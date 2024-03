Chi erano i poeti dell’Urss che facevano il tutto esaurito negli stadi?

Russia Beyond

Avete letto bene: non si trattava di rock star o rapper, né tantomeno di comici, bensì di poeti! Negli anni Sessanta, ai tempi del disgelo di Khrushchev, erano dei veri idoli, e ogni loro reading attirava un numero incredibile di ammiratori

Evgenij Evtushenko. Acquisì notorietà grazie ai suoi poemi “Babij Jar” e “La centrale idroelettrica di Bratsk”. Sono famose le sue parole sul ruolo della poesia: “In Russia, il poeta è più di un poeta”.

LEGGI ANCHE: Cinque motivi per cui Evtushenko si sarebbe meritato il Nobel

Robert Rozhdenstvenskij. Molte delle sue poesie sono diventate canzoni che si cantavano in tutto il Paese. Per il cinema ha scritto in particolare la canzone del film “Neulovimye mstiteli” (“I vendicatori inafferrabili”).

Robert Rozhdestvenskij, uno dei poeti russi più influenti della sua generazione TASS TASS

Andrej Voznesenskij. Tra i poeti di quel periodo, era quello più libero (per questo era inviso a Khrushchev). Malgrado il suo difficile rapporto con il potere, gli fu permesso di fare diversi viaggi in Europa e negli Stati Uniti, dove instaurò persino un rapporto di amicizia con la first lady americana Jacqueline Kennedy.

LEGGI ANCHE: Cinque cose da sapere sul periodo del “Disgelo” nella storia dell’Unione Sovietica

Bella Akhmadulina. Unica donna dei magnifici quattro, divenne famosa per il modo in cui declamava i suoi versi. Le sue poesie, diventate canzoni, a tutt’oggi si possono ascoltare in molti film sovietici.

I poeti sovietici potrebbero essere considerati al pari degli attivisti per i diritti umani Valentin Mastyukov, Vladimir Savostyanov/TASS Valentin Mastyukov, Vladimir Savostyanov/TASS

Per quanto sembri incredibile, questi poeti attiravano negli stadi migliaia di persone che volevano sentire la “voce della verità”. Attraverso il linguaggio metaforico della poesia, infatti, i poeti riuscivano a parlare quasi di tutto.



PER SAPERNE DI PIÙ: Evtushenko e i poeti del Disgelo, che in Urss riempivano gli stadi come delle popstar

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale