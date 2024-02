Cinque film d’azione sovietici da guardare gratis online!

Avete voglia di film non hollywoodiani con tante scene d’azione e una trama avvincente? Il cinema sovietico ha molto da offrire! Abbiamo scelto delle pellicole di cui trovate anche i sottotitoli (o il doppiaggio) in inglese e/o in italiano!

1 / “Neulovimye mstiteli” (1966)

Il film “Neulovimye mstiteli” è basato sul racconto del 1921 “Krasnye djavoljata” (“Diavoletti rossi”) di Pavel Bljakhin, che narra le avventure di quattro adolescenti durante la Guerra civile russa Edmond Keosayan/Mosfilm, 1966 Edmond Keosayan/Mosfilm, 1966

Questa storia non ha nulla a che vedere con gli “Avengers” della Marvel, anche se, pure qui, ci sono degli “Avengers”. “I vendicatori inafferrabili” (così si traduce il titolo russo “Неуловимые мстители”) sono quattro giovani. Non hanno superpoteri, ma hanno molto coraggio, e aiutano l’Armata Rossa durante la Guerra Civile, cercando di sconfiggere i monarchici Bianchi. La trama vi terrà col fiato sospeso e la pellicola vi entusiasmerà con le sue belle scene d’azione a cavallo!

Questo era uno dei film preferiti da tutti gli adolescenti sovietici ed è stato uno dei film di maggior incasso mai realizzati in Urss.

Guardatelo qui!

O su perestroika.it in italiano

E non perdetevi neppure i sequel: “Le nuove avventure dei Vendicatori inafferrabili”, e “La corona dell’impero russo”.

2 / “Il bianco sole del deserto” (1969)

Anatolij Kuznetsov nel ruolo del soldato dell’Armata Rossa Sukhov Vladimir Motyl/Lenfilm, Mosfilm, 1969 Vladimir Motyl/Lenfilm, Mosfilm, 1969

Altro film del genere “Eastern”, “Il bianco sole del deserto” (in russo: Белое солнце пустыни) racconta la Guerra civile russa sulle rive del Mar Caspio. Un soldato dell’Armata Rossa di nome Sukhov sta tornando a casa dalla sua amata moglie attraversando il deserto a piedi. Un giorno, però, si imbatte in un uomo che i banditi hanno seppellito nella sabbia fino al collo. Decide di salvarlo, insieme alle donne dell’harem di un altro gangster.

Questa pellicola è celebre per le superbe prove di recitazione degli attori e per i suoi dialoghi: molte citazioni del film sono diventate modi di dire popolari.

Guardatelo qui!

O su perestroika.it in italiano

LEGGI ANCHE: Avete mai guardato un Western sovietico? Ecco i tre migliori “Eastern” da non perdere

3 / “Amico tra i nemici, nemico tra gli amici” (1974)

Oltre alla regia, Nikita Mikhalkov nel film “Amico tra i nemici, nemico tra gli amici” interpretava la parte di Aleksandr Brylov, atamano a capo di una banda ed ex esaul (grado militare cosacco) Nikita Mikhalkov/Mosfilm, 1974 Nikita Mikhalkov/Mosfilm, 1974

La Guerra civile russa è finita e cinque soldati dell’Armata Rossa si preparano a consegnare alle nuove autorità sovietiche di Mosca l’oro che hanno sequestrato ai ricchi del Sud della Russia. Ma anche i cecoslovacchi, gli ufficiali della Guardia Bianca e i banditi sono alla ricerca di quell’oro. Uno dopo l’altro, tendono un’imboscata al treno che trasporta il tesoro. E si scopre che tra i chekisti c’è un traditore. Il protagonista, un soldato dell’Armata Rossa, rischiando la vita, prende l’oro e scompare.

“Amico tra i nemici, nemico tra gli amici” (in russo: “Свой среди чужих, чужой среди своих”) è il primo lungometraggio del leggendario regista Nikita Mikhalkov, che si ritiene si sia ispirato ai film di Clint Eastwood. Il film è ricco di azione, scene di combattimento e acrobazie. Ormai è considerato un classico.

Guardatelo qui!

O su perestroika.it in italiano

4 / “Piraty XX veka” (1979)

“Piraty XX veka” contiene molte scene di combattimenti e violenza. Fu peraltro il primo film sovietico a mostrare chiaramente le tecniche del karatè. Fatto significativo, visto che in Urss questa arte marziale fu a lungo vietata Boris Durov/Gorky film studio, 1979 Boris Durov/Gorky film studio, 1979

Da qualche parte nell’Oceano Indiano, una nave da carico sovietica viene sequestrata dai pirati, attratti da una partita di oppio che la nave sta trasportando in Urss per essere utilizzata nell’industria farmaceutica. Dopo un po’, i marinai sovietici disarmati riescono a liberarsi e iniziano a combattere i pirati. Nel 1980, questo film (il titolo russo “Пираты XX века” si traduce “I pirati del XX secolo”) è stato visto da oltre 87 milioni di persone! Divenne il film sovietico di maggior incasso di sempre, superando persino il melodramma “Mosca non crede alle lacrime”, vincitore del premio Oscar, uscito lo stesso anno.

Guardatelo qui!

5 / “Chelovek s bulvara Kaputsinov” (1987)

Nel film “Chelovek s bulvara Kaputsinov” Andrej Mironov dà una delle sue più grandi prove attoriali (nei panni di mister Fest). Della pellicola fu molto apprezzata anche la colonna sonora, firmata dal grande Gennadij Gladkov Alla Surikova/Mosfilm, 1987 Alla Surikova/Mosfilm, 1987

Questo film d’azione è stato girato nel genere “Western rosso”, quando il cinema sovietico cercava di fare i propri film sul selvaggio West americano (girandoli in Crimea). Con molte scene d’azione, questo film (il titolo russo “Человек с бульвара Капуцинов” si traduce “L’uomo del Boulevard des Capucines”) in realtà ha anche molti attributi da commedia.

Johnny First ha un cinema itinerante. Arriva in un bar di Santa Carolina, dove i cowboy stanno bevendo whisky. Johnny mostra loro dei film per la prima volta nella loro vita e questo migliora immediatamente il loro livello culturale. Cominciano a parlare a bassa voce e a bere latte al posto del whisky!

Guardatelo qui!

LEGGI ANCHE: I tre migliori Western “rossi” girati in Urss

