, vista sul fiume Amur, oltre il quale si stagliano i palazzi della città cinese Heihe Aleksandr Ryumin/TASS Aleksandr Ryumin/TASS

Il confine tra Russia e Cina è lungo più di 4.200 km e attraversa un gran numero di fiumi e laghi. Ci sono solo 500 metri di distanza tra la città dell’Estremo Oriente di Blagoveshchensk e la cinese Heihe, divise dal fiume Amur. I residenti dei due Paesi possono salutarsi durante una passeggiata lungo gli argini. Nel 2023 è prevista l’apertura di una funicolare sul fiume, che consentirà alle persone di spostarsi da un Paese all’altro in pochi minuti.

A sinistra, la città di Zabaikalskij; a destra, un parco dei divertimenti cinese con una matrioska gigante

In Siberia, ci sono solo 6 km tra le città di Zabaikalskij e Manzhouli e, per i turisti russi, ci sono un numero enorme di centri commerciali e di intrattenimento di là dal confine. Il più impressionante è a forma di gigantesca Matrioska.

2. Stati Uniti

L'isola russa Grande Diomede, o Ratmanov (a destra), e l'isola statunitense Piccola Diomede, o Krusenstern (a sinistra), nello stretto di Bering Jacques Langevin/Getty Images Jacques Langevin/Getty Images

Sono solo 3.750 metri a separare direttamente la Russia e gli Stati Uniti. Il confine tra i due Paesi passa attraverso le acque dello Stretto di Bering tra le Isole Diomede. L’isola di Ratmanov (Grande Diomede) appartiene alla Russia e l’isola Krusenstern (Piccola Diomede) appartiene agli Stati Uniti. Qui corre anche la linea del cambio data. Circa 100 persone vivono dalla parte americana (nativi dell’Alaska), mentre solo la base del servizio di controllo delle frontiere si trova dalla parte russa.

3. Giappone

L'isola Urup Danil Godlevsky/Sputnik Danil Godlevsky/Sputnik

Il confine tra i Paesi è stato stabilito dopo la Seconda guerra mondiale e passa attraverso la zona delle Isole Curili. Tuttavia, il Giappone non è d’accordo e rivendica queste isole come suo territorio. Le guardie di frontiera russe registrano spesso violazioni dei confini da parte di pescatori giapponesi.

4. Corea del Nord

Guardie russe di frontiera Yurij Smityuk/TASS Yurij Smityuk/TASS

Il confine tra Russia e Repubblica Popolare Democratica di Corea è lungo meno di 40 km e corre lungo il fiume Tumannaja, nel Territorio del Litorale, vicino alla stazione di Khasan. Il ponte ferroviario dell’Amicizia fu costruito sul fiume durante il periodo sovietico.

5. Mongolia

Un grande masso vicino alla frontiera Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Le repubbliche russe degli Altaj, di Tuva, della Buriazia e il Territorio della Transbajkalia confinano con la Mongolia, e la maggior parte del confine (lunghezza totale: 3.485 km) passa attraverso luoghi molto remoti. Per questo motivo, ci sono solo 12 punti di frontiera.

6. Estonia

Sulla sinitra, l'Estonia; sulla destra, la Russia Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Uno dei confini internazionali più belli della Russia corre tra Ivangorod (regione di Pskov) e Narva (Estonia): due fortezze medievali sono collegate da un ponte pedonale sul fiume. Nel 1957, quando l’Estonia faceva parte dell’Urss, le repubbliche si scambiarono piccole aree di territorio (allora era solo una formalità) e oggi, di conseguenza, la Russia rivendica continuità territoriale per la semi-exclave di Dubki, villaggio rimasto isolato su una penisola sulla riva del Lago dei Ciudi.

7. Norvegia

Il ponte vicino al confine Lev Fedoseev/TASS Lev Fedoseev/TASS

Il confine più settentrionale della Russia passa oltre il Circolo Polare Artico nella regione di Murmansk. Durante gli anni sovietici era chiuso. Il villaggio di confine russo è abitato principalmente da uomini della guardia di frontiera e dai dipendenti della centrale idroelettrica locale.

