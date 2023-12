I dieci principali fornitori ufficiali della Corte imperiale russa (FOTO)

Queste aziende private lavorarono per gli zar per molti anni, soddisfacendo una serie di ordini in vari settori: dai dolciumi ai vini, dai gioielli agli orologi, dai liquori ai profumi

Le esigenze della corte dello zar in Russia erano soddisfatte da un esercito di mercanti e aziende manifatturiere private. Su ordine imperiale, essi producevano e fornivano al sovrano e ai suoi familiari una varietà di beni di lusso e articoli vari: dolciumi, gioielli, cibo e alcolici, mobili e altro ancora.

Dalla prima metà del XIX secolo, coloro che collaboravano costantemente e svolgevano il loro lavoro in modo impeccabile venivano insigniti del titolo di “Fornitore ufficiale della Corte di Sua Maestà Imperiale”. Si trattava di un titolo molto prestigioso: da quel momento in poi i commercianti potevano apporre lo stemma russo sui loro loghi e sulle loro pubblicità. Inoltre, era incredibilmente redditizio: dopo tutto, i Romanov non risparmiavano certo denaro per il loro stile di vita. Tuttavia, era possibile perdere questo titolo (in particolare, se l’azienda cambiava proprietà o se la fornitura era irregolare).

In totale, i fornitori ufficiali erano diverse decine. Tra questi c’erano commercianti e aziende straniere: gli pneumatici Michelin, gli orologi Tissot e Breguet, le automobili tedesche DMG.

Ecco una lista dei dei beni che, su commessa della Corte imperiale, venivano prodotti da alcuni dei più celebri fornitori.

1 / Gioielli di Carl Fabergé

L’Uovo del palazzo di Alessandro e l’Uovo del tricentenario dei Romanov, fabbricati a San Pietroburgo rispettivamente nel 1908 e nel 1913, sotto la supervisione di Henrik Wigström, per conto del gioielliere Peter Carl Fabergé della Maison Fabergé. Sono conservati all’Armeria del Cremlino shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Il nome Fabergé si è fatto conoscere in tutto il mondo. Per più di trent’anni, il gioielliere ha realizzato le famose uova di Pasqua che Alessandro III e poi Nicola II hanno regalato alle loro mogli. Inoltre, la ditta Fabergé realizzò per la famiglia imperiale una varietà di oggetti di gioielleria: posacenere, portasigarette, vasi, preziose cornici per icone, coppe, cofanetti e altri oggetti di lusso.

2 / Oggetti smaltati di Pavel Ovchinnikov

Piatto e saliera della rinomata ditta P.A. Ovchinnikov Museo Statale storico Museo Statale storico

La storia di questo gioielliere è unica. Era un contadino servo della gleba di proprietà di alcuni principi, che riconobbero il suo talento e lo mandarono a imparare il mestiere di gioielliere. Gli affari di Ovchinnikov andarono così bene che poté persino acquistare la propria libertà e aprire una fabbrica. I suoi prodotti in smalto – parure, saliere, vasi, borsellini – erano molto apprezzati dal futuro imperatore Alessandro III. Di conseguenza, l’azienda di Ovchinnikov fu fornitore della massima corte per oltre quarant’anni.

Contenitore per caramelle e vaso per marmellata con coperchio e cucchiai rimovibili Museo Sobranie Museo Sobranie

3 / Orologi di Pavel Bure

Orologio da tavolo della ditta Pavel Bure Museo Sobranie Museo Sobranie

Orologio da tasca meccanico Museo Sobranie Museo Sobranie

Dal 1899 fino alla rivoluzione del 1917, la casa commerciale Pavel Bure (figlio di Karl, anche lui orologiaio) fu quasi l’unica azienda a fornire orologi alla Casa Imperiale. Durante questo periodo, la casa produsse diverse migliaia di orologi di altissimo livello: orologi da tasca, orologi da parete, orologi da viaggio e altri.

Pubblicità dell’orologiaio Pavel Bure, che evidenzia l’essere un fornitore ufficiale della Corte Dominio pubblico Dominio pubblico

4 / Prodotti dolciari di Aleksej Abrikosov

Pubblicità della produzione della Società pasticciera “Abrikosov e figli” Dominio pubblico Dominio pubblico

La “Società commerciale-produttiva A. I. Abrikosov e figli” era uno dei principali produttori di cioccolato dell’Impero russo. Abrikosov fu il primo in Russia a ricoprire la frutta secca con una glassa di cioccolato. In precedenza queste prelibatezze erano importate solo dall’estero. Produceva anche caramello, biscotti e dolciumi vari. Il magnate della pasticceria possedeva una fabbrica e diversi negozi a Mosca e nel 1899 divenne fornitore della corte di Sua Maestà Imperiale. Dopo la Rivoluzione, la fabbrica di Abrikosov fu nazionalizzata e ribattezzata “Gruppo pasticciero Babaevskij” (in onore del rivoluzionario Pjotr Babaev). L’azienda è ancora oggi in attività.

