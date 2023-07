I dieci parchi e giardini più belli di San Pietroburgo (FOTO)

Maks Dawncat (CC BY 2.0)

Le zone verdi occupano circa il 40% del territorio di San Pietroburgo. Le più lussuose si trovano a sud della città: si tratta delle ex residenze zariste di Peterhof, Pushkin, Pavlovsk e Lomonosov. Noi abbiamo raccolto invece i dieci parchi e giardini più interessanti vicino al centro

1 / Giardino d’Estate



La stazione della metropolitana più vicina è: Gostinyj Dvor

Orari di apertura a seconda della stagione

Ingresso gratuito

Intrattenimenti: foto sullo sfondo di sculture e fontane, concerti di musica jazz

Legion Media Legion Media

Questo parco, fondato da Pietro I (il Grande) nel 1704, occupa una piccola isola. Inizialmente qui esisteva una residenza estiva del monarca, chiusa agli estranei, che copiava il modello del parco di Versailles.

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Oggi il Giardino d’Estate è un vero e proprio museo a cielo aperto. Nei suoi viali sono installate copie di statue antiche e nella stagione estiva funzionano le fontane che hanno da invidiare a quelle di Peterhof solo le dimensioni, ma non l’eleganza. E nella Casa del Caffè del XIX secolo c’è una caffetteria dove si suona il jazz.

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

LEGGI ANCHE: Cinque segreti del Giardino d’Estate, il parco più importante di San Pietroburgo

2 / Giardino Mikhajlovskij

Le stazioni della metropolitana più vicine sono: Gostinyj Dvor e Nevskij Prospekt

Orari di apertura a seconda della stagione

Ingresso gratuito

Legion Media Legion Media

Intrattenimenti: vedere la quercia piantata da Pietro il Grande, scattare foto nel padiglione eretto da Carlo Rossi

Il Giardino Mikhailovskij si trova vicino al Giardino d’Estate. La passeggiata per il giardino può essere combinata con una visita al Museo Russo o alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato.

Alx_Yago/Getty Images Alx_Yago/Getty Images

Nel territorio del giardino cresce una delle querce più antiche della città, piantata da Pietro il Grande (la seconda si trova nel Giardino d’Estate). Qui c’è uno stagno con un ponte elegante e molto fotogenico, così come un padiglione costruito sul sito del palazzo della moglie di Pietro, l’imperatrice Caterina I.

jimmyweee (CC BY 2.0) jimmyweee (CC BY 2.0)

3 / Giardino Aleksandrovskij

La stazione della metropolitana più vicina è: Admiraltejskaja

Aperto 24/24

Ingresso gratuito

Intrattenimenti: fare una bella passeggiata dall’Ermitage al Cavaliere di bronzo

Aleks 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Aleks 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Il giardino, di dimensioni ridotte, si trova vicino ai principali luoghi d’interesse di San Pietroburgo: Piazza del Palazzo e Palazzo d’Inverno, Ammiragliato, Cattedrale di Sant’Isacco. E il Cavaliere di bronzo si trova proprio sul suo territorio.

Alx0yago (CC BY-SA 4.0) Alx0yago (CC BY-SA 4.0)

LEGGI ANCHE: Il cavaliere di bronzo: dieci fatti da conoscere su uno dei simboli di San Pietroburgo

Inizialmente, qui c’era uno spiazzo incolto, più tardi vi comparve un terrapieno come parte delle fortificazioni dell’Ammiragliato. Successivamente era un posto dove si immagazzinava il legname da costruzioni navali. Successivamente sul prato si organizzavano feste popolari. Il giardino pubblico fu aperto nel 1874 e nel 1879 fu messa in funzione qui la più grande fontana comunale dell’epoca.

