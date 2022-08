I Romanov e i Rjurikidi erano imparentati?

Una prima domanda sorge spontanea: perché esistevano due dinastie in Russia? Perché l'ultimo zar legittimo della dinastia Rjurik, Fjodor Ioannovich, e sua moglie, Irina Godunova, non lasciarono alcuna discendenza. E nel 1598, quando Fjodor morì, non c'erano eredi legittimi al trono. Ivan il Terribile, padre di Fjodor, eliminò tutte le famiglie Rjurik che potevano rivendicare il diritto di governare il Paese. Gli altri suoi figli ed eredi, Ivan e Dmitrij, morirono o furono uccisi. Ma non potevano semplicemente eleggere un nuovo zar? Perché era così importante?

Perché era importante che i Romanov fossero imparentati con i Rjurikidi?

Lo zar Fjodor Ioannovich Dominio pubblico Dominio pubblico

In Russia, la missione dello zar era considerata sacra: veniva consacrato zar, giurava di proteggere la sua terra e il suo popolo e di prendersene cura. Lo zardom come istituto politico fu creato a Mosca dai suoi Gran Principi. Essi appartenevano al ramo moscovita della dinastia dei Rjurikidi, conclusasi con la morte di Fjodor Ioannovich.

Dopo la crisi dinastica e l'inizio del Periodo dei Torbidi, diversi zar governarono la Russia per brevi periodi: Boris Godunov, il Falso Dmitrij, Vasilij Shuyskij. Solo Shuyskij era un Rjurik e, dopo la sua morte, la Russia non ebbe principi Rjurikidi che potessero salire al trono. Erano rimaste solo le potenti famiglie di boiardi, al servizio dei principi Rjurikidi, e la nuova dinastia sarebbe apparsa molto probabilmente tra queste. Qualunque cosa fosse, doveva rivendicare almeno qualche parentela con la precedente.

I Romanov erano imparentati con i Rjurikidi?

Roman Zakharyin, ricostruzione del volto Museo Statale di storia Museo Statale di storia

I Romanov erano un'antica famiglia di boiardi moscoviti che iniziò a servire i principi di Mosca nel XIV secolo, sotto Ivan Kalita. Avevano un antenato comune con i Rjurikidi: Fjodor Koshka (soprannominato “Il Gatto”), che era il trisnonno di Ivan III di Mosca. E allo stesso tempo era il trisavolo di Roman Zakharyin-Koshkin.

Roman Zakharyin-Koshkin, il cui nome di battesimo ha dato il nome alla dinastia Romanov, era un personaggio quasi sconosciuto: solo poche fonti lo citano. Tuttavia, fu il padre di due personaggi molto importanti.

Sua figlia era Anastasia Romanovna, prima moglie di Ivan il Terribile e madre dell'ultimo zar Rjurik di Mosca, Fjodor Ioannovich. Suo figlio era il boiardo Nikita Romanov, padre di Fjodor Romanov e fondatore della dinastia Romanov. Fjodor Romanov, che divenne patriarca Filarete di Russia, fu il padre di Mikhail Fjodorovich, il primo zar della dinastia Romanov.

Il patriarca Filarete (Romanov), padre di Mikhail Fjodorovich Dominio pubblico Dominio pubblico

Da lì in poi è tutto semplice: il boiardo Nikita Romanov, fondatore della dinastia, era fratello di Anastasia, moglie di Ivan il Terribile, e quindi imparentato con Ivan come cognato. Mikhail Fjodorovich, il primo Romanov, e Fjodor Ioannovich, l'ultimo Rjurikide, avevano un antenato comune, Roman Zakharyin-Koshkin, padre della zarina Anastasia e del boiardo Nikita Romanov, e quindi erano imparentati.

