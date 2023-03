La metropolitana di Mosca si arricchisce della “Grande linea circolare” (FOTO)

Ha 31 fermate e si estende per 71 chilometri. Per percorrerla tutta serve un’ora e mezzo. Con le sue nuove stazioni monumentali rende la rete sotterranea della capitale russa ancora più moderna ed efficiente

La Grande linea circolare (in russo: “Большая кольцевая линия”; “Bolshaja koltsevaja linija”, abbreviata “БКЛ”), che attraversa tutte le linee radiali, è stata inaugurata a Mosca il 1 marzo. La linea, lunga 71 km, conta 31 stazioni ed è stata messa in servizio in diverse fasi. La prima sezione (con le fermate Kashirskaja, Varshavskaja e Kakhovskaja) è in funzione dal 1969!

V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca

La sezione successiva, nel Nord-Ovest di Mosca, da Petrovskij Park a Delovoj Centr, è stata aperta nel 2018 e, alla fine del 2021, erano state aggiunte altre dieci stazioni.

Ora le ultime stazioni per completare il cerchio sono pronte. Diamogli un’occhiata!

1 / Tekstilshchiki

V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca

Da Tekstilshchiki sarà possibile andare sulla linea viola (la 7) e sul Diametro centrale D2 di Mosca. L’interno della stazione è di colore grigio, mentre il soffitto è rifinito con pannelli di alluminio che, secondo l’idea degli architetti, simboleggiano un telaio per la tessitura (questa zona di Mosca era nota per le industrie tessili).

2 / Pechatniki

V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca

Da qui si può prendere la linea verde chiaro (la 10) della metropolitana e il Diametro centrale di Mosca D2. Per la progettazione degli interni, gli architetti hanno scelto uno stile neo-brutalista, utilizzando alluminio e acciaio.

LEGGI ANCHE: Sette impressionanti edifici sovietici in stile brutalista

3 / Nagatinskij Zaton

Ilja Pitalev/Sputnik Ilja Pitalev/Sputnik

Questa stazione si trova nel quartiere Nagatinskij Zaton, non lontano dalla Moscova. Il tema acquatico è proprio quello che ha ispirato gli architetti: le pareti sono decorate con enormi raffigurazioni dei pesci che si trovano nel fiume.

4 / Klenovij Bulvar

V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca

Un’altra stazione del quartiere Nagatinskij Zaton si trova vicino al parco Kolomenskoe. L’atrio richiama la forma del palazzo dello zar e all’interno i soffitti ne ricordano gli archi.

5 / Marjina Roscha

V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca

Marjina Roscha è stata aperta nella zona Nord di Mosca. Da qui si possono prendere la linea verde chiara della metro (10) e non appena sarà ultimata la stazione di scambio (presumibilmente a settembre 2023) il Diametro centrale D2. La lunghezza delle sue scale mobili è 130 metri: un record per la metropolitana di Mosca (il precedente apparteneva a “Park Pobedy”; 127 metri). Il colore principale degli interni è il bianco.

6 / Sokolniki

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

È sicuramente la stazione più vivace della Grande linea circolare! Sokolniki è una vera e propria galleria d’arte, realizzata nello stile del Suprematismo e del Costruttivismo russo, come se il suo architetto fosse proprio Malevich. Sokolniki è collegata alla linea rossa della metropolitana.

V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca

7 / Rizhskaja

Grigorij Sysoyev/Sputnik Grigorij Sysoyev/Sputnik

Questa fermata è situata vicino alla stazione ferroviaria Rizhskij e dovrebbe ridurre il traffico sulla linea arancione (la 6). Inoltre da qui è possibile prendere il Diametro centrale D2. Il suo interno è decorato con molti archi che simboleggiano le porte d’ingresso alla città.

8 / Kashirskaja

V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca V.Novikov/Ufficio stampa del governo di Mosca

Dopo tre anni di ristrutturazione, i moscoviti hanno finalmente visto le rinnovate stazioni Kashirskaja e Varshavskaja. Entrambe sono state aperte nel 1969. Prima facevano parte della linea verde e poi sono diventate una linea a parte, formando le basi della Grande linea circolare. L’aspetto storico è stato conservato come era, ma le pareti e le strutture principali sono state rinnovate.

9 / Varshavskaja

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Anche nella stazione Varshavskaja sono stati lasciati i murales storici sulle pareti, ma sono stati aggiornati i sistemi ingegneristici.



LEGGI ANCHE: Come è cresciuta la metropolitana di Mosca dal 1935 al 2022 (VIDEO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale