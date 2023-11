Quanto era alto Pushkin?

Russia Beyond

“Il grandioso servo dell’arte sublime è di statura media, un ometto quasi basso”, scriveva l’editore Mikhail Pogodin. Abbiamo studiato tutti i documenti possibili per arrivare a una misura certa

“Pushkin non era alto”, osservava l’amica del poeta Vera Nashchokina.

“Il grandioso servo dell’arte sublime” era “di statura media, un ometto quasi basso”, scriveva l’editore Mikhail Pogodin.

Ma allora, quant’era alto in realtà?

Ecco la testimonianza di Lev, fratello minore del poeta: “...era piccolo di statura (poco più di cinque vershok)”. Il vershok è un’antica unità di misura russa equivalente a 44,45 mm. Secondo questa testimonianza, dunque, l'altezza del poeta avrebbe raggiunto appena i 22 cm: impossibile!

Secondo gli storici, il fratello di Pushkin, in realtà, voleva scrivere “due arshin e cinque vershok” (1 arshin = 0,7112 m). In questo caso, l’altezza sarebbe stata leggermente superiore ai 166 cm.

Questa ipotesi è confermata anche dal pittore Grigorij Chernetsov. Su un suo disegno a matita, in cui è raffigurato Pushkin, il pittore scrisse: “Alto due arshin e cinque vershok e mezzo”.

Nel periodo sovietico, durante le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Pushkin, il pittore e restauratore Igor Grabar dichiarò ufficialmente che il poeta era alto 166,5 cm.

Pushkin però credeva di essere alto soltanto 160 cm. Dopo la rivolta dei Decabristi (1825), per raggiungere in segreto Pietroburgo da Mikhajlovskoe, dove scontava l’esilio, il poeta si procurò un documento falso, intestato a un contadino della statura di due arshin e quattro vershok (cioè, circa 160 cm). Non poteva falsificare la sua altezza, perché la polizia l’avrebbe notato subito.

Ma a cosa si deve questa differenza di cinque-sei centimetri? Semplice, alle scarpe con il tacco di moda tra i gentiluomini della società ottocentesca!

Comunque, Pushkin non era alto, ma la sua altezza corrispondeva a quella dell’uomo medio dell’epoca.

Eppure, il nostro ne era complessato. In tutte le sue poesie, il poeta ammira uomini alti. C’è da dire anche che la moglie del poeta, Natalja Goncharova, era parecchio più alta di lui, 175,5 cm. Per questo motivo, quando la coppia partecipava ai balli, Pushkin cercava di starle accanto il meno possibile.

Possiamo soltanto immaginarne i tormenti, da uomo geloso qual era, quando l’imperatore Nicola I, alto due metri, dimostrava galanteria a sua moglie durante le occasioni mondane...

