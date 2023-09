Come raggiungere l’aeroporto di Mosca Vnukovo? Ora anche in metro!

Russia Beyond

Restano in funzione i treni veloci Aeroexpress, ma si è aggiunta una nuova possibilità: arrivare allo scalo direttamente con la metropolitana, con la linea gialla (la 8)

Inaugurata a Mosca una nuova stazione della metropolitana della linea Kalininsko-Solntsevskaja.

La fermata “Aeroport Vnukovo” (Aeroporto Vnukovo) è collegata al terminal da un passaggio sotterraneo. Sarà possibile raggiungere il centro città in circa 40 minuti. Poco distante dall’aeroporto si trova anche la stazione della linea del Diametro Centrale D4.

Gli “Aeroexpress”, i treni veloci per l’aeroporto, rimangono comunque in funzione. Quelli per Vnukovo partono dalla stazione Kievskij.

