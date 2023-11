Tutti i consigli per usare la metropolitana di Mosca da veri esperti

Russia Beyond

La metro della capitale russa si sta espandendo così rapidamente che si è già trasformata in un labirinto che può spaventare il neofita. In realtà, tutto è più semplice di come sembra. Vi spieghiamo come leggere l’intricatissima mappa e come arrivare a destinazione nel modo più rapido e senza stress!

La metropolitana e i treni urbani di Mosca sono molto comodi. Sono in funzione dalle 5.30 del mattino all’una di notte e si possono pagare con un’unica tessera: la Trojka. Se si guarda una cartina, lo schema della metropolitana sembra estremamente complicato. Ma lo è solo a prima vista.

Per cominciare, distinguiamo la metropolitana vera e propria dai treni. Lo schema della metropolitana è contrassegnato da linee piene, mentre i percorsi di treni sono contrassegnati da due sottili linee parallele con uno spazio bianco a dividerle.

La metropolitana

La metropolitana ha due linee circolari: la linea circolare marrone (numero 5) e la nuova Grande linea circolare (BKL) di colore turchese (numero 11). Questi anelli incrociano tutte le altre linee della metropolitana, quindi se si deve passare dalla periferia a un’altra linea, è conveniente utilizzare uno degli anelli.

Mappa con evidenziata la Linea Circolare della metropolitana di Mosca (in russo: “Кольцевая линия”; “Koltsevaja linija”), nota anche come “linea marrone” e linea 5 Russia Beyond; transport.mos.ru

Si può dire che all’interno dell’anello (linea 5) si trovi il centro della città. Sull’anello marrone ci sono molte stazioni con vari scambi di linea. Il record è il nodo Biblioteca Lenin - Arbatskaja - Aleksandrovskij Sad - Borovitskaja. Si tratta di ben quattro stazioni che si incrociano in un unico luogo (e proprio vicino al Cremlino di Mosca). È possibile raggiungere il Cremlino in modo comodo e veloce anche dalle stazioni Okhotnij Rjad - Teatralnaya - Ploshchad Revolyutsii, che sono collegate tra di loro.

Mappa con evidenziata la Grande linea circolare (in russo: “Большая кольцевая линия”; “Bolshaja koltsevaja linija”, abbreviata “БКЛ”) Russia Beyond; transport.mos.ru

E potete anche andare direttamente all’aeroporto Vnukovo in metropolitana! La stazione della linea Solntsevskaja (8A) è stata inaugurata nel settembre 2023.

Come si viaggia in metropolitana?

La stazione della metropolitana di Mosca “Pykhtino” , una di quelle inaugurate nel 2023 Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

Le pause tra un treno e l’altro sono molto brevi, in media circa 2 minuti, e nelle ore di punta i treni sono ancora più frequenti. Quindi non bisogna correre, non c’è bisogno di infilarsi nelle porte che si chiudono (è pericoloso). Basta aspettare il treno successivo, che arriverà quasi subito. A differenza della metropolitana di altre città, i treni viaggiano poi sempre in maniera univoca. Così si può tranquillamente salire (nella direzione giusta), senza preoccuparsi di sbagliare treno.

Ci sono solo due eccezioni in cui è importante leggere sul treno la destinazione:

Dalla stazione Aleksandrovskij Sad della linea azzurra, i treni circolano andando alternativamente alla stazione Mezhdunarodnaya (dove si trova Moscow City, e si recano molti uomini d’affari) e alla stazione Pionerskaja.

Sulla BKL (linea 11) esiste una diramazione, con treni che dalla stazione Savelovskaja, invece che lungo l’anello della BKL in senso antiorario, vanno verso la stazione Delovoj Centre (sempre dalle parti di Moscow City) lungo la linea 11A (che per lavori sarà chiusa alcuni mesi a inizio 2024).

La Grande Linea Circolare della metropolitana di Mosca, aperta completamente nel 2023, ha 31 fermate e si estende per 71 chilometri. Per percorrerla tutta serve un’ora e mezzo Sergej Kiselev/Moskva Agency Sergej Kiselev/Moskva Agency

A volte, un po’ su tutte le linee si può sentire l’annuncio “Questo treno arriva fino alla stazione…” . Se avete bisogno di andare oltre, dovete solo scendere all’ultima stazione e aspettare il treno successivo. Perché quello su cui eravate se ne ripartirà vuoto verso il deposito.

