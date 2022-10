Patmos: perché i turisti impazziscono per questa piccola isola in Siberia?

Come la sua omonima in Grecia, questa isoletta è un luogo di pellegrinaggio legato al nome di San Giovanni. Qui, sui Monti Altaj, una piccola chiesa in legno sorge in mezzo al fiume Katun, ed è raggiungibile solo con uno spettacolare ponte pedonale sospeso

Un luogo alla periferia del villaggio di Chemal (Чемал), nella Repubblica degli Altaj, è una destinazione turistica molto popolare. La gente arriva qui da tutta la Russia per passeggiare tra le montagne, per pescare nei freddi fiumi siberiani e anche per visitare questo luogo sacro.

La piccola Isola di Patmos si trova non lontano da Chemal, nel mezzo del fiume Katun. È collegata alla “terraferma” da un ponte pedonale sospeso.

Chiunque può visitare quest’isola, se non soffre di vertigini: il ponte passa 15 metri sopra il fiume e oscilla al vento!

Patmos prende il nome dall’isola greca di Patmos (in italiano spesso detta anche Patmo), dove visse e pregò l’apostolo ed evangelista San Giovanni il Teologo. Secondo la leggenda, egli ebbe una visione di due templi che si libravano sopra la terra ai lati opposti del mondo. Sull’isola greca si trova uno dei più grandi monasteri di Giovanni il Teologo, fondato nel 1088, Patrimonio dell’umanità dell’Unesco insieme alla Caverna dell’Apocalisse.

La Patmos degli Altaj, invece, è stata consacrata nel 1855 e, nel 1915, vi è stata trasferita la chiesa lignea di San Giovanni Teologo (risalente al 1849) di Chemal.

Tuttavia, la chiesa non rimase aperta a lungo. Fu distrutta dai bolscevichi durante la “lotta contro la religione” degli anni Venti. Solo nel 2000 è stata ricostruita una nuova chiesa di San Giovanni Evangelista, sulla base di vecchie immagini.

“La natura circostante è molto bella, le rocce sono maestose, il fiume stesso sembra così calmo, ma così potente allo stesso tempo, e le nuvole si riflettono nell’acqua… Qui ci si dimentica del tempo… È un’isola meravigliosa, e andarci è un sogno”, scrive Olga Artjukhova.

“Dovete assolutamente visitare questo luogo, se vi trovate sui Monti Altaj”, afferma Galina Snegireva. “Il posto è bello ed è un’esperienza interessante camminare sul ponte sospeso. Il ponte è aperto fino alle 19, poi l’isola chiude, ma si può andare al punto panoramico e godersi il silenzio, cosa che non si può fare durante il giorno, dato che il luogo è molto affollato durante tutta la stagione turistica”.

Oltre alla chiesa in legno, sull’isola si trova un’immagine della Vergine Maria scolpita nella roccia.

Come già detto, in estate i turisti sugli Altaj sono numerosi e spesso ci sono file d’attesa per attraversare il ponte. Dopotutto, tutti vogliono scattare una foto spettacolare!



