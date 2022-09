Ecco le risposte alle dieci domande più frequenti sulla Russia

1 / Perché la Russia si chiama Russia?

Legion Media Legion Media

Il nome del Paese, “Russia” (in russo: “Россия”, “Rossíja“), deriva dalla parola “Rus” (“Русь”), nome dell’antica entità statale da cui ha avuto origine la sua storia. Tuttavia, il significato di questo nome è sconosciuto. Alcuni storici sostengono che “Rus” derivi dalla parola latina “russus”, che significa “rosso”. Un’altra teoria suggerisce che “Rus” provenga dalle lingue scandinave e sia stato usato per descrivere le popolazioni slave governate dai vichinghi (Rjurikidi).

2 / Chi fu il primo sovrano russo?

Dominio pubblico Dominio pubblico

Si ritiene che Rjurik (circa 798-879), un principe variago (con il termine variaghi, o vareghi, si identificano le genti norrene che migrarono dalla penisola scandinava verso sud-est), sia stato il primo principe invitato a governare la città di Novgorod, in Russia, intorno all’862. Sebbene Rjurik sia una figura semi-leggendaria (e diverse persone potrebbero essere state associate a questo nome), è considerato il fondatore della dinastia dei Rjurikidi. I principi Rjurikidi governarono varie parti della Russia e si fecero guerra tra loro finché il potere non si consolidò a Mosca.

3 / Perché avvenne l’invasione tataro-mongola?

“I darughachi”, 1909, di Sergej Ivanov. I darugachi (forma mongola) o Basqaq (forma turca) erano dei funzionari designati nell’Impero mongolo che si occupavano della riscossione delle tasse e dell’amministrazione di una determinata provincia Museo della Storia di Mosca / Pubblico dominio Museo della Storia di Mosca / Pubblico dominio

La cosiddetta invasione tataro-mongola delle terre russe iniziò nel XIII secolo come parte della conquista totale che i soldati dell’Impero mongolo, guidato da Gengnis Khan, fecero del mondo a loro noto. Il vasto esercito professionale dell’Impero mongolo conquistò le terre dalla Cina all’Ungheria contemporanea, compresi i principati russi. I mongoli tassarono i principi russi con tributi e li privarono dell’indipendenza politica.

Tuttavia, ben presto l’Impero mongolo si sgretolò e le terre russe divennero soggette all’Orda d’Oro, uno dei resti dell’Impero mongolo. Nel XIV secolo, i principi russi iniziarono a opporsi all’Orda e, nel 1380, nella battaglia di Kulikovo, sconfissero per la prima volta le forze armate dell’Orda. Un secolo dopo, nel 1480, la dipendenza dall’Orda terminò con la battaglia di Ugra.

4 / Chi fu il primo zar russo?

Ivan IV il Terribile, disegno della seconda metà del XVI secolo Dominio pubblico Dominio pubblico

Ivan IV Vasilevich (1530-1584), più noto come Ivan il Terribile, fu il primo Gran Principe di Mosca a essere incoronato e consacrato zar. La parola “zar” deriva dal titolo latino degli imperatori romani “Caesar” (“Cesare”). Appare nell’antico slavo orientale nell’XI secolo. Veniva usato per indicare i re biblici e i sovrani dell’antichità, l’imperatore bizantino e i khan dell’Orda d’Oro.

Costantinopoli fu conquistata dagli Ottomani nel 1453, il che significa che non c’era più alcuno “zar” bizantino e, nel 1480, l’Orda d’Oro fu sconfitta nella battaglia di Ugra. Lo Stato di Mosca divenne indipendente e il suo principe divenne sovrano a tutti gli effetti. Agli occhi dei russi, ora aveva tutti i diritti di essere chiamato zar. Nel 1547, Ivan Vasilevich, figlio del Gran Principe di Mosca Vasilij III (Basilio III), fu incoronato primo Zar di Tutte le Russie.

5 / Quante dinastie hanno regnato in Russia?

Russia – My History Historical Park

Solo due. La dinastia dei Rjurikidi terminò il suo dominio nel XVI secolo, quando lo zar Fjodor Ioannovich (figlio di Ivan il Terribile) e sua moglie Irina Godunova non ebbero alcun erede al trono. Ne seguì una crisi dinastica, nota come il Periodo dei torbidi (in russo: “Smútnoe vrémija”). Diversi zar governarono la Russia per brevi periodi: Boris Godunov, il falso Dmitrij I e Vasilij Shujskij. Tuttavia, solo Shujskij poteva vantare un po’ di sangue Rjurikide e, dopo la sua morte, la Russia non aveva altri Rjurikidi che potessero salire al trono.

Dopo il Periodo dei torbidi, i russi convocarono lo Zemskij Sobor (“Assemblea della Terra”; una sorta di parlamento temporaneo dell’epoca), per eleggere un nuovo zar. Tuttavia, la scelta era già stata fatta in precedenza dalle élite al potere. Il nuovo zar, Mikhail Fjodorovich Romanov (Michele I di Russia), era un lontano parente di Fjodor Ioannovich. Egli diede inizio alla dinastia Romanov, che terminò il suo dominio nel 1917 con l’abdicazione dell’ultimo zar, Nicola II.

6 / Perché Mosca è diventata la capitale della Russia?

