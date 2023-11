Dieci curiosità sui marescialli dell’Urss che (probabilmente) non conoscete

1 / Voroshilov è considerato il primo Maresciallo dell’Unione Sovietica, anche se questo titolo è stato dato contemporaneamente anche ad altri quattro leader militari

Ivan Shagin/Sputnik Ivan Shagin/Sputnik

Il 20 novembre 1935, per la prima volta nella storia sovietica, cinque comandanti militari dell’Armata Rossa (Semjon Budjonnyj, Kliment Voroshilov, Aleksandr Egorov, Mikhail Tukhachevskij e Vasilij Bljukher) furono insigniti del più alto grado militare dell’epoca: Maresciallo dell’Unione Sovietica (Marshal Sovetskogo Sojuza).

Tutti loro divennero marescialli contemporaneamente, ma nella coscienza popolare Kliment Voroshilov era considerato “il primo”. “E il primo maresciallo ci condurrà in battaglia!”, recitava su di lui una popolare canzone sovietica.

Voroshilov aveva molta più influenza degli altri comandanti militari. Non solo ricopriva la carica di Commissario del Popolo (Ministro) della Difesa, ma fin dai tempi della Guerra civile era un amico stretto di Stalin. Il leader sovietico apprezzava molto il lavoro e la lealtà personale di Kliment Voroshilov.

2 / Mikhail Tukhachevskij fu il più giovane a diventare Maresciallo dell’Unione Sovietica

Sputnik Sputnik

Mikhail Tukhachevskij aveva 42 anni quando fu insignito del più alto grado militare, diventando così il più giovane maresciallo dell’Unione Sovietica.

Formalmente ci sono stati marescialli più giovani. Aleksandr Golovanov divenne Maresciallo dell’Aviazione all’età di 39 anni e Ivan Peresypkin divenne Maresciallo delle Comunicazioni alla stessa età. Tuttavia, questo grado di maresciallo di rami o forze speciali (“Marshal roda vojsk”) corrispondeva al grado militare di generale dell’esercito.

3 / Il maresciallo Malinovskij da giovane ha combattuto nell’“Armée d’Afrique” francese

Ministero della Difesa della Federazione russa Ministero della Difesa della Federazione russa

Il sergente Rodion Malinovskij si trovava in Francia nella primavera del 1916. Vi era arrivato come parte del Corpo di spedizione russo, inviato dall’imperatore Nicola II per aiutare l’alleato francese. Dopo gli eventi rivoluzionari del 1917, il corpo fu sciolto.

Malinovskij continuò a combattere i tedeschi sul fronte occidentale nelle file della “Legione d’onore russa”. Questa formazione faceva parte della 1ª Divisione marocchina, inquadrata nella cosiddetta “Armée d’Afrique” francese. Solitamente stanziata in Algeria, Marocco e Tunisia, ma composta da europei, fu richiamata per le operazioni di combattimento in Europa.

Il futuro maresciallo si mise brillantemente in luce durante lo sfondamento della Linea Hindenburg (per i tedeschi “Siegfried Stellung”) fortificata nell’autunno del 1918, per il quale fu insignito della Croce militare francese con una stella d’argento. Dopo la fine della guerra tornò in Russia.

4 / Il maresciallo Govorov aveva combattuto contro i bolscevichi durante la Guerra civile

Nel 1918, quando in Russia era in corso la Guerra civile, Leonid Govorov viveva nella cittadina di Elabuga, non lontano da Kazan. Aveva studiato al dipartimento di costruzioni navali dell’Istituto politecnico di Pietrogrado e prestato brevemente servizio nell’esercito imperiale russo, da cui era stato smobilitato con il grado di guardiamarina.

A settembre Govorov si unì ai Bianchi, le cui truppe occuparono la città. Lui affermò in seguito di essere stato mobilitato.

Per quasi un anno il futuro Maresciallo combatté nell’8ª Divisione fucilieri Kama dell’Armata separata occidentale, dove comandava una batteria di artiglieria. Con un ordine del 13 luglio 1919 il Comandante supremo della Russia, l’ammiraglio Aleksandr Kolchak, lo promosse sottotenente.

Tuttavia, quando nel novembre-dicembre 1919 le truppe bianche nell’Est del Paese subirono una pesante sconfitta e cominciarono a ripiegare dietro gli Urali, Govorov decise di passare dalla parte dei rossi.

5 / Konstantin Rokossovskij fu l’unico maresciallo sovietico che fu anche maresciallo di Polonia

Galina Sanko/Sputnik Galina Sanko/Sputnik

“Sono il maresciallo più infelice dell’Unione Sovietica. In Russia ero considerato un polacco e in Polonia un russo”, si rammaricava Konstantin Rokossovskij, nato a Varsavia, figlio di un bracciante polacco e di un’insegnante russa, che divenne uno dei migliori generali della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo la vittoria, il Maresciallo comandò il Gruppo Nord delle truppe sovietiche di stanza in Polonia. Nell’ottobre 1949, su richiesta del Presidente della Repubblica Popolare Polacca Bolesław Bierut e con il permesso della leadership sovietica, Rokossovskij assunse l’incarico di Ministro della Difesa Nazionale. Nello stesso anno fu promosso al grado di Maresciallo di Polonia.

6 / Il maresciallo Semjon Timoshenko si imparentò con Stalin, ma non ne era affatto contento

Il maresciallo dell’Unione Sovietica Semjon Timoshenko nel 1945 si oppose fermamente al matrimonio di sua figlia Ekaterina con il figlio di Stalin, Vasilij. Era sicuro che tale unione avrebbe portato solo guai.

