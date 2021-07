Le dieci più belle chiese della Siberia, dove il barocco si è mescolato all’architettura buddista

Le contaminazioni non potevano certo mancare in questa enorme terra di confine, dove la Russia diventa sempre più Asia, e così, man mano che ci si sposta a est, gli stili si mescolano e i luoghi sacri ortodossi si arricchiscono di elementi tipici degli stupa, con ruote del Dharma e fiori di loto

Il barocco arrivò in Russia alla fine del XVII secolo e fiorì nel XVIII secolo. Sul suolo russo, gli stilemi di questa tendenza architettonica subirono cambiamenti a Mosca e San Pietroburgo, e in Siberia vennero completamente trasformati per via della forte influenza degli stili asiatici. Le chiese locali acquisirono ornamenti e motivi orientali: archi a forma di lingue di fuoco, ruote del Dharma, stupa buddisti e fiori di loto…

1. Chiesa dell’Elevazione della Santa Croce del Signore a Irkutsk

Aleksandr Zykov (CC BY-SA 2.0) Aleksandr Zykov (CC BY-SA 2.0)

Irkutsk si trova al confine con la Buriazia buddista, e nel XVIII secolo in città era molto attivo il commercio con la Cina. Questa chiesa decorata in mattoni rossi, costruita nella seconda metà del Settecento, è uno degli esempi più brillanti del barocco siberiano. In essa si possono vedere tutti i dettagli tipici di questo stile. In primo luogo, ci sono varie “fiamme”, che nella forma ricordano i contorni dei templi-stupa buddisti (nella foto sopra; la porta al centro).

Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0) Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0)

In secondo luogo, e lo si può vedere nella foto nell’angolo in alto a destra, nel medaglione di terracotta i ricercatori vedono un’immagine chiara della ruota buddista del Dharma.

2. Cattedrale dell’Epifania a Irkutsk

Baikalski (CC BY-SA 3.0) Baikalski (CC BY-SA 3.0)

Questo è un altro monumento sacro di Irkutsk in stile barocco siberiano. Già solo la variegatura e i colori di questa cattedrale della metà del XVIII secolo ricordano i templi asiatici e la forma è molto atipica per le chiese russe.

Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0) Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0)

3. Chiesa della Trinità a Irkutsk

Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0) Marcin Konsek (CC BY-SA 4.0)

Anche un altro esempio incredibilmente significativo di quello che stiamo dicendo proviene da Irkutsk. Nella foto a sinistra, potete vedere gli archi “fiammati” a più livelli sotto la volta a cupola e le cornici traforate. E un tale decoro “a sesto acuto” sopra l’ingresso della chiesa, come nella foto a destra, può essere trovato solo nel barocco siberiano.

4. Chiesa di Zaccaria ed Elisabetta a Tobolsk

Yevgeniyaiva (CC BY-SA 4.0) Yevgeniyaiva (CC BY-SA 4.0)

Tobolsk fu un punto di forza per lo sviluppo della Siberia e per lungo tempo fu considerata la sua capitale. E i commercianti, sulla via dall’Asia a San Pietroburgo e ritorno, viaggiavano spesso attraverso la città. Le ampie volte a cupola “appiattite” di questa chiesa ricordano i templi buddisti.

Inoltre, qui potete vedere anche dei “kokoshnik” fiammeggianti sopra le finestre, in stile orientale.

Aleksandr Tsirline (CC BY-SA 4.0) Aleksandr Tsirline (CC BY-SA 4.0)

5. Monastero della Santissima Trinità a Tjumen

Legion Media Legion Media

Le chiese barocche di uno dei più antichi monasteri della Siberia furono costruite all’inizio del XVIII secolo. Sulla chiesa della Trinità (a sinistra) sono chiaramente visibili kokoshnik fiammeggianti e volte a cupola appiattite, così come sulla chiesa di Pietro e Paolo (a destra).

DMyshkin (CC BY-SA 4.0) DMyshkin (CC BY-SA 4.0)

6. Cattedrale dell’Intercessione a Krasnojarsk

Vadim Zhivotovskij Vadim Zhivotovskij

Una delle più antiche chiese sopravvissute a Krasnojarsk fu costruita alla fine del XVIII secolo. La cattedrale in mattoni rossi con un tamburo allungato e una cupola ha decorazioni molto ricche, in cui sono visibili ornamenti a forma di stupa buddista e un loto.

7. Cattedrale della Madonna Odigitria a Ulan-Ude

Artem Belevich ; Arkadij Zarubin (CC BY-SA 3.0) Artem Belevich ; Arkadij Zarubin (CC BY-SA 3.0)

Ulán-Udé è la capitale della moderna Buriazia, il centro buddista della Russia, che ora è principalmente noto per l’Ivolginskij Datsan. Ma a metà del XVIII secolo era la città provinciale siberiana di Udinsk, fondata dai russi per raccogliere tributi dalle tribù locali. E la Cattedrale della Madonna Odigitria fu il primo edificio in pietra della città. I motivi buddisti possono essere visti sia nelle decorazioni che nelle forme delle cupole e delle volte.

8. Chiesa della Resurrezione a Tomsk

Andrewjohov (CC BY-SA 3.0) Andrewjohov (CC BY-SA 3.0)

Tomsk era un importante centro di commercio di transito, prima che la ferrovia Transiberiana le passasse a sud, in quella che sarebbe diventata Novosibirsk. Questa chiesa ha molti ornamenti tipici degli stupa e cornici convesse in gesso. Anche l’arco d’ingresso ha una forma non tipica per l’architettura ortodossa.

Ymblanter (CC BY-SA 4.0) Ymblanter (CC BY-SA 4.0)

9. Tempio dell’Intercessione della Beata Vergine Maria a Khanty-Mansijsk

Legion Media; Stanislav Miljutin Legion Media; Stanislav Miljutin

Questa chiesa fu costruita all’inizio del XIX secolo e rappresenta il tardo barocco siberiano, già meno traforato, e più austero. Motivi orientali sono dati dalla tenda a cupola appiattita e dalla forma della cupola del campanile, un chiaro richiamo allo stupa buddista.

10. Cattedrale della Santissima Trinità a Kansk

La piccola città di Kansk, su un affluente dello Enisej, fu costruita come fortezza durante lo sviluppo della Siberia e la chiesa della Santissima Trinità, risalente alla fine del XVIII-inizio XIX secolo, fu il primo edificio in pietra. A causa della forma a tenda della cupola del campanile e delle cupole decorative, il tempio può anche essere scambiato per una moschea, ma questo è solo un tardo barocco siberiano.

