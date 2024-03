Peredelkino: visitiamo il paradiso degli scrittori alla periferia di Mosca (FOTO)

Nel 1932, il più importante scrittore sovietico, Maksim Gorkij, ebbe l’idea, molto avanzata per l’epoca, di creare una sorta di residenza letteraria. Aveva visto qualcosa di simile in Europa. Selezionare venti scrittori di talento, fornire loro tutte le condizioni materiali, e dare loro l’opportunità di starsene in santa pace a scrivere libri “che rispondessero alla solidità delle questioni del tempo…”.

Stalin approvò l’idea e suggerì di andare oltre: “Costruire per gli scrittori un albergo vicino a Mosca non è sufficiente. Uno scrittore non vorrebbe mai stare lontano dalla sua famiglia per molto tempo… Non serve un albergo, ma una cittadina per gli scrittori, da costruire da qualche parte vicino a Mosca, dove possano vivere insieme alle loro famiglie, senza essere disturbati dagli altri, e lavorare intensamente alle loro opere”.

Una tipica casa di legno nel Villaggio degli scrittori Stanislav Krasilnikov/Sputnik Stanislav Krasilnikov/Sputnik

Così, negli anni Trenta, a Peredélkino, a circa 25 chilometri dal centro di Mosca in direzione sud-ovest, nacque il “Villaggio degli scrittori”. Le dacie venivano assegnate a vita agli scrittori e, sei mesi dopo la loro morte, l’unione dei residenti poteva decidere il nuovo proprietario.

I primi abitanti di Peredelkino furono Boris Pasternak, Boris Pilniak, Ilja Ehrenburg, Isaak Babel, Kornej Chukovskij e molti altri. In tempi diversi hanno vissuto qui anche Valentin Kataev, Aleksandr Fadeev, Konstantin Simonov, Evgenij Evtushenko, Bulat Okudzhava… In generale, tutti i nomi più altisonanti dell’Olimpo letterario sovietico.

Oggi, le dacie di legno degli scrittori sono vicine alle lussuose ville dei ricchi moscoviti, circondate da recinzioni inespugnabili, e costeggiate da turisti e appassionati della letteratura che vengono a vedere le dacie di Pasternak e dei loro idoli.

Come arrivare:

In treno: fino alla stazione MCD-4 “Peredelkino” (dalla stazione ferroviaria Kievskaja) e poi 20 minuti a piedi o con gli autobus 468 e 316 fino alla fermata “Villaggio degli scrittori” (in russo: “Городок писателей”; “Gorodók pisátelej”).

fino al parcheggio vicino alla Chiesa del Beato Principe Igor di Chernigov, e poi 10 minuti a piedi. Per info:sito internet

La Residenza del patriarca e il cimitero degli scrittori

Chiesa del Beato Principe Igor di Chernigov. L’edificio sacro, di nuova costruzione, è stato consacrato nel giugno 2012 Andrej Pugachev (CC BY-SA) Andrej Pugachev (CC BY-SA)

Chiunque arrivi a Peredelkino rimane colpito dall’enorme e colorata Chiesa del Beato Principe Igor di Chernigov.

Questa costruzione del 2012 ricorda con le sue cupole multicolori la Cattedrale di San Basilio sulla Piazza Rossa. La nuova cattedrale è stata costruita secondo una moderna interpretazione dello Stile russo.

La decorazione interna appare piuttosto insolita per una chiesa ortodossa. La volta principale è enorme e dà molta luce, e da essa partono le cipolle delle cupole verso l’alto.

L’interno della Chiesa del Beato Principe Igor di Chernigov, dove posso trovare posto fino a 1.200 fedeli Aleksandra Guzeva Aleksandra Guzeva

La residenza estiva del Patriarca di Mosca e di tutte le Russie è nascosta dietro il tempio. È apparsa qui negli anni Cinquanta, e poi negli anni Duemila è stata arricchita da un nuovo edificio.

Da qui il navigatore vi porta a piedi al villaggio degli scrittori, passando per il Cimitero di Peredelkino (in russo: “Peredelkinskoe kladbishche”). Qui riposano famosi abitanti del luogo: Boris Pasternak, Kornej Chukovskij, il poeta Arsenij Tarkovskij (padre del famoso regista Andrej Tarkovskij), Robert Rozhdestvenskij, Evgenij Evtushenko e molti altri nomi famosi.

Casa della creatività degli scrittori

Una passeggiata nella foresta. Nei giorni festivi moltissimi moscoviti si recano qui in cerca di relax Peredelkino

Dopo dieci minuti di cammino lungo la strada si arriva alle porte del villaggio. Sarete accolti da una tranquilla foresta con vialetti asfaltati come in un vero sanatorio sovietico.

La Casa della Creatività degli scrittori (Dom Tvorchestva pisatelej), completamente restaurata nel 2020, dopo gli anni di degrado seguiti al crollo dell’Urss Peredelkino

Il primo edificio è una costruzione modernista sovietica in vetro. È la Casa della creatività degli scrittori (in russo: “Дом творчества писателей”; “Dom tvórchestva pisátelej”), il principale luogo di attrazione di Peredelkino. Qui si tengono incontri letterari e mostre, c’è una bella biblioteca rétro e, naturalmente, un caffè (bisogna pur mettere qualcosa sotto i denti).

