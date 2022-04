Le dieci piazze più belle di Mosca (FOTO)

1 / Piazza Rossa

Questa è la principale piazza di Mosca, da dove parte ogni tour alla scoperta della città. Qui ci si può passare una giornata intera, ammirando le mura di mattoni rossi del Cremlino, il mausoleo di Lenin, il monumento a Minin e Pozharskij e la Cattedrale di San Basilio. All'interno del GUM (il più antico e lussuoso tra i grandi magazzini di Mosca), c'è una mensa “segreta”, arredata in stile sovietico e a prezzi più che accessibili.

2 / Piazza Bianca

Immaginate le facciate a specchio dei moderni quartieri d’affari sulle quali si riflette la chiesa ortodossa di San Nicola Taumaturgo, risalente all'inizio del XX secolo. È questo contrasto che rende unica la Piazza Bianca (Belaja), vicino alla stazione della metropolitana Belorusskaja. È difficile credere che all'inizio degli anni 2000 questa piazza non fosse altro che una normale via con un parcheggio. Il progetto di riqualificazione ha messo al centro della piazza la chiesa, che spicca in modo suggestivo sui moderni edifici.

3 / Piazza Khitrovskaja

La zona di Piazza Khitrovskaja (conosciuta anche come Khitrovka) e le sue strade furono descritte in modo particolarmente vivido da Vladimir Giljarovskij nel suo libro “Mosca e i moscoviti” (1926), che la definì “il posto più mistico di Mosca”, alludendo, ovviamente, alla sua reputazione. A quel tempo, infatti, questa piazza veniva spesso menzionata sui giornali per essere un covo di criminali: qui si concentravano bordelli, case per il gioco d’azzardo, mercati malfamati…

Oggi, invece, è una delle piazze meglio conservate di Mosca, dove si possono ammirare palazzi urbani del XVIII e XIX secolo e vecchi condomini, e passeggiare lungo vicoli stretti e suggestivi.

4 / Piazza Khokhlovskaja

Circa tre secoli fa, al posto dell’Anello dei Giardini c’era un muro di fortificazione della cosiddetta Città Bianca (così come venivano chiamati alcuni quartieri dietro Kitaj-Gorod). All'inizio degli anni 2000, un frammento di questo muro è diventato il centro di Piazza Khokhlovskaja, uno dei luoghi preferiti dai giovani moscoviti. In un primo momento si prevedeva di costruire in questa piazza un centro commerciale, ma gli operai hanno inaspettatamente portato alla luce una parte del muro della Città Bianca. In un sondaggio pubblico i moscoviti hanno votato per creare in questo luogo uno spazio pubblico, e così la piazza si è trasformata in un anfiteatro con vista sui resti archeologici. Qui intorno ci sono molte caffetterie alla moda e nei giorni estivi gruppi di ragazzi si riuniscono intorno alla “Fossa”, così come viene chiamata dai locali.

5 / Piazza Paveletskaja

La piazza vicino alla stazione ferroviaria Paveletskij è una nuova area pedonale inaugurata alla fine del 2021. Al livello superiore ci sono altalene luminose, panchine accoglienti e un bel parco; sotto, una fontana musicale (o una pista di ghiaccio durante l'inverno) e varie installazioni; il livello inferiore ospita invece un centro commerciale con negozi alla moda e delizie gastronomiche.

6 / Piazza Universitetskaja

L’enorme piazza di fronte all'Università Statale di Mosca è una delle viste più riconoscibili della città. Si tratta di un ampio spazio aperto con una fontana, prati fioriti e un vicolo con monumenti dedicati a importanti scienziati russi. Piazza Universitetskaja (dell’Università) termina con il principale punto panoramico della città, Vorobjovyj Gory (Colline dei Passeri) e la stazione della funicolare.

7 / Piazza Triumfalnaja

Se siete a Mosca, non potete perdervi le enormi altalene vicino alla stazione della metropolitana Majakovskaja! In epoca sovietica, c'era la tradizione di leggere delle poesie vicino al monumento a Vladimir Majakovskij: chiunque poteva venire qui a leggere le proprie poesie in pubblico. Nel 2015, sulla piazza è apparso un nuovo punto di attrazione: una fila di enormi altalene bianche, che trasportano gli adulti all'infanzia.

8 / Piazza della Rivoluzione

Questa è una delle piazze più centrali di Mosca, e si trova proprio all'uscita della stazione della metropolitana che porta lo stesso nome: Ploshchad Revolyutsii. Anche se la piazza è stata ricostruita diverse volte, si possono vedere ancora oggi vecchi edifici moscoviti di epoche diverse; salendo alcuni gradini si arriva fino alla turistica via Nikolskaja. La piazza ospita eventi e bancarelle tematiche e in inverno viene allestita una pista di pattinaggio gratuita.

9 / Piazza Pushkinskaja

La piazza, che porta il nome del poeta russo Aleksandr Pushkin, è uno dei luoghi più famosi di Mosca. Ospita spesso fiere, concerti, eventi cittadini e i moscoviti vi trascorrono il loro tempo libero. Dietro il monumento di Pushkin c'è un'enorme fontana e molte aiuole: in estate qui è semplicemente meraviglioso!

10 / Piazza del Teatro

La Piazza del Teatro sorge vicino ai principali teatri di Mosca: il Bolshoj (sia l'edificio storico che il nuovo teatro), il Malyj (Piccolo) e il Molodezhnij (Giovane); al centro spicca una delle più belle fontane della città. Per chi ama lo shopping di lusso, a due passi da lì si trova il TsUM, un centro commerciale dedicato a brand di lusso.

