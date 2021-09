Davvero i cittadini sovietici erano costretti a farsi un mese di ferie pagate ogni anno?

La Russia sovietica è stata uno dei primi Paesi al mondo a introdurre per legge orari di lavoro limitati e ferie retribuite. Nel corso dei diversi decenni dell’esistenza dell’Unione Sovietica, la durata delle ferie è cambiata, ma nel Dopoguerra le vacanze duravano un mese intero di fila, o anche di più.

Quando apparve il concetto di ferie in Russia?

Un sanatorio a Jalta, 1950 Anatolij Garanin/Sputnik Anatolij Garanin/Sputnik

Ora è difficile immaginarlo, ma fino al 1917 e alla Rivoluzione le persone non avevano diritto alle ferie retribuite. Era possibile, ovviamente, accordarsi con i capi per ottenere qualche giorno di riposo, ma questi giorni non venivano pagati. Notate poi che la giornata lavorativa non durava otto ore, ma dieci, e il giorno libero era solo la domenica. Ma quasi subito dopo la Rivoluzione, venne introdotto il concetto di ferie retribuite per tutti i cittadini lavoratori.

Il diritto alle ferie in Unione Sovietica venne cancellato solo una volta, durante la Grande Guerra Patriottica (la Seconda guerra mondiale). Ma anche allora, i fondi per le ferie retribuite vennero stanziati, e semplicemente accantonati in un fondo speciale del lavoratore, che poté goderne dopo la fine del conflitto.

Quanti giorni di vacanza aveva un cittadino sovietico?

Vacanze a Sochi, 1956 David Sholomovich/Sputnik David Sholomovich/Sputnik

Prima del 1967, una persona aveva 12 giorni lavorativi di ferie pagate più giorni aggiuntivi a seconda delle condizioni di lavoro, e dopo il 1967 le ferie di base aumentarono a 15 giorni lavorativi più i giorni aggiuntivi. In totale, potevano arrivare fino a 36 giorni lavorativi! A seconda del luogo di lavoro, dell’anzianità di servizio e della pericolosità della produzione.

Ad esempio, i cittadini che lavoravano in istituzioni scientifiche ed educative avevano da 24 a 48 giorni lavorativi di ferie, quelli che lavoravano nell’Estremo Nord ricevevano ulteriori 18 giorni di ferie, e chi lavorava nel settore dell’abbattimento degli alberi da più di tre anni otteneva 6 giorni in più. È interessante notare che nella stragrande maggioranza dei casi, le ferie venivano concesse per intero, ovvero con un mese o più di assenza continuativa dal lavoro, visto che non c’era alcuna norma sulla suddivisione in più periodi.

“Ho sempre preso le mie ferie di 28 giorni lavorativi, sempre consecutivi. Nessuno le divideva”, ricorda Nina Grigorjeva, della regione di Mosca, oculista di professione.

“Quando ero piccola, i miei nonni prendevano le ferie e andavano al mare per 3-4 settimane. Insomma, la vacanza era una e lunga”, racconta Julia Petushkova di Nizhnij Novgorod.

Villeggianti su una spiaggia di Riga, 1960 Yakov Berliner/Sputnik Yakov Berliner/Sputnik

Inoltre, molti trascorrevano le loro vacanze in un sanatorio per dei trattamenti di salute, e le procedure duravano almeno tre settimane. Aggiungete a questo il viaggio di andata e ritorno, e diventa ovvio che non aveva senso dividere in più tranche la vacanza. La stagione più ambita per le vacanze era ovviamente l’estate: a volte le aziende mandavano interi settori in ferie, e approfittavano di quel periodo di sospensione delle attività produttive per i controlli sulle attrezzature. Anche la “stagione di velluto”, ossia il primo autunno, era molto richiesta, poiché non c’erano più folle di persone nelle località di villeggiatura, ma faceva ancora abbastanza caldo.

Negli anni sovietici esisteva anche un sistema piuttosto interessante per il calcolo della “retribuzione delle ferie”: il lavoratore riceveva lo stipendio dell’ultimo mese, più quello per i giorni lavorati nel mese corrente, più l’indennità per le ferie, che veniva calcolata utilizzando una formula complessa, ma era effettivamente uguale allo stipendio, più i soldi aggiuntivi per gli straordinari e così via.

Nel 1991, alla fine dell’Urss, le ferie avevano già raggiunto i 24 giorni lavorativi, ma nel 2002 i giorni di ferie erano già considerati 28 giorni di calendario, in conformità con le raccomandazioni della Carta sociale europea.

Cosa succedeva con le ferie non godute?

Repubblica Socialista Sovietica Armena, 1986 Martin Shahbazyan/TASS Martin Shahbazyan/TASS

Una delle caratteristiche della legislazione del lavoro sovietica era l’elaborazione di un programma di ferie per l’anno successivo, pianificato alla fine dell’anno in corso. È chiaro che non era sempre possibile per una persona andare a riposarsi proprio durante questo periodo, e se non era possibile concordare il rinvio della vacanza, il lavoratore poteva semplicemente richiedere un risarcimento monetario. Ma questo dipendeva fortemente dal luogo di lavoro ed era piuttosto raro.

“Non eravamo costretti; se un dipendente non voleva andare in vacanza, poteva chiedere un risarcimento economico al posto delle ferie. Ad esempio, se un dipendente era stato a lungo in malattia, ed era già stato in sanatorio, poteva capitare che richiedesse il riscatto”, ricorda Tatjana Sorokina, che negli ultimi anni dell’Urss lavorava in una biblioteca di Mosca. “Ma a scuola e nelle università, dove non c’è lavoro in estate, era necessario prendere le ferie”.

Quanto a lei, racconta che poteva prendersi una vacanza in qualsiasi momento e persino suddividerla in più tranche con il consenso dei dirigenti (le madri dei bambini sotto i 16 anni avevano questo diritto), e la vacanza era di ben due mesi. “Ma di solito pianificavamo in anticipo e programmavamo le vacanze in modo che l’assenza di un dipendente non avesse ripercussioni sul lavoro”, afferma.

“Mio padre mi ha detto che la vacanza era possibile solo per intero e solo in conformità con il programma delle vacanze”, afferma Valentina Pakhomova. “Lavorava a Kovrov, nella regione di Ivanovo. Se qualcuno non voleva andare in ferie nel tempo assegnatogli, allora prendeva i soldi”.

“E mio padre non andava mai in vacanza per tutti quei giorni”, dice Julia Petushkova. “Una settimana se la prendeva per le riparazioni di casa, tre giorni per le patate, il resto se lo faceva pagare come ferie non godute”.

E oggi?

Ginnastica in spiaggia, Tuapse, Territorio di Krasnodar, 1963 Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

Molto in termini di ferie è passato dalla legislazione sovietica alla legislazione della Russia contemporanea. Ad esempio, come prima, le imprese redigono programmi di ferie (sebbene ora le date possano essere modificate più liberamente), e il dipendente ha sia giorni di ferie principali (28 giorni di calendario) che aggiuntivi, a seconda delle condizioni di lavoro e della professione. Tuttavia, qualcosa è cambiato: ora viene indicato che le ferie possono essere divise in più parti, una delle quali è di almeno due settimane. Un tempo, i soldi per le vacanze non utilizzate potevano essere riscattati alla fine dell’anno, ma ora i giorni non utilizzati vengono semplicemente trasferiti all’anno successivo. In alcune aziende è consuetudine mandare in ferie forzatamente i dipendenti che non hanno preso abbastanza ferie. In caso di licenziamento, viene corrisposto un indennizzo per le ferie non godute.