Vasilij era caratterizzato da una propensione all’ubriachezza e a uno stile di vita promiscuo, e inoltre non aveva ancora divorziato dalla prima moglie. Tuttavia, la figlia del Maresciallo ignorò il divieto e, in violazione di tutte le formalità, sposò il suo amante.

Stalin approvò la scelta del figlio, ma, come dimostrarono gli eventi successivi, era Timoshenko ad avere ragione. La vita in comune dei coniugi si trasformò molto presto in un vero e proprio incubo, pieno di tradimenti, ubriacature, litigate e botte. Dopo pochi anni Vasilij ed Ekaterina si separarono.

7 / In onore del maresciallo Budjonnyj sono stati chiamati un copricapo e una razza di cavalli

Foto d'archivio Foto d'archivio

Semjon Budyonnyj fu uno dei principali eroi della Guerra civile russa. Questo ardito cavallerizzo comandava la Prima Armata di Cavalleria, che divenne la più potente e gloriosa unità militare delle Forze Armate della giovane repubblica sovietica.

La parola “budennovets” fu associata all’audacia e al coraggio, e il copricapo invernale dei soldati, che aveva la forma di un antico elmo da guerriero russo, fu soprannominato ufficiosamente “Budjonovka”.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Budjonnyj ricoprì la carica di viceministro dell’Agricoltura dell’Urss in materia di cavalli e di allevamento equino e scrisse più di 70 opere su questo argomento. Sotto la sua direzione fu pubblicata la monumentale opera in cinque volumi “Storia del cavallo”. Nel 1948, l’Unione Sovietica selezionò e iniziò ad allevare una razza di cavalli chiamata “Budjonovskaja” in onore del Maresciallo.

8 / Anche se fu Zhukov a prendere Berlino, non fu lui al comando degli ultimi scontri con la Germania nazista

La mattina del 2 maggio 1945, i resti della guarnigione di Berlino si arresero alle truppe del 1° Fronte Bielorusso del maresciallo Georgij Zhukov. La pesante e sanguinosa battaglia per la capitale del Terzo Reich si concluse con la vittoria dell’Urss. Ma la cattura della “tana della bestia nazista” non portò alla fine immediata della guerra.

La leadership che guidava il Terzo Reich dopo il suicidio di Hitler aveva ancora sul territorio della Cecoslovacchia un gruppo di 900 mila uomini che cercava di dirigersi verso ovest e arrendersi agli Alleati e non ai sovietici.

Le truppe del 1° Fronte ucraino del maresciallo Ivan Konev svolsero un ruolo fondamentale nell’abbattere il nemico. Durante l’operazione offensiva di Praga (dal 6 all’11 maggio) i resti dei Gruppi d’armate “Centro” e “Sud” tedeschi furono definitivamente sconfitti, quasi 860 mila soldati tedeschi furono catturati e il territorio della Cecoslovacchia fu completamente liberato.

Nel suo libro di memorie “Sorok pjatyj” (ossia: “Quarantacinque”) Konev scrisse: “Quando vado al cimitero di Olšany a Praga, dove si trovano le ceneri dei nostri soldati e ufficiali morti nei giorni dell’operazione di Praga, leggo con dolore sulle lapidi decorate con fiori la data “9 maggio”. In sostanza, la guerra era già finita, e questi uomini sono morti qui, alla periferia di Praga, quando il nostro Paese stava già festeggiando la vittoria; sono morti negli ultimi scontri con il nemico, portando impavidamente a termine il lavoro che avevano iniziato”.

9 / Kulik fu l’unico maresciallo sovietico a essere degradato durante la Seconda Guerra Mondiale

Foto d'archivio Foto d'archivio

La partecipazione alla guerra contro la Germania nazista si rivelò una serie di clamorosi fallimenti per il maresciallo Grigorij Kulik. “È con amarezza che ricordo quest’uomo”, ha scritto nelle sue memorie il maresciallo Aleksandr Vasilevskij. “All’inizio della guerra, svolse senza successo i compiti del Quartier generale nella direzione occidentale, poi altrettanto male comandò una delle armate vicino a Leningrado. A causa delle sue scarse qualità personali non era rispettato dalle truppe e non era in grado di organizzare le azioni dei suoi uomini”.

Nell’autunno del 1941, Kulik, in qualità di rappresentante del Comando Supremo, fu inviato a Kerch e a Rostov sul Don con l’ordine di tenerle con tutte le forze. Tuttavia, entrambe le città furono perse.

Di conseguenza, il 19 febbraio 1942 Kulik fu degradato a maggior generale. Continuò a essere coinvolto in operazioni militari limitate, ma non riuscì a ottenere risultati visibili. Il comandante fu riportato al grado militare di maresciallo solo già dopo la morte, nel 1957.

10 / Solo due persone nella storia sono diventate quattro volte Eroi dell’Unione Sovietica. Ed entrambi erano marescialli

Diventare Eroe dell’Unione Sovietica all’epoca dell’Urss era il più grande onore. Molti sono stati onorati due e anche tre volte, ma solo due persone sono riuscite ad appuntarsi questa medaglia quattro volte.

Il primo è stato il miglior comandante dell’Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale, il maresciallo Georgij Zhukov. Il secondo è stato il capo di Stato Leonid Brezhnev, che nel 1976 è stato insignito del grado di maresciallo.

Inoltre, Brezhnev è diventato il più anziano maresciallo dell’Unione Sovietica al momento dell’assegnazione del titolo. All’epoca aveva 69 anni.



