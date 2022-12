I dieci articoli di Storia più letti nel 2022

Russia Beyond

Dalla storia antica della Russia al passato più recente, ripercorriamo i pezzi più cliccati di quest’anno che sta per concludersi

1 / L’ekranoplano “Soccorritore”: il “mostro marino” sovietico progettato per uccidere

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Al primo posto della classifica dei pezzi di storia più letti dell’anno, c’è questo articolo dedicato a un ekranoplano che riposa nei pressi di una fabbrica di Nizhnyj Novgorod. Scoprite tutti i dettagli qui.

2 / Chi sono i principali alleati della Russia?

“Sono solamente due gli alleati della Russia: il suo l’esercito e la sua flotta”. Questa citazione, attribuita allo zar Alessandro III, è stata più volte ripresa anche nel XIX secolo per sottolineare l’isolamento del paese, soprattutto nei momenti più difficili. Mosca, insomma, ha sempre potuto contare solo ed esclusivamente sulle proprie forze. Ma davvero non vi è alcuno Stato che si possa definire “amico”? Ne abbiamo parlato qui.

3 / Anastasia, il mistero dell’ultima Romanov uccisa con la famiglia e miracolosamente “sopravvissuta”

Lo zar Nicola II offre alla figlia Anastasia un tiro dal suo bocchino per sigarette Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel corso degli anni, più di trenta donne si sono spacciate per la granduchessa Anastasia, la figlia dello zar fucilata a Ekaterinburg insieme alla famiglia imperiale: si diceva che fosse riuscita a sottrarsi all’esecuzione. Abbiamo cercato di fare chiarezza su una storia dai contorni opachi e che sconfina nella leggenda. Per saperne di più cliccate qui.

4 / Perché Pietro il Grande per fondare San Pietroburgo vietò le case in mattoni in tutta la Russia?

Una mappa di San Pietroburgo, 1705 Dominio pubblico Dominio pubblico

C'è stato un momento nella storia russa in cui le case di pietra erano permesse solo nella nuova città del Nord. Qui vi sveliamo il perché di questa curiosa regola.

5 / Quanti sovietici sono effettivamente morti nella Seconda guerra mondiale?

Aleksandr Kislov Aleksandr Kislov

Dopo i tentativi, ai tempi dell’Urss, di ridimensionare l’altissimo costo pagato per liberare il mondo dalla minaccia nazifascista, oggi la cifra ufficiale è di 26,6 milioni di vittime. Ma non tutti gli storici concordano. Ecco perché.

6 / Non solo Mosca: tutte le capitali della Russia nei secoli

Maksim Blinov/RIA Novosti Maksim Blinov/RIA Novosti

Alcune sono ora metropoli, altre piccoli villaggi, ma da qui è passata la storia del Paese e dei suoi governanti dall’862 a oggi. Leggete l’articolo qui.

7 / Com’era San Pietroburgo ai tempi di Dostoevskij? Ecco le foto

La prospettiva Nevskij Ivan Nostitz/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Nei romanzi di Dostoevskij la città è spesso cupa, sporca e piena di poveri. Ma diamo un’occhiata a come appariva davvero la capitale imperiale, grazie a eccezionali documenti fotografici d’epoca. Cliccate qui.

8 / Che parentela c’è fra i Romanov e la famiglia reale britannica?

Il re britannico Giorgio V (1865-1936); foto scattata nel 1910 circa Getty Images Getty Images

Giorgio V e Nicola II erano cugini di primo grado, ma non solo. Qui vi abbiamo raccontato le relazioni Windsor-Romanov.

9 / Venti foto per niente spontanee di “cittadini sovietici felici”

Il pilota e cosmonauta Jurij Gagarin a casa con sua moglie Valentina, 1962 Jakov Rjumkin/MAMM/MDF

I protagonisti delle cronache dei giornali dell’Urss erano spesso gli operai modello. Ovviamente, al seguito dei giornalisti mandati a raccontare le loro storie, venivano sempre inviati anche dei fotografi, per corredare il servizio. Ma non di rado si vedeva lontano un miglio quanto quelle immagini fossero “in posa”. Ne abbiamo parlato qui.

10 / Davvero i cittadini sovietici erano costretti a farsi un mese di ferie pagate ogni anno?

Ginnastica in spiaggia, Tuapse, Territorio di Krasnodar, 1963 Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

La Russia sovietica è stata uno dei primi Paesi al mondo a introdurre per legge orari di lavoro limitati e ferie retribuite. Nel corso dei diversi decenni dell’esistenza dell’Unione Sovietica, la durata delle ferie è cambiata, ma nel Dopoguerra le vacanze duravano un mese intero di fila, o anche di più. Ne abbiamo parlato qui.

