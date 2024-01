Dieci cose che uno straniero non dovrebbe mai fare a Mosca

La capitale della Russia è una metropoli enorme con un bellissimo centro storico, moderni grattacieli, parchi e centri commerciali. Ecco alcuni errori da non commettere per non guastarsi lo spettacolo

10 / Girare il centro della città in auto

Vladimir Baranov/Sputnik Vladimir Baranov/Sputnik

Il car sharing è molto sviluppato a Mosca, ma è comunque meglio muoversi in centro con i mezzi pubblici. Se non conoscete la città, avrete problemi a trovare parcheggio e molti sono a pagamento. Inoltre, nel centro, ci sono molte strade con traffico a senso unico, bassi limiti di velocità e corsie riservate agli autobus.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, è sufficiente una tessera “Trojka” (una tessera per i trasporti ricaricabile) e si può salire su qualsiasi mezzo pubblico: la metropolitana, l’autobus, il tram e l’Anello centrale di Mosca.

9 / Prendere un taxi per strada

Sergej Vedyashkin/Moskva Agency Sergej Vedyashkin/Moskva Agency

A Mosca nessuno lo fa più! Dovete ordinare un taxi tramite le app per smartphone (ecco come fare). Potete anche farlo per telefono,se parlate russo,o potete chiedere un’auto al vostro hotel.

Ci sono ancora taxi vicino alle stazioni ferroviarie e aeroporti che offrono i loro servizi, ma con un’app potete vedere subito il percorso e il prezzo della corsaed evitare brutte sorprese.

8 / Scattare foto nel Mausoleo

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

È possibile scattare foto sulla Piazza Rossa, ma se volete entrare nel Mausoleo di Lenin, è vietato tirare fuori la macchina fotografica o lo smartphone. Le guardie sorvegliano ogni vostra mossa! E se pensate di poterla farefranca, larapida reazione delleguardie, seguita da una multa, vi farà sicuramente pensare due volte la prossima volta!

7 / Fare un barbecue nel parco

Stoyan Vasev/TASS Stoyan Vasev/TASS

I russi amano molto le grigliate epreparare gli shashlyk è tradizionalmente uno dei tipi di svago più divertenti nella stagione calda. A Mosca, però, ci sono pochi posti in città dove è consentito fare un picnic con barbecue. Nella maggior parte delle altre zone della città è vietato! Le multe partono da 5.000 rubli (circa 50euro).

6 / Pedalare nel parco di Tsaritsyno

Legion Media Legion Media

A Mosca potete tranquillamente noleggiare una bicicletta in qualsiasi parco, ma c’è un’eccezione per il Museo-Riserva Tsaritsyno. Qui si può pedalare solo intorno al laghetto di Tsaritsyno inferiore (il percorso è di 4,5 km), mentre la parte storica del parco (dove si trova il palazzo) può essere visitata solo a piedi!

5 / Essere lento in metropolitana

David P. Hilss/Getty Images David P. Hilss/Getty Images

A causa delle lunghe distanze di Mosca, gli abitanti della città hanno costantemente fretta di svolgere la loro routine quotidianada pendolari. Sembra che tutti stiano correndo da qualche parte e per rimanere nel flusso di persone, anche il turista deve aumentare la sua velocità. Sulle scale mobili, si dovrebbe stare sul lato destro, perché il lato sinistro, di norma, serve per scendere o salirepiù velocemente.

Per sapere per tempo dove cambiare è possibile calcolare ilpercorso in anticipo sul sito web della metropolitana, sulla app,o utilizzando la versione digitale interattiva presente sui treni.

4 / Camminare senza una mappa

GaudiLab/Getty Images GaudiLab/Getty Images

Contrariamente agli stereotipi, a Mosca vivono persone gentili e disponibili come in tutte le altre regioni della Russia e in molti conoscono l’inglese. Tuttavia, se avete bisogno di un indirizzo esatto, una app con le mappe è d’obbligo. In primo luogo, anche i moscoviti non conoscono i nomi di tutti gli hotel, i musei e le strade. In secondo luogo, a Mosca tutto è in continua costruzione e riparazione, quindi è più prudenteconsultare unnavigatoreaggiornato.

Se non avete questa possibilità, potete sempre rivolgervi a un centro di informazioni turistiche (sono disponibili nel Parco Zaryadye, negli aeroporti e in molti altri luoghi)per una mappa vecchio stile.

3 / Improvvisareuna visita al Teatro Bolshoj

Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Se volete vedere lo storico palcoscenico del Teatro Bolshoj, in particolare perspettacoli più popolari come “Lo schiaccianoci” e “Il lago dei cigni”, dovete acquistare i biglietti con largo anticipo, non appena vengono messi in vendita, cioè qualche settimana prima della data dell’evento. È possibile acquistarli solo sul sito web del teatro o al botteghino.

Legion Media Legion Media

2 / Dimenticare il passaporto in albergo/luogo di soggiorno

andresr/Getty Images andresr/Getty Images

Mosca è una città sicura, ma potreste aver bisogno del passaporto (come documento d’identità) quando acquistate alcolici e sigarette in un negozio, soprattutto se sembrate giovani (e dentro non lo siamo tutti?). Inoltre, a volte la polizia può chiedere di vedere i vostri documenti per strada. E, naturalmente, serve quando si acquistano i biglietti per il Teatro Bolshoj!

1 / Dedicare troppo poco tempo alla capitale della Russia!

JulPo/Getty Images JulPo/Getty Images

C’è così tanto da vedere a Mosca che difficilmente riuscirete a visitaretutti i luoghi interessanti in una sola settimana. E anche se ci provate, alla fine vi renderete conto che dovrete tornare!

