Le dieci mete più gettonate dal turismo interno in Russia (FOTO)

Ovviamente c’è il mare, ma ci sono anche laghi salati dalle acque colorate e curative, fiumi di montagna in Siberia, parchi nazionali, e non poteva mancare la… “capitale culturale”

1 / Sochi, Territorio di Krasnodar

Questa città sulla costa del Mar Nero resta sempre in alto nella classifica delle destinazioni di viaggio estive anno dopo anno. Ha un piacevole clima subtropicale, molte spiagge attrezzate e altre libere, caffè, discoteche e bellissime montagne. E per chi vuole migliorare la salute, ci sono decine di sanatori dai diversi profili e varie sorgenti termali.

2 / Anapa, Territorio di Krasnodar

La Regione di Krasnodar è in generale il luogo più “turistico” della Russia, con infrastrutture ricettive molto ben sviluppate. Oltre a Sochi sono molto frequentati anche Gelendzhik, Tuapse e varie altre località della Penisola di Taman. Anapa è conosciuta come la principale località turistica per bambini. La profondità del mare sulle coste di Anapa è bassa e l’ingresso in acqua è comodo per i bambini. E gli adulti, naturalmente, saranno interessati a visitare le dune di sabbia e a passeggiare per il centro storico.

3 / Costa meridionale della Crimea

La Crimea è un posto molto vario: ci sono steppe, montagne e zone subtropicali. Le destinazioni turistiche più popolari si trovano sulla costa meridionale della Penisola. Jalta, Sudak, Alushta sono città con spiagge eccellenti, sanatori e una ricca vita culturale. Inoltre, qui si sviluppa sempre più l’enoturismo, con visite alle cantine e degustazioni.

4 / Chemal, Repubblica dell’Altaj

I Monti Altaj sono il sogno di molti appassionati di trekking. Qui ci sono itinerari per diversi livelli di preparazione e numerose basi turistiche, ma la cosa principale è l’opportunità di vedere la bellezza unica della Siberia. Il piccolo villaggio di Chemal si trasforma in estate in un vero e proprio centro turistico. Nelle sue vicinanze si trovano l’isola rocciosa di Patmos con un monastero, un museo della vita degli Altaj, laghi ricchi di trote, maneggi di cavalli, nonché campeggi ideali per i viaggiatori appassionati di rafting.

5 / Lago Elton, Regione di Volgograd

Il più grande lago salato d’Europa (la sua superficie è di oltre 150 chilometri quadrati) si trova nel sud della Russia. Al tramonto e all’alba il lago assume un colore rosa dorato, dovuto ai microrganismi Dunaliella salina e al riflesso del fondo sabbioso nell’acqua limpida. Sulle rive dell’Elton ci sono campeggi attrezzati dove soggiornano tutti coloro che vogliono godere della bellezza di questo lago.

6 / Lago Bajkal, Regione di Irkutsk e Repubblica di Buriazia

Il Lago Bajkal è una delle destinazioni turistiche più famose in Russia durante tutto l’anno. E se in inverno si viene qui per vedere gli straordinari ghiacci, l’estate è il momento del riposo nella natura, delle passeggiate lungo la ferrovia Circum-Bajkal e, naturalmente, della conoscenza dell’antica cultura di questi luoghi.

7 / Zelenogradsk, Regione di Kaliningrad

Le località del Mar Baltico sono più fresche rispetto al Sud del Paese, ma non per questo meno interessanti. La città di Zelenogradsk è una delle località più visitate in estate, nota per le sue ampie spiagge sabbiose con dune e per l’antica architettura europea. È anche chiamata la città dei gatti. A Zelenogradsk ci sono il museo dei gatti “Murarium”, molti oggetti d’arte felina, semafori con i gatti e persino una persona speciale – un cuoco dei gatti – che si assicura che tutti i gatti di strada siano allegri e ben nutriti.

8 / Lago Seliger, Regione di Tver

Questo è un luogo incredibilmente noto per le attività ricreative all’aperto in tenda e nei campeggi. Il Seliger non è un unico lago, ma un insieme di tre decine di bacini di diverse profondità e dimensioni. Oltre alle spiagge e alla canoa, il Seliger attira anche i pellegrini. Qui si trova uno dei più bei monasteri su un’isola: il Monastero di San Nilo.

9 / San Pietroburgo

Il mese di giugno nella Russia settentrionale è il periodo delle Notti Bianche e molti abitanti del Paese vogliono vederle a San Pietroburgo. I ponti, l’architettura antica e le passeggiate sui tetti sono una vera e propria avventura romantica.

10 / Le isole rocciose del Ladoga, Carelia

Questa repubblica nel nord-ovest della Russia è ricca di laghi blu, canyon di marmo e foreste di montagna con massi giganti. Quello chiamato Ladozhskie shkery è uno dei parchi nazionali più belli, con centinaia di piccole isole rocciose e baie sperdute nelle foreste della Carelia. Qui vivono anche le foche!