8. Finlandia

Babbi Natale russo e finlandese sul confine tra i due Stati Aleksandr Galperin/Sputnik Aleksandr Galperin/Sputnik

Ci sono otto posti di frontiera al confine russo-finlandese: tre nel distretto di Vyborg, tre in Carelia e due nella regione di Murmansk. Ci sono anche due posti di blocco per un attraversamento semplificato in Carelia, che possono utilizzare solo i cittadini di Russia e Finlandia.

9. Lettonia

Veduta aerea sul confine lettone-russo AFP AFP

Il confine tra Russia e Lettonia passa attraverso la regione di Pskov ed è lungo poco più di 270 km. Qui la Russia confina con l’Ue e con la Nato.

10. Lituania

La penisola di Neringa Irina Mandrykina/TASS Irina Mandrykina/TASS

La maggior parte del confine russo-lituano passa attraverso la Penisola di Neringa nella regione di Kaliningrad, enclave russa. Questo è uno dei luoghi più pittoreschi lungo il Mar Baltico.

11. Polonia

Il checkpoint Mamonovo-2 Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Il confine corre lungo il lato meridionale della Regione di Kaliningrad, e taglia il Cordone litorale della Vistola, la stretta lingua di sabbia che separa la Laguna della Vistola dal Golfo di Danzica. Le persone possono attraversare il confine in diversi luoghi in treno, in auto e persino in bicicletta.

12. Bielorussia

Un monumento sulla strada che segna il confine tra la Russia e la Bielorussia Legion Media Legion Media

Il confine è apparso dopo la caduta dell’Urss nel 1991 ed esiste solo formalmente, senza controllo di frontiera. Corre lungo le regioni di Pskov, Smolensk e Brjansk. Nonostante l’assenza di posti di frontiera, gli stranieri che desiderano visitare entrambi i Paesi devono ottenere due visti diversi.

13. Azerbaigian

Il fiume Samur in Daghestan Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

Il confine con l’Azerbaigian corre lungo la Repubblica del Daghestan, l’area più meridionale della Russia. Passa anche lungo il fiume Samur in montagna.

14. Kazakistan

Punto di confine Autorizazia (CC BY-SA 3.0) Autorizazia (CC BY-SA 3.0)

Il confine terrestre più lungo del mondo corre tra Russia e Kazakistan per ben 7.598,8 km. In Russia, 12 regioni confinano con il Kazakistan, da Astrakhan agli Altaj.

15. Ucraina

Il checkpoint di Dzhankoj Vladimir Sergienko/Sputnik Vladimir Sergienko/Sputnik

La parte principale del confine corre lungo le regioni di Brjansk, Kursk, Belgorod, Voronezh e Rostov sul Don. Ci sono ancora questioni territoriali tra Russia e Ucraina relative allo status della Repubblica di Crimea, dove dal 2014 la Russia ha un confine con l’Ucraina che attraversa il lago Sivash fino ad Armjansk.

16. Georgia

Il checkpoint di Verkhnij Lars Vladimir Ivanov/Sputnik Vladimir Ivanov/Sputnik

Nel 2008, quando la Russia ha riconosciuto le repubbliche dell’Abcasia e dell’Ossezia del Sud che si sono separate dalla Georgia, è rimasto solo un posto di frontiera tra Russia e Georgia, lungo la strada militare georgiana. Dal punto di vista della Georgia, invece, i confini non sono cambiati dal crollo dell’Urss.

17. Abcasia

Checkpoint PSOU Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Il confine passa vicino alla città russa di Adler, sul Mar Nero, e la gente del posto può attraversarlo senza visti o passaporti. E possono farlo a piedi, in treno e in macchina. I residenti di Paesi stranieri, tuttavia, non possono attraversare questo confine liberamente.

18. Ossezia del Sud

Una strada di confine dell'Ossezia Aleksandr Bozhkov (CC BY-SA 4.0) Aleksandr Bozhkov (CC BY-SA 4.0)

Arrivare dalla Russia all’Ossezia del Sud è possibile solo tramite l’autostrada transcaucasica o diversi valichi di montagna. È vietato l’attraversamento pedonale del confine.

