I dieci edifici sacri più grandi della Russia

Chiese ortodosse e cattoliche, moschee, templi buddisti: abbiamo messo in fila i santuari più imponenti del Paese, che stupiscono per le loro dimensioni e, naturalmente, per la loro bellezza

1 / Cattedrale di Cristo Salvatore – Mosca

Gabriele Sotgiu (CC BY-SA) Gabriele Sotgiu (CC BY-SA)

Questa è il più grande luogo di culto ortodosso nel Paese e la cattedrale principale della Chiesa ortodossa russa. La sua superficie è di circa 8 mila metri quadrati, l’altezza è di 103 metri e può ospitare fino a 10 mila fedeli.

La chiesa originale fu costruita a metà del XIX secolo, ma i bolscevichi la demolirono nell’ambito della loro campagna antireligiosa, per costruire al suo posto il Palazzo dei Soviet. Il progetto, a causa dello scoppio della guerra, non fu mai realizzato, e così sulle fondamenta fu aperta la piscina “Moskvá”, per diversi anni la più grande del mondo. La chiesa odierna è una copia dell’originale (con alcune modifiche) ricostruita negli anni Novanta.

2 / Cattedrale di Sant’Isacco – San Pietroburgo

Legion Media Legion Media

Questa è la più grande chiesa di San Pietroburgo e una delle più grandi chiese ortodosse del Paese. La costruzione si protrasse per quarant’anni, ma il risultato fu un tempio di incredibile bellezza nello stile del Classicismo. La superficie è di circa 4 mila metri quadrati, l’altezza è di 101 metri e può ospitare fino a 12-14 mila persone (nell’Ottocento si riteneva che potesse ospitarne 7 mila; una tale differenza nei numeri è dovuta alle signore in abiti voluminosi).

3 / Chiesa principale delle Forze armate della Federazione Russa – Kubinka, Regione di Mosca

Legion Media Legion Media

Questa è la terza chiesa ortodossa più alta della Russia dopo la Cattedrale di Cristo Salvatore e la Cattedrale di Sant’Isacco: insieme alla cupola è alta 96 metri. La costruzione è stata completata nel 2020 ed è stata dedicata al settantacinquesimo anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Può ospitare fino a 6 mila persone e la superficie della chiesa, insieme al complesso museale, è di 11 mila metri quadrati.

4 / Cattedrale dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria – Mosca

Legion Media Legion Media

Questa è la più grande cattedrale cattolica in Russia e la cattedrale dell’arcidiocesi di Mosca della Chiesa cattolica romana (può ospitare più di 2 mila fedeli). La chiesa, in stile neogotico, fu costruita all’inizio del XX secolo e fu gravemente danneggiata durante l’era sovietica, ma è stata restaurata negli anni Novanta.

5 / Moschea “Dzhuma” centrale – Makhachkala

Shamil Magomedov (CC BY-SA) Shamil Magomedov (CC BY-SA)

Questa moschea con due minareti nella Repubblica del Daghestan è stata costruita negli anni Novanta, il progetto è stato ispirato dalla Moschea Blu di Istanbul. Negli anni Duemila la moschea è stata ricostruita e la sua superficie è stata ampliata. Ora è una delle più grandi d’Europa e può ospitare 15.000 fedeli.

6 / Moschea-cattedrale – Mosca

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

La superficie della Moschea-cattedrale di Mosca è di oltre 18 mila metri quadrati e la capienza è di 10 mila persone. La prima moschea in questo sito fu costruita nel 1904 e non venne chiusa nemmeno nell’epoca sovietica, ma negli anni Dieci del Duemila è stata completamente ricostruita da zero. La Moschea-cattedrale di Mosca ha tre minareti e uno di questi, di 72 metri, è il più alto del Paese.

7 / Moschea “Cuore della Cecenia” – Groznyj

Grigorij Sysoev/Sputnik Grigorij Sysoev/Sputnik

Questa moschea cecena è un’altra delle più grandi non solo in Russia, ma in tutta l’Europa. È stata costruita nei tempi record di due anni e inaugurata nel 2008. Ha quattro minareti e la superficie di 5 mila metri quadrati: vi possono pregare contemporaneamente più di 10 mila persone.

8 / Khurul “Dimora d’oro del Buddha Shakyamuni” – Elista

Aleksej Kharin (CC BY-SA) Aleksej Kharin (CC BY-SA)

Nella capitale della repubblica a maggioranza buddista della Calmucchia c’è il più grande tempio buddista d’Europa, costruito nel 2005. All’interno c’è una statua del Buddha di nove metri. Il tempio del buddismo tibetano fu benedetto dal Dalai Lama XIV ed è dedicato alla festa calmucca delle lampade votive e commemora anche la deportazione dei calmucchi in Siberia e in Estremo Oriente durante l’era sovietica.

9 / Ivolginskij Datsan – Buriazia

Legion Media Legion Media

Non lontano dalla capitale della Repubblica di Buriazia, la città di Ulan-Udé, si trova il centro spirituale del Sangha tradizionale del buddismo russo. Sorprendentemente, la sua costruzione fu autorizzata in epoca sovietica, nel 1945. Il tempio principale, lo Tsogchen-dugan, fu costruito negli anni Settanta, e negli anni Duemila sul territorio del datsan fu eretto il Palazzo-Tempio dedicato a Khambo Lama Itigelov, dove viene preservata la sacra reliquia, il corpo imperituro del lama, morto mentre era nella posizione del loto e così rimasto.

10 / Dimora della spiegazione e della pratica della dottrina del Buddha Shakyamuni – Kyzyl

Nel marzo 2023, nella Repubblica di Tuvá, è stata completata la costruzione del nuovo monastero buddista “Thubten Shedrub Ling” (“Dimora della spiegazione e della pratica della dottrina del Buddha Shakyamuni”). Sta per essere inaugurato e si afferma che questo datsan sia il più grande della Russia. Il posto dove è stato costruito fu benedetto dal XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso nel 1992.