I percorsi dei treni urbani

Oltre alla metropolitana vera e propria, il nuovo schema, come detto, riporta anche i treni metropolitani. È possibile distinguerli con immediatezza: sono indicati sulla carta da due linee parallele con uno spazio bianco al centro.

1 / MCK: Anello centrale di Mosca (linea 14)

Mappa con evidenziato l’Anello centrale di Mosca (in russo: “Московское центральное кольцо”; “Moskovskoe tsentralnoe koltsó”; abbreviato “МЦК”) Russia Beyond; transport.mos.ru

Osserviamo di nuovo la carta e vediamo un anello rosso, situato tra le linee della metropolitana Circolare (5) e la Grande linea Circolare (11). Si tratta dell’Anello Centrale di Mosca (14), o semplicemente MCK.

Un treno che percorre la città. Ci sono diverse stazioni da cui è possibile fare un cambio passando alla metropolitana. Tuttavia, il più delle volte non si tratta di passaggi brevi come quelli della metropolitana. Spesso è necessario camminare per circa 10 minuti.

L'Anello centrale di Mosca, o linea 14, è la seconda linea circolare del sistema integrato di trasporto ferroviario della capitale russa. Racchiude i quartieri centrali e della prima periferia di Mosca a una distanza di 4/5 km più esterna rispetto alla linea circolare dei tempi di Stalin Moskva Agency Moskva Agency

Pertanto, non vi consigliamo di utilizzare l’MCK solo come percorso di trasferimento. Inoltre, la pausa tra i treni è più lunga rispetto alla metropolitana: può essere di 4-8 minuti, a seconda dell’orario del giorno.

Tuttavia, il grande vantaggio dell’MCK è che ha molte stazioni lontane dalla metropolitana ed è più comodo raggiungerla che in passato con i mezzi di superficie.

2 / Diametri centrali di Mosca (MCD)

I Diametri centrali di Mosca sono treni che da una periferia, dopo aver attraversato l’intera città, si dirigono a un’altra periferia sul lato opposto della metropoli e del suo agglomerato. Al momento sono attive quattro linee e la quinta è in costruzione Sergej Vedyashkin/Moskva Agency Sergej Vedyashkin/Moskva Agency

I diametri di Mosca sulla mappa della metropolitana sono le linee più lunghe che attraversano l’intera città (per questo si chiamano diametri). Assomigliano ai treni urbani, come la S-Bahn di Berlino o Vienna o la RER di Parigi.

Sono treni dalla periferia (dalla Regione di Mosca, contrassegnata da un’ombra verde sulla mappa) e, dopo aver attraversato l’intera città, si dirigono verso l’altra periferia sul lato opposto della metropoli e del suo agglomerato. In alcune stazioni del diametro è possibile scendere e cambiare con la metropolitana o l’MCK. Nelle ore di punta, i treni MCD circolano con un intervallo di 5-7 minuti.

Mappa con evidenziati i Diametri centrali di Mosca (in russo: “Московские центральные диаметры”; “Moskovskie tsentralnye diametry”, abbreviati “МЦД”) Russia Beyond; transport.mos.ru

MCD-1/D1 – Diametro giallo Belorussko-Savelovskij va dalla stazione di Odintsovo, nel sud-ovest di Mosca, passando per Moscow City e la stazione ferroviaria Belorusskij fino all’aeroporto di Sheremetjevo e alla stazione di Lobnja, nel nord.

MCD-2/D2 – Il diametro rosa Kursko-Rizhskij va dalla città di Podolsk, nella regione di Mosca, a sud, passando per la stazione di Kursk, la piazza delle tre stazioni ferroviarie (Leningradskij, Kazanskij, Jaroslavskij) e la stazione Rizhskaja fino al villaggio di Nakhabino, a nord-ovest.

MCD-3/D3 – il Diametro Arancione Leningradsko-Kazanskij va dalla stazione Ippodromo a sud-est (nella città di Ramenskoe) a Zelenograd a nord.

