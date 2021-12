Così un oppositore dei bolscevichi divenne uno dei migliori comandanti sovietici (FOTO)

Durante la guerra civile russa, Leonid Govorov combatté contro i bolscevichi. Ma ciò non gli impedì di diventare in seguito un rispettato maresciallo sovietico

“Tutte le decisioni sono pensate in ogni dettaglio, gli ordini sono laconici ma estremamente chiari. È sempre esigente con se stesso e con i suoi subordinati, sempre severo e di princìpi. Gode di grande autorità e rispetto tra i soldati, gli ufficiali e i generali del fronte”, così il generale Boris Bychevskij descrisse il maresciallo dell'Unione Sovietica Leonid Govorov, l’architetto delle vittorie sovietiche nel nord-ovest dell'URSS durante la Seconda guerra mondiale, divenuto una leggenda nell'Armata Rossa. Sorprendentemente, a un certo punto della sua vita, questo eccezionale comandante sovietico si ritrovò a combattere contro lo stesso esercito che successivamente avrebbe guidato.

Il Maresciallo Leonid Govorov nel 1947 mil.ru mil.ru

Nel 1918, quando le rovine dell'Impero russo erano sovrastate dalla guerra civile, Leonid Govorov viveva nella piccola città di Yelabuga, non lontano da Kazan. Si era diplomato in una scuola di artiglieria e aveva prestato un breve servizio nell'esercito, prima di essere smobilitato con il grado di sottufficiale. Tuttavia, Govorov non riuscì a stare lontano dal conflitto: si unì ai Bianchi, che occuparono Yelabuga nel settembre dello stesso anno. Lo stesso Leonid Aleksandrovich in seguito affermò di essere stato poi nuovamente mobilitato.

Per quasi un anno, Leonid Govorov combatté nell'8° Divisione fucilieri dell'esercito occidentale, dove comandò una batteria di artiglieria. Con un ordine datato 13 luglio 1919, il comandante supremo in capo, l’ammiraglio Aleksandr Kolchak, lo promosse al grado di sottotenente. Tuttavia, quando nel novembre-dicembre 1919, la Guardia Bianca subì una pesante sconfitta nell'est del paese e cominciò a retrocedere oltre gli Urali, Govorov decise di disertare e passare dalla parte dell'Armata Rossa.

Leonid Govorov con la moglie, 1923 Dominio pubblico Dominio pubblico

Leonid Aleksandrovich fu uno delle diverse migliaia di ufficiali bianchi che si unirono all'Armata Rossa. I bolscevichi tenevano in alta considerazione le abilità di combattimento di questi “specialisti militari”, ma li tenevano sotto speciale controllo visto che fino a poco prima erano considerati nemici. Cercando di guadagnarsi la fiducia dei suoi nuovi compagni, Govorov combatté con grande coraggio e dedizione contro le truppe del barone Wrangel nel sud dell'Ucraina e in Crimea, fu ferito due volte e fu decorato con l'Ordine della Bandiera Rossa.

Govorov, comandante della 5° Armata Viktor Temin/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Questo alto riconoscimento aumentò la fiducia della leadership sovietica nei suoi confronti, e Govorov continuò a fare carriera nell'Armata Rossa. Riuscì persino a sopravvivere al periodo delle repressioni di massa in URSS, noto come le Grandi Purghe. “Stalin apprezzava le sue qualità professionali, così come il fatto che Leonid Aleksandrovich e sua moglie erano persone molto modeste - raccontò in seguito il nipote del maresciallo, Aleksei Govorov -. Il nonno non amava le riunioni e le feste, non si occupava di politica. Era immerso nelle questioni professionali e si dedicava completamente al suo lavoro... Questo deve averlo protetto dalle repressioni e gli ha salvato la vita”.

Leonid Govorov (sopra, al centro) con i comandanti sovietici Viktor Temin/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Durante il conflitto sovietico-finlandese del 1939-1940. Govorov, come capo del quartier generale dell'artiglieria della 7° armata sovietica, preparò lo sfondamento della linea Mannerheim e lo sfondamento di una zona fortificata, che gli valsero l'Ordine della Stella Rossa. Ma anche così, non gli fu permesso di unirsi al Partito Comunista (ciò sarebbe accaduto solo nel 1942).

Govorov a Leningrado mil.ru mil.ru

Durante la battaglia di Mosca, nell'autunno-inverno del 1941, la 5° Armata sotto il suo comando affrontò pesanti scontri difensivi a ovest della capitale, vicino a Mozhaisk e, essendo riuscita a resistere, partecipò a una controffensiva sovietica su larga scala all'inizio di dicembre. “Nelle operazioni di difesa vicino a Mosca, il peso principale nella lotta contro i numerosi carri armati nemici ricadeva principalmente sull'artiglieria. Così, le conoscenze specialistiche e l'esperienza di Govorov acquisirono un valore particolare”, disse Georgij Zhukov, che all'epoca comandava il fronte occidentale.

Leonid Govorov durante la Battaglia di Mosca Arkadij Shaikhet/russiainphoto.ru

Nell'aprile del 1942, Leonid Govorov fu trasferito nella Leningrado sotto assedio, e il resto della sua carriera nella Seconda guerra mondiale fu associato ai combattimenti nel nord-ovest dell'Unione Sovietica. Come comandante del Fronte di Leningrado, non solo riuscì a trasformare l'esausta città assediata in una fortezza inespugnabile, ma riuscì anche, con scarse risorse, a preparare un raggruppamento di truppe in grado di rompere il blocco nemico. Questo accadde il 18 gennaio 1943 durante l'operazione Iskra condotta insieme al Fronte Volkhov. Un anno dopo, l'Armata Rossa respinse finalmente le truppe tedesche lontano da Leningrado.

Truppe sovietiche durante l'operazione Iskra Foto d'archivio Foto d'archivio

Nell'estate del 1944, Leonid Aleksandrovich tornò all'istmo di Carelia, che conosceva bene dalla Guerra d'Inverno con la Finlandia. Ciò che lo aspettava lì era il nuovo sistema finlandese di fortificazioni difensive, che includeva la linea Mannerheim, parzialmente restaurata.

Truppe sovietiche in Carelia Dominio pubblico Dominio pubblico

“Govorov decise di effettuare l'intera operazione offensiva con una velocità di avanzamento di 12 chilometri al giorno! Questo significava che la cintura di cemento armato in profondità [le difese del nemico] doveva essere sfondata quasi in movimento e Vyborg doveva essere presa 10-12 giorni dopo l'inizio dell'offensiva. Nella campagna sovietico-finlandese del 1939-1940, la stessa distanza richiedeva 100 giorni”, disse Bychevskij. Dopo un massiccio attacco aereo e una preparazione di artiglieria che durò 10 ore, le truppe sovietiche lanciarono il loro assalto. Il 20 giugno, appena 10 giorni dopo l'inizio dell'offensiva, Vyborg fu presa, e due giorni prima il generale dell'esercito Govorov fu insignito del grado di Maresciallo dell'Unione Sovietica.

Lanciarazzi Katyusha vicino a Vyborg Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

L'ultimo campo di battaglia calpestato da Govorov nella Seconda guerra mondiale fu nella regione baltica. Alla fine della guerra, il Gruppo d'armate Curlandia della Wehrmacht, bloccato dalle truppe sovietiche, teneva ancora le sue posizioni nella Lettonia occidentale. Fu solo il 9 maggio 1945 che Leonid Aleksandrovich accettò la resa del suo comandante, il colonnello generale Carl Hilpert, completando così la liberazione del territorio dell'Unione Sovietica dalle truppe nemiche.

mil.ru mil.ru