La Piazza Rossa di Mosca, 1801, di Fjodor Alekseev Galleria Tretjakov / Pubblico dominio Galleria Tretjakov / Pubblico dominio

Mosca era già una fortezza e un centro commerciale nel XII secolo, grazie alla sua posizione relativamente vicina al Volga, la principale arteria commerciale e di trasporto della Russia medievale. Le terre della Russia nord-orientale, tra cui Mosca, Vladimir e Suzdal, rimasero relativamente indenni durante l’invasione tataro-mongola, che oppresse la Rus’ di Kiev e i principati della Russia meridionale. Per questo motivo, dopo il XIII secolo, Mosca divenne sempre più forte. Nel XIV secolo, i principi moscoviti riuscirono a superare tutti gli altri principi e a diventare Gran Principi di Vladimir e Mosca.

Il principe Dmitrij Donskoj (Demetrio di Russia), che sconfisse i Tatari nella battaglia di Kulikovo, era un principe moscovita. Nel 1389, Vladimir, la città che era considerata la principale città russa, fu assegnata ai principi di Mosca come loro proprietà ereditaria. Da quel momento in poi, Mosca fu considerata la città principale della terra russa. Quando nel XV secolo la Russia divenne indipendente dall’Orda d’Oro, i principi di Mosca ne divennero i sovrani, e quando, nel 1547, Ivan il Terribile fu incoronato zar, e lo Stato prese il nome di Zarato russo (in italiano, spesso, Regno russo).

7 / Perché la capitale fu spostata a San Pietroburgo?

La cattedrale di Kazan a San Pietroburgo, 1821 Dominio pubblico Dominio pubblico

La capitale fu spostata da Mosca a San Pietroburgo nel 1712 da Pietro il Grande. Pietro aveva intrapreso una guerra contro la Svezia per l’accesso al Mar Baltico – la Guerra del Nord (1700-1721) – e, nel corso di questo conflitto, la Russia riuscì a impossessarsi di varie terre svedesi, tra cui l’attuale regione di San Pietroburgo.

Pietro fondò San Pietroburgo come capitale sulle rive del Mar Baltico, perché Mosca si trovava troppo all’interno delle terre russe per garantire un commercio rapido e sicuro e mantenere relazioni politiche con l’Europa. Pietro voleva che i suoi ospiti stranieri arrivassero più velocemente, via mare. Inoltre, a Pietro non piacevano l’urbanistica e l’architettura tradizionali di Mosca, in gran parte asiatiche. Voleva che la sua nuova capitale avesse un aspetto più europeo. Pietro fece traslocare tutta l’élite a San Pietroburgo, trasferendovi la corte reale nel 1712.

8 / Perché Mosca e San Pietroburgo sono ancora chiamate "le due capitali"?

La Cattedrale di San Basilio sulla Piazza Rossa a Mosca e la Cattedrale del Salvatore sul Sangue versato a San Pietroburgo Legion Media Legion Media

Nonostante il breve periodo tra il 1728 e il 1732, quando la capitale (e la corte) si trasferì nuovamente a Mosca, San Pietroburgo rimase la capitale russa fino al 1918. Tuttavia, per essere incoronati, gli zar russi si recavano ancora alla Cattedrale della Dormizione di Mosca, per cui Mosca assunse il titolo di “Antica Capitale”.

Quando Mosca tornò a essere la capitale nel 1918 sotto i bolscevichi, San Pietroburgo (che era stata rinominata Pietrogrado e, dopo la morte di Lenin, nel 1924, sarebbe diventata Leningrado) divenne nota come “Capitale del Nord”.

9 / Come veniva chiamato il sovrano russo? Principe, zar, imperatore?

Russia Beyond (Sputnik, Galleria Tretjakov) Russia Beyond (Sputnik, Galleria Tretjakov)

Il primo sovrano conosciuto delle terre russe, Rjurik, è tradizionalmente chiamato “principe” (in russo: “Князь”; “Knjaz”), così come tutti gli altri sovrani conosciuti dopo di lui. La mancanza di fonti storiche ci impedisce di capire chi sia stato davvero il primo principe in Russia e se ci siano state altre dinastie principesche prima di quella dei Rjurikidi.

Tuttavia, al termine dell’invasione mongolo-tatara, il sovrano delle terre russe era chiamato ormai “Gran Principe di Mosca” (“Великий князь московский”; “Velíkij knjaz moskóvskij”). Dopo il 1547, la Russia fu guidata dallo “Zar e gran principe di Tutte le Russie” (“Царь и великий князь всея Руси”; “Tsar i velíkij knjaz vseja Rusí”). Nel 1721, dopo la vittoria nella Guerra del Nord, il Senato conferì allo zar Pietro il titolo di imperatore (“император”; “imperátor”) e fu fondato l’Impero russo (“Российская империя”; “Rossijskaja Imperija”)

10 / Chi ha governato più a lungo in Russia?

Ivan il Terribile Klavdij Lebedev / Pubblico dominio Klavdij Lebedev / Pubblico dominio

Più a lungo di tutti ha governato il primo zar russo, Ivan il Terribile (1530-1584). Sulla carta, divenne Gran Principe di Mosca nel 1533 a soli tre anni, dopo la morte del padre Basilio III di Mosca. Fino al 1547 governò solo formalmente, con la maggior parte delle decisioni prese dall’aristocrazia dei boiardi. Nel 1547, a 16 anni, fu incoronato zar e iniziò il suo vero regno.

Ivan morì nel 1584, all’età di 54 anni. È tuttora il leader russo più longevo, avendo governato il Paese per 50 anni e 3 mesi.



