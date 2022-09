Come ottenere un mutuo per acquistare una casa a Mosca o San Pietroburgo se si è stranieri?

In generale, le banche russe preferiscono non concedere crediti al consumo ai cittadini stranieri. Le ragioni sono due: l’elevato rischio di insolvenza e la difficoltà di verificare la storia creditizia dei beneficiari. Le maggiori banche russe non hanno oggi programmi di prestito speciali per i cittadini stranieri. Tuttavia, gli stranieri possono richiedere un mutuo garantito dall’immobile che stanno acquistando. In questo caso, la banca ha la garanzia ipotecaria che il denaro verrà restituito.

A partire dal 1° marzo 2022, i cittadini stranieri possono però ottenere un mutuo da una banca russa solo se il loro Paese di cittadinanza non rientra nell’elenco dei Paesi ostili alla Russia. Questa lista, approvata dal governo russo, comprende ora 49 Paesi, i cui cittadini sono soggetti a una procedura speciale per le transazioni finanziarie. Ad esempio, i cittadini di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone e della maggior parte dei Paesi dell’Ue, tra cui l’Italia, non possono, in linea di principio, ottenere mutui in Russia. I cittadini di altri Paesi (come il Brasile o l’India), invece, possono richiedere un mutuo a una banca.

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Documenti per ottenere un mutuo:

– Passaporto (compresa traduzione autenticata in russo);

– Carta di migrazione con periodo di permanenza valido in Russia;

– Documento di registrazione della residenza temporanea o permanente di un cittadino straniero nella Federazione Russa o permesso di soggiorno (vid na zhitelstvo);

– Documento che conferma il diritto di soggiorno (residenza) di un cittadino straniero nella Federazione Russa: permesso di soggiorno (vid na zhitelstvo), permesso di soggiorno temporaneo (razreshenie na vremennoe prozhivanie), visto;

– Certificato del Centro di Informazione del Ministero degli Affari Interni che attesti che il cittadino non è accusato di aver commesso reati nel territorio del Paese di cui ha la cittadinanza.

L’elenco completo dei documenti va comunque verificato con la banca al momento della richiesta.

Non ci sono comunque molte banche russe che concedono soldi agli stranieri. Solo due grandi banche: Sberbank e Raiffeisenbank.

Presso Sberbank, il mutuatario può contare su un prestito ipotecario da 300 mila a 100 milioni di rubli (al cambio di inizio settembre 2022, da 5.000 a 1.650.000 euro circa). Il richiedente deve avere un’età compresa tra i 21 e i 75 anni e la sua storia lavorativa presso l’attuale posto di lavoro deve essere di almeno 3 mesi. Il mutuo ipotecario riguarda un terreno o un immobile con terreno a Mosca, nella Regione di Mosca e a San Pietroburgo (escluso il distretto di Kronshtadt). Sberbank ci ha detto che il mutuatario deve anche essere membro del “programma stipendio” della banca.

Raiffeisenbank prende in considerazione le richieste di cittadini stranieri di età compresa tra i 21 e i 65 anni con almeno 6 mesi di esperienza lavorativa nell’attuale posto e almeno un anno di esperienza lavorativa complessiva. Per ottenere un prestito è necessario uno stipendio minimo, che per Mosca non è inferiore a 20 mila rubli (328 euro). L’importo massimo di un prestito ipotecario è di 40 milioni di rubli (656.000 euro).

Il tasso di interesse di un prestito per stranieri viene specificato al momento dell’esame della domanda e può essere più alto rispetto a quello dei cittadini russi, in quanto ai prestiti per stranieri non si applicano i programmi di sostegno del governo e promozioni dell’istituto di credito. Inoltre, per ottenere i fondi può essere necessario un co-mutuatario (di solito il coniuge).

Si consiglia ai cittadini stranieri di richiedere un prestito presso una filiale della banca piuttosto che online: in questo modo ci sono maggiori possibilità di raccogliere correttamente tutti i documenti e di ottenere una risposta positiva. La risposta della banca arriva solitamente entro 10-16 giorni lavorativi.

Prestiti per stranieri nelle organizzazioni di microfinanza

Picture Alliance/Getty Images Picture Alliance/Getty Images

I cittadini stranieri possono richiedere un prestito alle istituzioni di microfinanza, che generalmente hanno un livello di verifica inferiore. Tuttavia, il decreto sui Paesi ostili si applica anche al microcredito. E queste istituzioni in ogni caso possono avere tassi di interesse più alto (1% al giorno) e l’entità del prestito alla prima richiesta può essere limitata a soli 10.000 rubli (165 euro).

Si ritiene che le organizzazioni di microfinanza siano più disposte a concedere prestiti rispetto alle grandi banche, ma lavorano soprattutto con cittadini della Federazione Russa o dei Paesi della CSI. Ad esempio, il servizio "Pojdjom!” (ossia: “Andiamo!”) è pensato per clienti provenienti da Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Tagikistan. Oltre a quanto sopra, i cittadini di Azerbaigian, Georgia, Bielorussia e Moldavia possono ottenere un prestito attraverso il servizio Zolotaja Korona/KoronaPay.

Per ottenere un prestito è sufficiente il passaporto del cittadino di questi Paesi, il permesso di soggiorno nella Federazione Russa (carta di migrazione/permesso di soggiorno/permesso di soggiorno temporaneo) e la registrazione di residenza (temporanea o permanente).



