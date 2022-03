Che lavoro facevano i grandi scrittori russi?

1 / Aleksandr Griboedov (1795-1829) – Diplomatico

Ivan Kramskoj. Ritratto di Aleksandr Griboedov, 1873 Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Molti nobili russi dei secoli XVIII-XIX, e specialmente i rappresentanti della nobiltà della capitale, potevano scrivere poesie, fare musica o dipingere: diversi generi di arte facevano parte dell’educazione della nobiltà. Aleksandr Griboedov, meglio conosciuto come l’autore della commedia in versi “Che disgrazia l’ingegno!” (in russo: “Горе от ума”), era anche un compositore. Tuttavia, la sua occupazione principale era nel servizio pubblico: lavorava come segretario nel Collegio degli Affari Esteri. Fu invitato a unirsi alla missione diplomatica russa in America, ma rifiutò, prestando invece servizio per molti anni nella missione diplomatica russa in Persia. Lì morì tragicamente quando l’ambasciata russa a Teheran fu presa d’assalto.

2 / Aleksandr Pushkin (1799-1837) – Prestò servizio a corte

Orest Kiprenskij. Ritratto di Aleksander Pushkin, 1827 Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Pushkin si era diplomato in una scuola particolarmente prestigiosa: il Liceo imperiale di Tsarskoe Selo, e avrebbe dovuto prestare servizio presso il Collegio degli Affari Esteri. Presto fu però esiliato nel Sud della Russia per una sua poesia sgradita al potere. Anche lì, comunque, era ufficialmente al servizio del governo, nell’ufficio del governatore generale locale. Dopo il suo ritorno dal confino, Pushkin fu formalmente reintegrato a Mosca, tuttavia gli fu permesso di impegnarsi nella storia e nella scrittura: raccolse materiale per un libro su Pietro il Grande e lavorò alla Storia della ribellione di Pugachjov. Più tardi, l’imperatore volle avvicinarlo e convocò il poeta a San Pietroburgo. Gli fu dato un grado a Corte, anche se estremamente basso per la sua età e la sua posizione, il che lo mandò su tutte le furie. Inoltre, Pushkin non poteva più lavorare negli archivi, ma la decisione dello zar era impossibile da contestare.

3 / Mikhail Lermontov (1814-1841) – Militare

Peter Zabolotskij. Ritratto di Mikhail Lermontov, 1873 Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Il principale poeta romantico russo prestò servizio nel Reggimento delle Guardie Ussare e appare nei ritratti proprio con l’uniforme da ussaro. Per la poesia “La morte del poeta", scritta dopo il duello fatale di Pushkin, Lermontov fu degradato e mandato a svolgere il servizio militare nel Caucaso. La condizione di esiliato e il paesaggio di montagna ebbero però un effetto benefico sulla sua opera, dandogli l’ispirazione per “Il demone” e “Il novizio”e gli spunti per il romanzo “Un eroe del nostro tempo”. Morì come Pushkin in un duello, all’età di 26 anni.

4 / Anton Chekhov (1860-1904) – Medico

Anton Chekhov, 1889 Dominio pubblico Dominio pubblico

Il principale maestro del racconto si laureò alla facoltà di medicina dell’Università di Mosca (e pubblicò il suo primo racconto mentre era ancora studente). Lavorava come medico in un ospedale vicino a Mosca, poi iniziò a visitare i pazienti a casa. Anche negli anni del vero successo letterario, non smise di praticare la medicina. Mise in piedi un ambulatorio nella sua tenuta di Melikhovo, dove riceveva gratuitamente i contadini. Lottò anche attivamente contro l’epidemia di colera e la prevenzione delle malattie, e si interessò al progresso della scienza. Chekhov lasciò la pratica medica alla fine della sua vita, quando, malato di tubercolosi, si trasferì in Crimea.

5 / Maksim Gorkij (1868-1936) – Tuttofare

Maksim Gorkij, 1905 Dominio pubblico Dominio pubblico

Prima di diventare scrittore e drammaturgo, Gorkij aveva cambiato un gran numero di professioni, guadagnandosi da vivere come meglio poteva. Vagò in giro per la zona del Volga e nel Sud della Russia, dove lavorò come caricatore, manovale, assistente in un panificio a Kazan, operaio in un’officina ferroviaria in Abcasia e nei campi petroliferi a Bakù. Pur non avendo finito le superiori e quindi non potendo andare all’università, Gorkij aveva una vera sete di conoscenza e leggeva molto. E osservando la vita della gente, cominciò a descriverla nei suoi primi esperimenti letterari. I suoi racconti furono pubblicati su diverse riviste, prima che fosse invitato ad abbandonare il lavoro fisico per diventare giornalista e scrivere saggi. Molti altri scrittori sovietici hanno in seguito lavorato come giornalisti, essendo costretti per legge a ricevere uno stipendio permanente e ad avere un lavoro ufficiale.