MCD-4/D4 – Il Diametro Verde Kaluzhsko-Nizhegorodskij va dalla città di Aprelevka, a sud-ovest, attraverso le stazioni ferroviarie di Moscow City, Belorusskij, Savelovskij e Kurskij, nonché attraverso la piazza delle tre stazioni ferroviarie (Leningradskij, Kazanskij, Jaroslavskij) fino alla stazione Zheleznodorozhnaja nella città di Balashikha, a est.

Ora è in fase di progettazione anche la quinta linea dell’MCD, la cui apertura è prevista per il 2028. Collegherà il sud (Domodedovo) e il nord (Pushkino).

3 / Monorotaia di Mosca

Mappa con evidenziate: in alto la Monorotaia di Mosca (in russo: “Московская монорельсовая транспортная система”; “Moskovskaja monorelsovaja transportnaja sistema”; abbreviata “ММТС”) e in basso la “Metropolitana leggera”, la Linea Butovskaja (12) Russia Beyond; transport.mos.ru

L’unica monorotaia della Russia cercatela a nord del centro di Mosca. È una linea breve (13) dalla funzione principalmente escursionistica: offre una bella vista sulla torre televisiva di Ostankino, ad esempio.

Ogni mezz’ora il treno parte dalla stazione Timirjazevskaja (che si trova accanto all’omonima stazione della linea Serpukhovsko-Timirjazevskaja (9), cioè la linea grigia della metropolitana) per arrivare alla stazione di via Sergej Ejzenshtein, che si trova vicino all’ingresso del parco VDNKh e alla stazione della metropolitana VDNKh della linea Kaluzhsko-Rizhskaja (6) della metropolitana.

4 / Metropolitana leggera

La linea Butovskaja (12), nella parte meridionale di Mosca, va dalla stazione Buninskaja Alleja a quella di Bittsevskij Park, da cui si può passare alle linee grigia Serpukhovsko-Timiryazevskaja (9) e arancione Kaluzhsko-Rizhskaja (6). Questa linea corre per lo più fuori terra, entrando solo talvolta in un tunnel, ma è considerata parte della metropolitana (quindi è contrassegnata da una linea intera come le altre linee della metropolitana).

La mappa interattiva

Il sito web della metropolitana di Mosca offre una mappa interattiva con tutte le linee della metropolitana, della MCK e BKL. È possibile utilizzarla per costruire un percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, vedere tutte le opzioni di viaggio e dove fare gli scambi necessari.

Come pagare il biglietto

La comodità del sistema di trasporto moscovita è che basta una carta Trojka per viaggiare su qualsiasi trasporto pubblico: metropolitana, treni o autobus/tram. È possibile acquistarla presso le biglietterie o i distributori automatici nelle stazioni. È inoltre possibile acquistare portachiavi, braccialetti e anelli che funzionano come una carta Trojka, nonché carte Trojka con disegni unici e personalizzati nei negozi di souvenir e nel negozio online della metropolitana.

La “Trojka”, la carta integrata dei trasporti della capitale russa, con lo speciale design dedicato all’875º anniversario della fondazione di Mosca Moskva Agency Moskva Agency

La carta può essere ricaricata semplicemente aggiungendo una certa somma di denaro, oppure si può acquistare un biglietto singolo per 60 viaggi o un biglietto singolo illimitato per 1/3/30/90/365 giorni.

La carta Trojka prevede un deposito di 80 rubli, che può essere rimborsato quando la carta viene restituita alla cassa. È valida per 5 anni e può essere conservata per viaggi futuri.

Un viaggio in MCK, MCD (nel centro città) e metropolitana costa 54 rubli (circa 0,54 euro). Gli cambi in metropolitana, MCK e tra i diametri sono gratuiti per 90 minuti. Una tariffa MCK extraurbana costa 71 rubli (circa 0,71 euro).

Importante: in metropolitana e nell’MCK il biglietto va presentato solo all’ingresso. Per i viaggi sui diametri, invece, è necessario attivare la tessera all’ingresso e riapplicarla al tornello all’uscita.

In quasi tutte le stazioni sono presenti terminali dove è possibile pagare il biglietto con una carta bancaria di debito o di credito.



