I più interessanti edifici di Mosca costruiti negli ultimi anni (FOTO)

Seguite Russia Beyond su Telegram! Per ricevere i nostri articoli, i video e le fotogallery direttamente sul vostro telefonino, registratevi gratuitamente qui: https://t.me/russiabeyond_it

A Mosca si possono vedere edifici di epoche architettoniche molto diverse: dalle chiese del XV secolo, all’audace avanguardia dei primi anni dell’Urss, dal pomposo stile stalinista degli anni Cinquanta, ai palazzoni rettangolari prefabbricati, fino agli ingombranti e pacchiani centri commerciali dei “selvaggi anni Novanta”. Ma quali edifici interessanti sono stati costruiti nella capitale russa negli ultimi anni?

1 / Palazzetto della ginnastica a Luzhnikí

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Nel 2019 è stato aperto un nuovo centro sportivo sul territorio del Complesso olimpico di Luzhniki. Il centro, costruito sotto la guida del capo architetto di Mosca, Sergej Kuznetsov, è intitolato alla famosa allenatrice di ginnastica ritmica Irina Viner-Usmanova (1948-), tra i cui allievi ci sono le campionesse olimpiche Julija Barsukova ed Evgenija Kanaeva. Il Palazzetto della Ginnastica (in russo: “Дворец гимнастики”; “Dvoréts gimnastiki”) è stato costruito in appena un paio d’anni. Una caratteristica distintiva dell’edificio è il tetto a forma di nastro da ginnastica. All’interno del centro sportivo si trova un’arena con tribune che può ospitare quasi 4.000 spettatori.

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Il Palazzetto della Ginnastica per la sua architettura ha già ricevuto diversi premi nazionali come miglior impianto sportivo del Paese e il premio internazionale MIPIM nella sezione “Miglior impianto sportivo e culturale” nel 2020.

2 / Dominion Tower nel quartiere di Dubrovka

Legion Media Legion Media

Questo business center, progettato dallo studio Zaha Hadid Architects, è stato inaugurato nel 2015 nel sud-est di Mosca. Per la sua posizione non molto felice, lontano dai quartieri degli affari della capitale, il business center non è molto frequentato (a fine dicembre 2021 è stato ceduto a nuovi proprietari), ma dal punto di vista architettonico si distingue molto dagli altri edifici.

Durante la progettazione, gli architetti si sono ispirati all’avanguardia russa e all’idea delle placche tettoniche in movimento. L’edificio è rivestito con pannelli che cambiano colore a seconda della luce.

Legion Media Legion Media

Dall’esterno l’edificio sembra asimmetrico, ma all’interno ci sono molti open space e uffici moderni. “Sembra la torre di pezzi di legno del gioco Jenga, una pila di libri o una torta con gli strati spostati”, ha affermato l’urbanista russo Ilja Varlamov, che lo ha incluso nella sua lista dei migliori edifici di Mosca nel 2016.

3 / Scuola Khoroshevskaja (“Khoroshkola”)

Questa scuola si trova nel distretto di Khoroshevo-Mnevniki, a nord-ovest di Mosca. La parola chiave del concept è “trasparenza”. All’esterno ci sono enormi finestroni che vanno dal pavimento al tetto, pannelli che imitano i tronchi d’albero, e all’interno scale “volanti” con elementi in vetro.

Nel progetto di questo complesso didattico non sono stati coinvolti solo gli architetti, ma anche un gruppo di insegnanti. Di conseguenza, si è deciso di abbandonare le aule scolastiche standard e sono state create aule che possono essere adattate a vari processi educativi. Ci sono aule-laboratori, classi per lezioni di robotica, di informatica, una palestra, una piscina e molto altro.

Vitalij Belousov/Sputnik Vitalij Belousov/Sputnik

L’edificio scolastico è controllato da un sistema di domotica smart.

Nei cinque anni trascorsi dalla sua costruzione, la scuola ha ricevuto numerosi premi di architettura, tra cui il ‘Re-Thinking the Future” nella categoria “Concept of General Education Institutions”.

4 / Scuola sul territorio dell’ex stabilimento Zil

Un’altra scuola insolita per Mosca può essere vista nell’area dell’ex stabilimento automobilistico Zil, vicino al complesso residenziale Zilart. È concepito come un campus: oltre alle aule, è presente un laboratorio hi-tech dove si tengono lezioni di scienze naturali e tecnologie informatiche, e ha vari palazzetti per la pratica di diversi sport.

Inaugurato nel 2019, il complesso è stato riconosciuto dalle autorità di Mosca come il miglior edificio educativo.

A proposito, questa è la scuola più grande della Russia: è progettata per 2.500 studenti.

5 / Asilo vicino alla stazione della metropolitana Kurskaja

“Ci vorrei andare anche io in un asilo del genere!”: recensioni entusiaste come questa sono lasciate dai genitori degli alunni di questo asilo, che è con ogni probabilità il più originale di Mosca. Si trova in vicolo Malyj Polujaroslavskij, ai limiti del centro della capitale. È stato progettato dallo studio di architettura Asadov. Il territorio dell’asilo è piccolo e i progettisti hanno suggerito di sfruttare il tetto. Al secondo e al terzo piano sono apparse zone calpestabili con verande. L’edificio ha la forma di una nave.

È stato abbastanza difficile realizzare il progetto, perché è stato necessario curare non solo l’estetica esterna, ma anche la sicurezza dei bambini. Pertanto, non una singola decisione ingegneristica in questo progetto è stata casuale. L’edificio è costituito da due corpi perpendicolari che proteggono il cortile dal vento, e sulla facciata occidentale c’è un inserto semicircolare di vetro per consentire una facile manovra ai camion dei pompieri in caso di bisogno.

Le finestre sono abbellite da cornici tipiche di diverse regioni della Russia.

All’interno ci sono un sacco di aule dalle pareti ricurve, che piacciono molto ai bambini.

6 / Complesso residenziale “River Park”

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Nella zona sud di Mosca c’è il quartiere Nagatinskij Zaton, che si trova proprio sulle rive della Moscova. Qui, qualche anno fa, è apparso un nuovo complesso residenziale, il “River Park”, con palazzi dalle facciate ondulate, che richiamano la vicinanza dell’acqua.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Gli architetti hanno anche realizzato un ampio lungofiume aperto a tutti, su più livelli, dove si trovano campi sportivi, verande e caffè. Nel 2021 uno degli edifici di questo quartiere ha vinto il concorso per le migliori soluzioni architettoniche dei Global Future Design Awards nella sezione “Residential Architecture Concept”.

7 / Complesso residenziale “Klenóvyj Dom”

Legion Media Legion Media

Anche questo complesso residenziale, il cui nome si traduce come “Palazzo degli aceri”, si trova sul lungofiume della Moscova, ma nel pieno centro della città.

Legion Media Legion Media

È stato costruito nel 2015. Il lungofiume Prechistenskaja conduce direttamente al Gorky Park, in uno dei quartieri più vivaci di Mosca. Non è stato facile inserire questa nuova struttura nell’antico complesso architettonico esistente, ma alla fine l’edificio si è rivelato interessante e non ha rovinato la vista. Il complesso residenziale è un lungo edificio di quattro piani con una facciata d’avanguardia con una pizzico di cubismo. Nel design vengono utilizzate piastrelle di ceramica e all’interno sono utilizzati legno e marmo.



LEGGI ANCHE: Ecco il futuristico complesso di grattacieli che cambierà lo skyline di Mosca fra qualche anno

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale