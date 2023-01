I dieci articoli di economia più letti nel 2022

Grande protagonista quest’anno è il tema delle esportazioni russe (e non solo di petrolio e gas, ma anche, per esempio, di gelato…). E poi voi lettori avete dimostrato di gradire le informazioni sull’epoca sovietica (sul funzionamento economico dell’Urss e sul suo crollo), e le analisi su quanto costi vivere e trasferirsi in Russia

1 / Cosa ha esportato la Russia nel 2021 e verso quali Paesi?



A dominare la classifica dei nostri articoli economici nel 2022 è stata la fotografia scattata a inizio anno delle esportazioni russe nel 2021, nel primo anno di parziale ripresa post Covid e prima che molto cambiasse in quest’ambito. È un quadro completo e dettagliato, Paese per Paese e settore per settore.

2 / Puoi permetterti di vivere a Mosca? Ecco quanto costa

Medaglia d’argento per un pezzo pubblicato ormai cinque anni fa, ma che puntualmente riscuote un grande successo. Chiunque pensi di trasferirsi in Russia, e soprattutto nella sua bellissima capitale, deve farsi due conti. E questo articolo è una prima bussola per orientarsi nel costo della vita moscovita.

3 / Il sistema di pagamento russo “Mir” può risolvere il problema delle carte bloccate?

Grande tema di attualità dopo l’esclusione della Russia dai circuiti Visa e Mastercard e i vari problemi con i pagamenti internazionali. Cosa sono e come funzionano le carte “Mir”?

4 / A quali Paesi la Russia vende il suo petrolio?

In questo articolo di fine marzo si analizzano i flussi tradizionali dell’export del greggio russo (230 milioni di tonnellate per un valore di 110,1 miliardi di dollari in 36 Paesi nel 2021) e i possibili cambiamenti futuri in seguito alle sanzioni.

5 / Com’è che la Russia è diventata il più grande esportatore mondiale di gas naturale?

Sempre sul tema dell’export energetico, questo articolo del 2020, tornato a essere molto letto quest’anno, fa un punto dettagliato sul mercato del gas naturale e risponde a varie domande in materia.

6 / Arredare casa in stile sovietico si può: in questo negozio-museo di Mosca troverete di tutto

Se dopo aver letto l’articolo al punto 2 in classifica avete deciso di trasferirvi a Mosca, sappiate che, se siete appassionati del genere, potrete ricrearvi un appartamento come ai tempi dell’Urss, visitando questo che non è un negozio di cianfrusaglie come tanti, ma un vero e proprio tempio del vintage sovietico.

7 / Il Lince non è più amico della Tigre

Articolo d’archivio, tornato a essere molto letto, sulla storia delle esportazioni in Russia di veicoli militari italiani Iveco e sulla fine delle importazione dei veicolo leggero multiruolo “Lince” nel 2013.

8 / Per il gelato russo è boom di export: le maggiori vendite in Cina e Stati Uniti

Argomento decisamente più dolce: il grande successo di coni e coppette made in Russia in molti Paesi del mondo. In Cina ne vanno pazzi, ma non solo là…

9 / Come funzionava l’economia sovietica e perché arrivò al collasso

Il tema di come l’Unione Sovietica sia arrivata a crollare e di come la sua economia abbia avuto seri problemi raccoglie sempre l’interesse dei lettori di “Russia Beyond”.

10 / Cinque marchi famosi che hanno radici russe, ma non lo sapete

A chiudere la top-10 economica c’è un pezzo curioso sugli inaspettati antichi legami russi di note aziende occidentali, come ad esempio Max Factor o Timberland.