6 / Mikhail Bulgakov (1891-1940) – Medico

Mikhail Bulgakov, 1928 Sputnik Sputnik

Un altro celebre scrittore della letteratura russa era medico: Mikhail Bulgakov. Ha descritto la sua pratica medica in diverse opere, tra cui “I racconti di un giovane medico” e il racconto “Morfina”, dai quali è stata tratta la serie tv britannica con Daniel Radcliffe “Appunti di un giovane medico” (“A Young Doctor’s Notebook”). Un altro famoso personaggio di Bulgakov, il professor Preobrazhenskij di “Cuore di cane”, era basato su suo zio, che lo spinse a diventare medico. Bulgakov lavorò come medico sul fronte della Prima guerra mondiale e della Guerra civile, e gestì anche uno studio privato come medico di malattie veneree. Negli anni Venti si trasferì a Mosca e abbandonò di fatto la pratica medica, decidendo di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e al teatro.

7 / Boris Pasternak (1890-1960) – Traduttore

Boris Pasternak, 1940 ullstein bild via Getty Image ullstein bild via Getty Image

In epoca sovietica per essere uno scrittore bisognava essere membro dell’Unione degli scrittori e collaborare con le pubblicazioni ufficiali. Molte opere non potevano arrivare in stampa per via della censura, e alcuni scrittori erano del tutto “banditi”. Non importa quante volte cercassero di convincere editori e riviste; le loro opere non venivano mai pubblicate. Pertanto, molti autori dovevano lavorare come traduttori. Boris Pasternak conosceva diverse lingue e ha tradotto con successo Shakespeare, Goethe, Byron, Rilke e Verlaine, nonché un certo numero di poeti georgiani.

8 / Gajto Gazdanov (1903-1971) – Tassista e scaricatore di porto

Gaito Gazdanov, 1920 circa Dominio pubblico Dominio pubblico

Dopo la Rivoluzione del 1917 Gazdanov si trovò nella Guerra civile dalla parte dei monarchici, i “bianchi”, e dovette poi fuggire dal Paese. Trascorse la maggior parte della sua vita a Parigi, dove cercò un sostentamento, cogliendo ogni occasione per guadagnare denaro: fece lo scaricatore di porto, l’idraulico, l’uomo delle pulizie e l’insegnante di russo. A volte passava anche la notte per strada, non potendo pagare l’affitto. Ha descritto il suo calvario e la sua povertà a Parigi nel libro “Strade di notte”. E anche quando i suoi esperimenti letterari cominciarono a portare soldi, di notte continuò a lavorare come tassista. È sicuramente uno degli scrittori russi più sottovalutati.

9 / Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) – Insegnante di matematica

Aleksandr Solzhenitsyn, 1962 Aleksandr Less/Sputnik Aleksandr Less/Sputnik

Solzhenitsyn sviluppò l’interesse per la letteratura mentre era ancora al liceo, ma decise di seguire un’altra specialità, e si laureò al dipartimento di fisica e matematica dell’Università di Rostov. Si offrì volontario per il fronte durante la Seconda guerra mondiale, e, proprio lì, fu arrestato per aver criticato Stalin (che accusava di aver tradito gli ideali di Lenin) in una lettera. Trascorse circa otto anni nei campi di detenzione e per un periodo lavorò come matematico nell’ufficio speciale di progettazione della prigione, una cosiddetta “sharashka”. Dopo il suo rilascio nel 1953, lavorò come insegnante di matematica e fisica fino a quando la sua prima opera, “Una giornata di Ivan Denisovich”, non venne pubblicata nel 1962 e lui fu ammesso all’Unione degli scrittori. Anche se il feeling con il potere sarebbe durato poco.

10 / Joseph Brodsky (1940-1996) – “Vagabondo” e insegnante

Josef Brodskij all'Università del Michigan, 1973 Dominio pubblico Dominio pubblico

La famiglia di Brodsky viveva molto male nella Leningrado del dopoguerra. Joseph lasciò la scuola dopo la terza media e iniziò a lavorare come apprendista fresatore in una fabbrica per guadagnare un po’ di soldi. Più tardi lavorò all’obitorio, come fuochista in una caldaia e come operaio in spedizioni geologiche. Anche se non ha mai avuto un’educazione ufficiale, era una persona incredibilmente erudita e leggeva molto, e cominciò a comporre versi, leggendoli alle serate di poesia e pubblicandole in samizdat, facendo un secondo lavoro come traduttore. Non aveva però un lavoro ufficiale, né era membro dell’Unione degli Scrittori, motivo per cui fu processato per “stile di vita antisociale parassitario” (il cosiddetto reato di “tunejàdstvo”), secondo le leggi sovietiche. Una decisione che fu incoraggiata dal giornale locale “Vechernyj Leningrad”, che lo definì un “mezzo letterato fannullone” e un “vagabondo”. Dopo il confino, influenti amici scrittori riuscirono a procurargli un lavoro ufficiale come interprete. All’inizio degli anni Settanta, il Kgb costrinse Brodskij a lasciare il Paese, e il poeta emigrò negli Stati Uniti, dove insegnò letteratura russa e mondiale.