Le scale della Casa della Creatività degli scrittori. L’edificio è un interessante esempio di modernismo sovietico Peredelkino

L’edificio è stato costruito nel 1966 e ha funzionato come club, cinema e biblioteca. Ma a partire dagli anni Novanta è stato abbandonato ed è andato incontro a un terribile declino. Nel 2020 è stato restaurato con grande cura per i dettagli e cercando di preservare lo spirito degli anni Sessanta.

La terrazza al piano superiore della Casa della Creatività degli scrittori Peredelkino

La missione è riuscita, e tutto, dalle scale, agli armadi, alle poltrone imbottite, all’odore dei vecchi libri, permette di fare un piccolo viaggio indietro nel tempo e di respirare l’atmosfera del passato. Potete leggere un libro o sedervi in veranda a godervi l’aria fina della foresta.

Gli interni della Casa della Creatività degli scrittori sono stati completamente risistemati in stile sovietico con una maniacale cura per i dettagli Peredelkino

L’edificio di vetro della Casa della Creatività è vicina a un edificio stalinista in stile “Impero staliniano”. L’edificio storico con colonne è stato costruito in precedenza, nel 1955, e contava 40 stanze, come sale di lavoro per gli scrittori. Chi non aveva una dacia privata poteva chiedere e ottenere un posto per una residenza temporanea in questo edificio. Tuttavia, non era un compito facile, poiché ogni candidato doveva essere approvato dalla Fondazione letteraria statale.

L’edificio storico, in stile “Impero staliniano”, a Peredelkino Valera Belobeev/Peredelkino

Recatevi al bar-buffet al piano seminterrato dell’edificio storico e cenate in stile sovietico, immaginando come i grandi letterati di un tempo bevevano qui.

La “stolóvaja”, la tipica mensa in stile sovietico Peredelkino

Se invece volete mangiare con vista e con più comodità, troverete il ristorante “Biblioteka”, chiuso a vetri, proprio accanto a voi. Nei fine settimana c’è sempre molta gente in tutti i ristoranti, quindi se non avete troppa fame, prendete un tè e delle deliziose torte dal bar del buffet e continuate la vostra passeggiata.

Il ristorante “Biblioteka” Valera Belobeev/Peredelkino

Un altro edificio in stile sanatorio sovietico è un hotel. A proposito, chiunque può passare la notte qui, basta prenotare una stanza in anticipo e sedersi sul balcone, immaginando come i poeti degli anni Sessanta componevano qui i loro versi.

L’hotel di Peredelkino Valera Belobeev/Peredelkino

Nel 2020 è ripreso il programma di residenze a Peredelkino. Scrittori, drammaturghi, traduttori e ricercatori possono candidarsi e soggiornare nell’hotel, qui l’intera atmosfera favorisce la creatività.

Lasciamo ora il recinto e incamminiamoci lungo la strada di campagna verso le dacie degli scrittori. Una delle prime sulla nostra strada è la casa dello scrittore per l’infanzia Kornej Chukovskij. “Nella nostra dacia ho già trascorso ventiquattro ore e mi piace molto. Il silenzio è assoluto. La foresta… Non si vede una sola persona per settimane”, scriveva entusiasta.

La casa del celebre scrittore per l’infanzia Kornej Chukovskij (1882-1969) a Peredelkino Museo Statale letterario Museo Statale letterario

Molto spesso i bambini venivano in visita dal loro scrittore preferita. Lui leggeva le storie e passava del tempo con loro. Poi destinò una parte del suo terreno a una biblioteca per bambini e investì il proprio denaro nella sua costruzione. Chukovskij visse qui a Peredelkino dal 1938 al 1969, fino alla sua morte. Oggi la casa è un museo e un monumento storico (il che significa che bisogna acquistare un biglietto per entrare, o meglio venire in visita guidata, così vi verrà mostrato anche il mantello dell’Università di Oxford, di cui lo scrittore era dottore).

Kornej Chukovskij con alcuni suoi giovani lettori a Peredelkino Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Dopo aver salutato Chukovskij e aver aggiunto un paio di sue opere alla vostra lista di letture estive (e non perdetevi i romanzi e le memorie della figlia Lidja), andiamo a visitare un altro famoso abitante.

Boris Pasternak visse nella sua dacia a Peredelkino dal 1939 al 1960. Il famoso scrittore era molto appassionato di giardinaggio.

Boris Pasternak nel giardino di fronte alla sua casa di Peredelkino Jerry Cooke/Getty Images Jerry Cooke/Getty Images

Pasternak visse qui anche quando era in disgrazia, quando era quasi impossibile per lui stampare qualcosa ed era perseguitato per il suo romanzo “Il dottor Zhivago”, pubblicato in Occidente, e per il fatto di essere stato insignito del Premio Nobel. A proposito, questo è il luogo in cui si trovava lo scrittore quando apprese di essere stato premiato. Tutti gli eventi negatici e le critiche minarono molto la salute dello scrittore, che morì a Peredelkino e fu sepolto nel cimitero locale. Ora la sua dacia è diventata una casa-museo (quindi bisogna acquistare un biglietto).

La casa di Pasternak a Peredelkino, oggi museo Museo Statale letterario Museo Statale letterario

Lasciamo Pasternak e torniamo con calma alla stazione e al parcheggio. Sulla via del ritorno, però, non dimentichiamo di dare un’occhiata alla casetta di legno all’angolo. È il luogo in cui Andrej Tarkovskij ha girato il suo film cult “Lo specchio”.

La casa dove Andrej Tarkovskij ha girato il suo film “Lo specchio” (1975) Aleksandra Guzeva Aleksandra Guzeva



