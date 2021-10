Le incredibili gesta del più giovane pilota sovietico

Decine di migliaia di bambini presero parte al conflitto più brutale e sanguinoso della storia dell'umanità: la Seconda guerra mondiale. Naturalmente, i minori non venivano chiamati alle armi e lavoravano principalmente nelle fabbriche dove venivano prodotte le munizioni. Ma ci furono anche casi di ragazzini talmente tanto ossessionati dal desiderio di combattere il nemico, che scapparono di casa e riuscirono a farsi strada verso il fronte.

Negli eserciti delle nazioni in guerra e nei distaccamenti partigiani, i bambini erano per lo più impiegati in lavoretti lontano dalle prime linee; ma alcuni di loro riuscirono a prendere parte a raid di ricognizione, imboscate e atti di sabotaggio, oltre a vere e proprie battaglie.

Molti adolescenti servirono come fanti, portatori di granate, cecchini, e alcuni riuscirono persino a padroneggiare una macchina complessa come un aereo militare. E così, dopo aver falsificato il suo certificato di nascita, il quattordicenne Tom Dobney si iscrisse a una scuola di volo, e da lì a poco si mise ai comandi di un bombardiere notturno della Royal Air Force. Riuscì a partecipare a 20 sortite prima che la verità venisse a galla.

Arkadij Kamanin Dominio pubblico Dominio pubblico

Si registrò un caso simile anche nell'aviazione sovietica: solo che il quattordicenne Arkadij Kamanin non ebbe bisogno di ingannare nessuno per diventare il più giovane pilota dell'aviazione dell'Armata Rossa.

Sognando il cielo

Arkadij era figlio del famoso pilota militare Nikolaj Kamanin, che divenne uno dei primi eroi dell'Unione Sovietica per aver salvato l'equipaggio del piroscafo Cheljuskin che affondò nei ghiacci artici nel 1934. Non sorprende quindi che il ragazzo fosse ossessionato dall'aviazione fin dall'infanzia.

Essendo la famiglia di un militare, i Kamanin si spostavano spesso di guarnigione in guarnigione in diverse parti del paese, e ovunque andasse Arkadij come prima cosa correva a vedere il campo d’aviazione, dove finiva per trascorrere buona parte del suo tempo libero. “Tornato in Asia Centrale, nel primo anno di guerra, passava giornate intere negli hangar. All'epoca, mi sembrava la cosa più naturale del mondo: quale adolescente si dimostrerebbe indifferente alla vista di veri aeroplani?”, scrisse Nikolaj Kamanin nelle sue memorie “Piloti e Cosmonauti”.

Arkadij con il padre Dominio pubblico Dominio pubblico

A 13 anni, il ragazzo era diventato così esperto nella meccanica del funzionamento degli aerei che gli fu permesso di lavorare nelle officine di riparazione dei velivoli. “Insieme agli altri, riparava danni, ripuliva parti, sostituiva pezzi... Lavorava con il caldo e il freddo, con la pioggia e il fango”, disse suo padre, non senza orgoglio.

Nel 1942, il comandante dell'aviazione del distretto militare dell'Asia centrale Nikolaj Kamanin fu trasferito da Tashkent al fronte sovietico-tedesco. E all'inizio del 1943, la famiglia insistette per andare con lui.

Lì, il quattordicenne Arkadij si unì all'Armata Rossa, diventando meccanico di attrezzature speciali per lo squadrone delle comunicazioni del quartier generale. Ma egli continuava a guardare il cielo sognando di diventare un pilota.

Arkadij Kamanin e Nikolaj Kamanin Dominio pubblico Dominio pubblico

Vedendo il suo entusiasmo, i piloti si impegnarono ad addestrare Kamanin junior: prima gli permisero di rullare a terra, poi di pilotare un aereo, eseguendo semplici manovre. L'adolescente si rivelò estremamente capace: ben presto sapeva già decollare e atterrare e poteva eseguire complesse acrobazie.

Alla fine, si pose la questione di farlo volare da solo. Naturalmente, era ancora troppo giovane per pilotare un caccia ad alta velocità o un aereo da combattimento, ma il biplano multiuso a bassa velocità U-2 (Po-2), che l'aviazione dell'Armata Rossa usava come aereo da comunicazione e ricognizione e bombardiere notturno, era perfetto per lui.

L'esaminatore che valutò il giovane pilota era il Maggiore Generale dell'Aviazione Kamanin Sr. in persona, che i suoi colleghi chiamavano Kamennyj (in russo significa “fatto di roccia”); Kamanin era una persona esigente e severa. Dopo un accurato interrogatorio, permise comunque a suo figlio di volare, e nel luglio 1943, il quattordicenne Arkadij fu nominato pilota del 423° Squadrone Separato dell'Aviazione di Comunicazione.

LEGGI ANCHE: Così gli americani salvarono 800 bambini russi durante la guerra civile in URSS

Fra cielo e terra

All'inizio, Arkadij volava per eseguire incarichi semplici al quartier generale dell'esercito delle forze aeree e al quartier generale del fronte. Quando una volta riuscì a scappare abilmente da un Messerschmitt che lo stava inseguendo, gli fu permesso di volare ai posti di comando sulla linea del fronte e fra i distaccamenti dei partigiani dietro le linee nemiche.

Durante una delle sue missioni, Kamanin Jr. individuò un aereo d'attacco Il-2 abbattuto nella terra di nessuno. Atterrato accanto all'aereo, Arkadij - che all’epoca era un adolescente esile - riuscì comunque a trascinare il pilota ferito insieme alla sua attrezzatura fino in ospedale. Per queste sue gesta, fu premiato con l'Ordine della Stella Rossa.

Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1944, Kamanin mostrò ancora una volta il suo valore durante la difesa del quartier generale del fronte da un attacco di unità nazionaliste dell'esercito d’insurrezione ucraino. Dopo essere riuscito a decollare sotto il fuoco nemico, cominciò a colpire gli avversari con bombe a mano. Il suo coraggio fu riconosciuto con un secondo Ordine della Stella Rossa.

Alla fine della guerra, il sedicenne Arkadij Kamanin era già un pilota esperto con 650 sortite al suo attivo. Oltre ai due Ordini della Stella Rossa, fu insignito dell'Ordine della Bandiera Rossa, così come delle medaglie “Per la cattura di Budapest”, “Per la cattura di Vienna” e “Per la Vittoria sulla Germania nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945”.

“Arkadij ha volato molto, con temerarietà ed entusiasmo giovanile - scrisse Kamanin Sr. a proposito di suo figlio -. Serviva onestamente, osservava rigorosamente la disciplina e, naturalmente, sognava di diventare pilota di un vero aereo da combattimento Il-2”.

Sfortunatamente, i sogni e le speranze del più giovane pilota sovietico non si avverarono: sopravvissuto alla Seconda guerra mondiale, Arkadij Kamanin morì di meningite nel 1947 a soli 18 anni.

LEGGI ANCHE: Serjozha, il soldato più giovane dell’Armata Rossa, che a 7 anni si conquistò una medaglia al valore







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale