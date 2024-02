Qual è la differenza tra Ermitage e Palazzo d’Inverno?

Avete in programma una bella visita a San Pietroburgo? Allora partiamo dalle basi delle cose da sapere

Il Palazzo d’Inverno (in russo: “Зимний дворец”; “Zimnij dvoréts”) è un famoso edificio turchese situato in Piazza del Palazzo. È anche una delle sedi del più grande museo russo, l’Ermitage.

L’Ermitage ha anche altri edifici. Alcuni di loro sono collegati direttamente al Palazzo d’Inverno. Per la precisione questi quattro:

– Il Piccolo Ermitage;

– Il Grande (Vecchio) Ermitage;

– Il Teatro dell’Ermitage;

– Il Nuovo Ermitage.

Insieme al Palazzo d’Inverno, questo insieme di cinque edifici forma il complesso museale principale. Tutti sono collegati internamente da corridoi di passaggio.

Russia Beyond (Foto: Petr Kovalev/TASS) Russia Beyond (Foto: Petr Kovalev/TASS)

L’Ermitage comprende anche due edifici che non sono collegati al Palazzo d’Inverno e agli edifici annessi. Si tratta del Palazzo dello Stato Maggiore (situato in Piazza del Palazzo di fronte al Palazzo d’Inverno) e del Palazzo Menshikov (situato a un chilometro e mezzo di distanza, sull’Universitetskaja naberezhnaja).

Storia dell’Ermitage

Il nome del museo è stato dato inizialmente al Malyj Ermitage (un tempo semplicemente “Ermitage”), adiacente al Palazzo d’Inverno e costruito su richiesta di Caterina II (la Grande). L’imperatrice I lo intendeva come un angolo appartato per le sue serate d’intrattenimento, e da qui il nome, che in francese significa “eremitaggio”. Vi teneva anche la sua collezione d’arte.

Aleks 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Aleks 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

La collezione di Caterina II cresceva e nacque l’esigenza di un nuovo spazio, per cui fu costruito il Grande Ermitage. In seguito, per suo decreto, il Teatro dell’Ermitage fu aggiunto all’insieme del palazzo.

L’edificio successivo, il Nuovo Ermitage, fu eretto sotto Nicola I. Si trattava del primo edificio museale della Russia: fu costruito appositamente per ospitare le collezioni d’arte imperiali.

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Il Palazzo d’Inverno è stato la residenza dello zar fino alla Rivoluzione di febbraio del 1917, nonostante dal 1904 la famiglia del monarca vivesse a Tsárskoe Seló.

Nel 1915, su decisione di Nicola II, il Palazzo d’Inverno ospitò un’infermeria chirurgica per i soldati feriti sui fronti della Prima Guerra Mondiale. Dal luglio all’ottobre 1917 il governo provvisorio si riunì tra quelle stesse mura. Dopo il suo rovesciamento, i bolscevichi chiusero l’infermeria, e il Palazzo d’Inverno e l’Ermitage furono dichiarati musei statali.

Il Palazzo d’Inverno fu ribattezzato Palazzo delle Arti. Funzionava come museo storico-artistico e allo stesso tempo come Museo della Rivoluzione d’Ottobre. Nel 1945, i reperti “rivoluzionari” vennero rimossi e l’edificio dell’ex residenza imperiale divenne parte dell’Ermitage.

LEGGI ANCHE: Venticinque capolavori dell’Ermitage che dovete conoscere e non potete perdervi

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale