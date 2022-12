I sette luoghi con la migliore vista sul Lakhta Center, il grattacielo più a nord del mondo

Nel grattacielo del Lakhta Center ci saranno un ristorante panoramico e una terrazza di osservazione a 360 metri di altezza, con una visuale a 360 gradi, dove si potrà camminare in cerchio e ammirare tutti gli angoli di San Pietroburgo.

Purtroppo, la torre non è ancora aperta: sono in corso le opere di finitura. Ma la silhouette del Lakhta Center si può ammirare già da tutta San Pietroburgo. Ecco sette location da cui è possibile scattare una bella foto del grattacielo più alto di tutta l’Europa.

1 / Lakhta: per avvicinarsi il più possibile al grattacielo e vedere il monumento a Pietro il Grande

Legion Media Legion Media

Per rendersi conto delle dimensioni del grattacielo, recatevi a Lakhta, quartiere storico di San Pietroburgo. Da lì si può avere una visione il più possibile ravvicinata. Il momento migliore per andarci è una giornata di sole: la facciata di vetro dell’edificio riflette il cielo e diventa di un blu argentato.

È possibile ottenere un bello scatto con il monumento a Pietro il Grande accanto al grattacielo. La scultura si trova qui non a caso: secondo una leggenda, una piccola nave naufragò vicino a Lakhta nel 1724. Pietro I, che vide delle persone che rischiavano di annegare, si precipitò ad aiutarle. Si ritiene che, per il tempo passato nelle acque gelide, il sovrano abbia contratto una polmonite e sia morto per le sue conseguenze nel 1725.

2 / Parco del 300° Anniversario: da qui c’è l’angolazione migliore per una foto del Lakhta Center

Nadezhda Maksimova/TASS Nadezhda Maksimova/TASS

La maggior parte delle foto del Lakhta Center sono state scattate dal Parco del 300° Anniversario di San Pietroburgo. Da lì si ha una vista su tutto il grattacielo, quindi si è sicuri di ottenere bellissimi scatti dell’edificio. Passeggiate anche sul lungomare del Golfo di Finlandia, fate un giro nel parco e non dimenticate di dare un’occhiata alla fontana accanto alla colonna-faro.

3 / Ruota panoramica del parco “Divo Ostrov”: godetevi una vista a volo d’uccello sul grattacielo

Legion Media Legion Media

Se viaggiate con dei bambini o se vi piacciono le attività ricreative estreme, visitate il parco divertimenti “Divo Ostrov”. Oltre alle montagne russe (che in Russia si chiamano “montagne americane”), ai tappeti elastici per i salti e ai trampolini, c’è una ruota panoramica che offre un’incredibile vista sulla città. Da questa angolazione, potrete immortalare due dei moderni simboli di San Pietroburgo: lo stadio Gazprom Arena (in passato chiamato Krestovskij) e il Lakhta Center.

E dopo una giornata attiva, potrete fare una passeggiata nel “Primorskij Park Pobedy” (“Parco delle Vittorie Marittime”). Al centro del parco c’è una grande fontana, dietro la quale si trova lo stadio Gazprom Arena.

4 / Jachtennyj most (ponte): da qui potete scattarvi un bel selfie con il grattacielo

Aleksej Filippov/Sputnik Aleksej Filippov/Sputnik

Il ponte pedonale Jachtennyj è stato costruito in occasione dei Mondiali di calcio del 2018 e collega il Parco del 300° Anniversario con lo stadio e si affaccia sul Golfo di Finlandia: il cielo qui si fonde meravigliosamente con il mare. Questo è un ottimo punto per scattarsi selfie con il Lakhta Center alle spalle. L’importante è non farsi portare via il cappello: qui c’è molto vento.

Se percorrete il percorso dal Parco del 300° anniversario al Parco delle Vittorie Marittime, potrete fotografare il grattacielo da tre punti tutti molto simbolici.

5 / Lago Lákhtinskij razlív: una gita in barca per fotografare il grattacielo dall’acqua

Legion Media Legion Media

Se vi piacciono le attività all’aria aperta, recatevi al Lago Lákhtinskij razlív. Ci sono stazioni nautiche dove è possibile noleggiare un Sup (Stand Up Paddle), un kayak o una barca. Non solo potrete scattare bellissime foto del Lakhta Center dall’acqua, ma anche godervi la natura nordica. Si consiglia di navigare nel fiume Juntolovka, che si collega al lago. È un luogo tranquillo e scarsamente frequentato, ideale per scattare foto con il Lakhta Center in un bel contesto acquatico.

6 / Foce del fiume Smolenka: una passeggiata sull’isola Vasilevskij per ammirare il grattacielo

Legion Media Legion Media

Una curiosità: la parte di San Pietroburgo dalla stazione della metropolitana Primorskaja in poi si trova su un terreno solo recentemente bonificato. La zona occidentale dell’Isola Vasilevskij non era abitata nel passato; questo territorio ha iniziato a essere edificato solo negli anni Sessanta. I lavori di costruzione sono ancora in corso: le autorità prevedono la realizzazione del Severnyj zamyv, una nuova zona strappata alle acque grazie a lavori idraulici, con accesso alla baia. Alla foce del fiume Smolenka si trova una piccola passeggiata che si affaccia sul Golfo di Finlandia e sul grattacielo. Qui si possono scattare foto, passeggiare sulle rive e vedere la nuova parte di città in costruzione.

Anche se non arriverete fino al fiume Smolenka, questo panorama probabilmente lo vedrete comunque: perché da qui passa l’autostrada ZSD (acronimo di “Západnyj skorostnój diametr”; “Tangenziale ovest ad alta velocità”), su cui transita chi raggiunge la città dall’aeroporto.

7 / Kronshtadt: visitate la città-museo e fotografate il Lakhta Center dall’altro lato

Legion Media Legion Media

Se avete voglia di scattare una foto insolita del grattacielo, potreste visitare l’isola-fortezza di Kronshtádt, vicino a San Pietroburgo. Qui ci sono i vecchi forti dell’Impero russo, la cattedrale marittima di San Nicola della Marina su piazza delle Ancore, recentemente restaurata, e il parco a tema Marina militare “Ostrov fortov”, aperto da poco. Il Lakhta Center da questo lato può essere fotografato dal lungomare o dalla terrazza panoramica della Cattedrale di San Nicola.