4 / Parco Centrale di cultura e riposo sull’isola di Elagin

La stazione della metropolitana più vicina è: Staraja derevnja

Orari di apertura a seconda della stagione

L’ingresso è gratuito solo nei giorni lavorativi, nei giorni festivi è gratuito dalle 6 alle 10 e dalle 22 alle 23

Intrattenimenti: andare in barca, andare nei musei, dare da mangiare agli scoiattoli

Legion Media Legion Media

Anche l’isola di Elagin è un’antica residenza imperiale. La famiglia zarista possedette l’isola per circa cento anni, fino alla rivoluzione del 1917. Fu l’architetto italiano Carlo Rossi a ricostruire il Palazzo Elaginoostrovskij per i Romanov e a erigere un complesso di padiglioni e altri edifici. Il giardiniere di corte Joseph Bush Jr. creò sull’isola un parco paesaggistico inglese, l’esatto opposto del Giardino d’Estate che è alla francese.

Damnific (CC BY-SA 4.0) Damnific (CC BY-SA 4.0)

Sull’isola Elagin d’estate si tengono concerti, d’inverno qui c’è una pista di pattinaggio. Nel Palazzo Elaginoostrovskij si possono vedere gli interni zaristi ricreati, nell’officina del Museo del vetro si può padroneggiare la tecnologia della lavorazione del vetro a caldo.

LEGGI ANCHE: San Pietroburgo sorge su 33 isole: ecco cosa c’è da sapere su di loro

5 / Orto botanico di Pietro il Grande

La stazione della metropolitana più vicina è: Petrogradskaja

Orari di apertura a seconda della stagione

Ingresso gratuito

Intrattenimenti: fare un’escursione al Giardino d’inverno e al Giardino giapponese, visitare il più antico museo botanico della Russia

Legion Media Legion Media

Nell’Orto Botanico, uno dei più antichi arboreti della Russia, c’è un giardino giapponese e ci sono giardini alpini, e la sua perla è un complesso di giardini d’inverno dove si può ammirare la fioritura tutto l’anno (c’è anche un calendario). Le escursioni vengono effettuate lungo tre percorsi: subtropicale, tropicale e quello con la rassegna delle piante acquatiche. In estate nel giardino si tengono concerti all’aperto e in inverno si organizzano spettacoli di luci.

Legion Media Legion Media

6 / Orto botanico dell’Università Statale di San Pietroburgo

Le stazioni della metropolitana più vicine sono: Vasileostrovskaja, Sportivnaja, Admiraltejskaja

L’ingresso è a pagamento, è visitabile secondo il programma delle escursioni

Intrattenimenti: immergersi nell’atmosfera universitaria

L’orto botanico universitario è più piccolo del precedente, ma gli amanti della flora saranno molto contenti. Sul territorio sono presenti due grandi giardini d’inverno, un giardino giapponese e un arboreto. Dopo la visita, si può dare un’occhiata al cortile della facoltà di Lettere e vedere una collezione di monumenti insoliti provenienti da tutto il mondo.

7 / Isola della Nuova Olanda

La stazione della metropolitana più vicina è: Admiraltejskaja

Orari di apertura a seconda della stagione

Ingresso gratuito

Intrattenimenti: mangiare in uno dei tanti ristoranti, andare alla pista di pattinaggio d’inverno

Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0) Ekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0)

Ai tempi di Pietro il Grande qui veniva essiccato il legname destinato alla costruzione di navi, in seguito sempre qui apparve una prigione, e poi vi furono create strutture del Ministero della Marina.

Afanasovich (CC BY-SA 4.0) Afanasovich (CC BY-SA 4.0)

Ora nell’edificio della prigione navale, detto Butylka (“Bottiglia”), sono stati aperti negozi e ristoranti e nella Casa del comandante funziona un centro per l’infanzia. Sul prato al centro dell’isola in estate si tengono concerti e in inverno viene realizzata una pista di pattinaggio. La Nuova Olanda è più uno spazio pubblico alla moda che un giardino, anche se pure qui c’è un bell’angolo di natura.