Pubblicità e vista dei laboratori artigianali della società pasticciera “Abrikosov e figli” Dominio pubblico Dominio pubblico

5 / Prodotti dolciari di Theodore Einem

Esempi della produzione di Theodor von Einem Dominio pubblico Dominio pubblico

A metà del XIX secolo, il pasticcere tedesco Theodor von Einem aprì una propria produzione a Mosca. Preparava zollette di zucchero, caramello, cioccolatini, biscotti e altri prodotti dolciari. I suoi dolci erano apprezzati dalla metà femminile della famiglia imperiale, alla quale forniva puntualmente la merce. Ma il titolo ufficiale di fornitore della corte, nonostante tutti i successi e le medaglie alle esposizioni internazionali, l’azienda “Einem” lo ottenne solo nel 1913, dopo la morte del suo creatore. E dopo la Rivoluzione l’impresa fu ribattezzata “Krasnyj Oktjabr” (“Ottobre Rosso”), nome con cui opera ancora oggi.

Pubblicità della società pasticciera del tedesco Theodor von Einem Dominio pubblico Dominio pubblico

6 / Biscotti di Adolphe Sioux

Incarti delle caramelle della ditta Sioux Dominio pubblico Dominio pubblico

Il francese Adolphe Sioux si cimentò nella profumeria. Ma soprattutto divenne famoso come proprietario di una ditta di produzione dolciaria. I negozi della casa commerciale “A. Sioux & C”, aperti da Adolphe, e poi la ditta dei suoi figli “S. Sioux & C”, erano presenti in tutto l’Impero russo.

La fabbrica Sioux Dominio pubblico Dominio pubblico

La gamma di prodotti dolciari era vastissima: biscotti, cacao, caramello, marmelad, wafer, prjaniki e molto altro. Nel 1913, in occasione del 300° anniversario della Casa Romanov, l’azienda produsse il suo prodotto più famoso: i biscotti “Jubilejnoe” (“del giubileo”; dell’anniversario”) e fu insignita del titolo di fornitore della Corte Imperiale. In epoca sovietica, la fabbrica fu ribattezzata “Bolshevik” (nome mantenuto fino al 2012) e continuò a produrre biscotti, che divennero un marchio. Tra l’altro, vengono prodotti ancora oggi, e sono ancora la delizia preferita di molti bambini in Russia.

7 / Profumi di Alphonse Rallet

Una pubblicità e un’etichetta di un profumo realizzate dal celebre illustratore Ivan Bilibin per il profumiere Rallet Dominio pubblico Dominio pubblico

Il profumiere francese aprì la sua azienda a Mosca nel 1843. Produceva profumi, ciprie, rossetti, saponi e 12 anni dopo divenne fornitore della corte imperiale, confermando più volte questo titolo. Sul flacone del profumo “A. Rallet & C” era raffigurata l’aquila bicipite dell’Impero russo.

Tra l’altro, il profumiere di questa azienda, Ernest Beaux, creò in seguito il famoso profumo Chanel n. 5 per Coco Chanel. Presumibilmente, la base era la fragranza “Buketa Ekateriny” (“Bouquet di Caterina”), da lui creata per il tricentenario della casa Romanov.

8 / Bevande alcoliche di Pjotr Smirnov

Pubblicità della ditta di liquori e affini Smirnov Dominio pubblico Dominio pubblico

Il marchio di vodka russa Smirnoff, conosciuto in tutto il mondo, fu inventato in esilio da Vladimir Smirnov, figlio di Pjotr Smirnov, il “re della vodka” russo. La fabbrica di quest’ultimo produceva vodka, vini e liquori. Inoltre, la società di Smirnov commerciava in vini importati. Dal 1886 divenne fornitore della corte imperiale. Ed era praticamente un monopolista nella fornitura di kagor (il vinsanto) alle chiese ortodosse e ai monasteri della Russia.

Pubblicità della ditta di liquori e affini Smirnov Dominio pubblico Dominio pubblico

9 / Vini dei mercanti Eliseev

Il negozio di Eliseev Dominio pubblico Dominio pubblico

Gli Eliseev sono una dinastia di mercanti. Fin dall’inizio del XIX secolo avevano diversi negozi a San Pietroburgo e commerciavano in prodotti importati: vino, caffè, tè, riso, formaggio e altri. Nel 1857 i figli del fondatore fondarono la casa commerciale “Fratelli Eliseev”.

Le cantine di Eliseev con vini russi e stranieri Dominio pubblico Dominio pubblico

Acquistavano vino all’estero e lo invecchiavano e imbottigliavano in Russia. Possedevano una cantina sull’isola Vasilievskij a San Pietroburgo, considerata una delle migliori d’Europa. I vini fermentati dagli Eliseev ricevettero premi internazionali e dal 1874 divennero fornitori della Corte.

10 / Champagne di Lev Golitsyn

Le cantine di Lev Golitstyn, pioniere dell’enologia in Russia Dominio pubblico Dominio pubblico

Il principe Golitsyn fu di fatto un pioniere nella produzione di vini spumanti in Russia. Il suo champagne fu apprezzato persino dai francesi all’Esposizione Mondiale di Parigi del 1889. In Crimea e sulla costa del Mar Nero Golitsyn creò un’intera industria vinicola: piantò diverse varietà di uva, costruì una cantina sotterranea con un sistema di gallerie.

Lo champagne “Koronatsionnoe” (“dell’Incoronazione”) di Lev Golitsyn Dominio pubblico Dominio pubblico

Il suo champagne fu servito all’incoronazione di Nicola II nel 1896 (oggi è conosciuto come “Koronatsionnoe”; “dell’Incoronazione”). E allo stesso tempo fu premiato con il titolo di fornitore della Corte imperiale. Oggi, lo spumante a marchio Lev Golitsyn è prodotto secondo l’antica ricetta in memoria del più importante enologo russo.



