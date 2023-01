I dieci articoli di turismo più letti nel 2022

Quanta voglia di partire all’avventura per le lande remote della Russia! Anche in quest’anno avete letto più che mai reportage e storie dalla Siberia, dalla Chukotka, dai fiumi russi, e guide e consigli di viaggio sulla Cecenia, così come su Vladivostok (magari al termine di una indimenticabile Transiberiana)!

1 / Questi teneri orsi polari si sono stabiliti in una stazione meteorologica abbandonata in Chukotka

Nel 2022 non è certo diminuita tra i nostri lettori la voglia di viaggi e avventure in Russia. In testa alla classifica uno dei luoghi più remoti del Paese, la Chukotka, con la dolce storia di una famigliola di orsi polari…

2 / Sette cose da sapere prima di andare in Cecenia

Sergej Uzakov/TASS Sergej Uzakov/TASS

Al secondo posto una delle repubbliche più belle del Caucaso russo, la Cecenia, con le sue regole e le sue tradizioni secolari da conoscere prima di intraprendere un viaggio.

3 / È possibile entrare in Russia come turista oggi?

Aleksandr Kryazhev/Sputnik Aleksandr Kryazhev/Sputnik

Ma spesso a dominare la curiosità è l’interrogativo: “È possibile entrare in Russia come turista oggi?”. Certo che sì! Ecco tutte le informazioni necessarie.

4 / Vladivostok: la città alla fine della Russia spiegata per bene

Legion Media Legion Media

Molti nostri lettori ci scrivono spesso nei commenti di sognare di fare la Transiberiana. E hanno letto avidamente questo bel reportage dalla città dove la grande avventura ferroviaria finisce.

5 / In onore di quali stranieri sono state intitolate le vie della Russia? Sì, ci sono anche italiani

Libreria pubblica / Dominio pubblico; Irinaya (CC BY-SA 4.0) Libreria pubblica / Dominio pubblico; Irinaya (CC BY-SA 4.0)

Volete un selfie particolare? Che ne dite di una foto sotto il cartello “via Garibaldi” o “via Sacco e Vanzetti” in qualche città russa?

6 / Quanto è grande davvero la Russia?

NASA, Freepik NASA, Freepik

Certo, prima di partire, meglio sapere a cosa si va incontro, soprattutto a livello di distanze enormi. Visto che la Russia è, metro più metro meno, grande come 57 volte l’Italia…

7 / Con quanti Paesi confina la Russia?

ZUMA PRESS/Global Look Press ZUMA PRESS/Global Look Press

Questo suo territorio smisurato fa sì che la Russia abbia frontiere con un gran numero di Paesi. Scoprite quanti e quali sono.

8 / Vi racconto i miei viaggi sui treni russi, dove il tempo si ferma e la vita diventa un’avventura

Archivio personale Archivio personale

Ajay Kamalakaran, autore anche della guida a Vladivostok che abbiamo visto al quarto posto, ci racconta qui un suo viaggio da record: quando si è spostato in giro per la Siberia in treno per ben 45 giorni!

9 / I cinque fiumi più stupefacenti della Russia

Legion Media Legion Media

Se c’è una cosa che non lascia mai indifferenti in Russia sono i suoi fantastici fiumi. Enormi, placidi, belli sia da vedere da riva o dai ponti che da percorrere con una delle tante crociere fluviali.

10 / Naukan, il triste destino del villaggio degli eschimesi benedetto dalle balene e oggi abbandonato

Yurij Smityuk/TASS Yurij Smityuk/TASS

La top-10 si chiude con una nota triste: il villaggio più orientale dell’intera Eurasia, sullo stretto di Bering, dove vivevano 13 gruppi di eschimesi che custodivano antiche tradizioni e leggende, ma che nel 1958 fu forzatamente fatto abbandonare, perché le autorità sovietiche non lo consideravano “economicamente promettente”.