Aleks 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Aleks 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

8 / Giardino Tavricheskij (della Tauride)

La stazione della metropolitana più vicina è: Chernyshevskaja

Orari di apertura a seconda della stagione

Ingresso gratuito

Intrattenimenti: sport vari

Legion Media Legion Media

Questa è la più grande area verde nel Distretto Centrale di San Pietroburgo. Vi consigliamo di darci un’occhiata sulla strada per la Cattedrale della Resurrezione (nota anche come Cattedrale di Smolnyj. Il giardino fu creato presso il Palazzo di Tauride, la residenza del favorito di Caterina II, il principe Grigorij Potjomkin, l’uomo che unì la Crimea alla Russia.

LenaLi Diva (CC BY-SA 3.0) LenaLi Diva (CC BY-SA 3.0)

Ora il palazzo ospita la sede dell’Assemblea interparlamentare degli Stati membri della CSI e il giardino è aperto al pubblico. Tutto l’anno qui si svolgono feste comunali, in inverno la gente del posto ci va a sciare e a pattinare, e in altre stagioni ci fa jogging o camminata nordica. Il giardino ha anche un piccolo giardino d’inverno. Nel suo interno c’è un caffè e vi si tengono concerti.

9 / Ekaterinhof

La stazione della metropolitana più vicina è: Narvskaja

Orari di apertura a seconda della stagione

Ingresso gratuito

Intrattenimenti: immergersi nella storia della città

Uz1awa (CC BY-SA 4.0) Uz1awa (CC BY-SA 4.0)

Il parco si trova vicino all’Arco di trionfo di Narva, costruito dopo la Guerra Patriottica del 1812. Anche la stessa Ekaterinhof è un monumento alle vittorie belliche. Ma in onore di quelle ottenute un secolo prima: il 7 maggio 1703, in questa zona, Pietro I sconfisse per la prima volta sull’acqua gli svedesi. Lui fece costruire qui una tenuta e la regalò alla moglie in occasione del loro matrimonio: Ekaterinhof significa “cortile di Caterina”. Ai suoi tempi, ogni anno a maggio qui si tenevano i festeggiamenti nell’anniversario della vittoria navale.

GAleksandrova (CC BY-SA 4.0) GAleksandrova (CC BY-SA 4.0)

Successivamente la tenuta fu trasformata in latteria, poi in frutteto e orti, e infine qui tornarono le feste popolari. Oggi qui si tengono festival sportivi e artistici; ci sono campi da tennis e si può anche andare in barca.

10 / Parco della Vittoria del lungomare

La stazione della metropolitana più vicina è: Krestovskij ostrov

Aperto 24/24

Ingresso gratuito

Intrattenimenti: praticare sport attivi e andare al parco divertimenti

Bestalex (CC BY-SA 4.0) Bestalex (CC BY-SA 4.0)

Sull’isola più elitaria di San Pietroburgo c’è un grande parco (in russo: Primorskij park Pobedy) con ampi viali dove si può andare in bicicletta, sullo kateboard o in scooter. Si può anche dare da mangiare agli scoiattoli e ai cigni, fare un picnic o un salto nel viale dei camion-ristoranti. C’è anche un grande parco divertimenti, il “Divo Ostrov”.

Aleksej Reshetnikov (CC BY-SA 3.0) Aleksej Reshetnikov (CC BY-SA 3.0)

Sull’estremità occidentale dell’Isola Krestovskij si può vedere uno dei migliori stadi della Russia, la Gazprom Arena, che è simile a un disco volante. Dietro c’è un ampio lungomare che si affaccia sulle acque del Golfo di Finlandia e sugli edifici più moderni di San Pietroburgo: il nuovo ponte strallato e il grattacielo Lakhta Center.

LEGGI ANCHE: I sette luoghi con la migliore vista sul Lakhta Center, il grattacielo più a nord del mondo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale