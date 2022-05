Percorrere la Transiberiana in 5 minuti (anziché 7 giorni): scoprite la ferrovia più lunga del mondo

Russia Beyond

Potete passare quasi una settimana in treno da Mosca a Vladivostok… oppure leggere questo articolo e scoprire la linea ferroviaria più lunga del mondo in soli cinque minuti! Abbiamo raccolto i luoghi più interessanti da ammirare lungo il percorso

Anton Romanov Anton Romanov

Molti viaggiatori in Russia e all'estero sognano di percorrere la Transiberiana, la ferrovia più lunga del mondo. Ma non tutti possono permettersi un viaggio così lungo e faticoso. Per questo vi invitiamo a un viaggio più breve, accessibile, interattivo… e gratuito!

Siete pronti per salire a bordo?

1 / Mosca

Anton Romanov Anton Romanov

Iniziamo il nostro viaggio dalla stazione ferroviaria Jaroslavskij di Mosca, che sembra il terem di una fiaba. L'edificio è stato progettato da Fjodor Shekhtel, maestro dello stile russo e dell'Art Nouveau, e costruito nel 1900.

La stazione dei treni Jaroslavskij Sergej Ashmarin (CC BY-SA 3.0) Sergej Ashmarin (CC BY-SA 3.0)

Guardate qui le foto delle sei stazioni ferroviarie di Mosca, tra cui Jaroslavskij, che sono templi dell'arte, dell'architettura e della storia.

2 / I monti Urali

Anton Romanov Anton Romanov

Dopo una giornata a bordo del treno, attraversiamo la “spina dorsale della Russia”. Ekaterinburg, la capitale degli Urali, è una grande città industriale con oltre un milione di abitanti; qui è nato Boris Eltsin ed è considerata la patria del rock russo.

I monti Urali Stolpeli3 (CC BY-SA 3.0) Stolpeli3 (CC BY-SA 3.0)

Cliccate qui per scoprire i ​​dieci edifici più belli da visitare a Ekaterinburg.

Un quartiere di Ekaterinburg Pavel Lisitsyn/Sputnik Pavel Lisitsyn/Sputnik

3 / Tjumen

Anton Romanov Anton Romanov

Benvenuti nella Siberia occidentale e nella “capitale russa del petrolio”: Tjumen, con le sue chiese costruite nell'insolito stile “barocco siberiano”.

La chiesa del Salvatore a Tjumen veta.bahareva (CC BY-SA 4.0) veta.bahareva (CC BY-SA 4.0)

Lo sapevate che Tjumen è una delle città europee in più rapida crescita? Scopritelo qui.

4 / Omsk

Anton Romanov Anton Romanov

Fjodor Dostoevskij trascorse quattro anni in esilio a Omsk. Questa città vanta il primato di avere ufficialmente la metropolitana più corta del mondo, con una sola stazione. Come è possibile? Scopritelo qui!

La metro di Omsk Dmitrij Feoktistov/TASS Dmitrij Feoktistov/TASS

5 / Fiume Ob

Anton Romanov Anton Romanov

Durante i lavori di costruzione della Transiberiana, i progettisti furono costretti a realizzare un ponte sul fiume Ob. Nelle vicinanze iniziò gradualmente a sorgere la futura città di Novosibirsk, dove oggi vive più di un milione di abitanti.

Il ponte sull'Ob Fyodor Filatov (CC BY-SA 4.0) Fyodor Filatov (CC BY-SA 4.0)

Scoprite l'Ob e gli altri grandi fiumi russi qui.

6 / Krasnojarsk

Anton Romanov Anton Romanov

Attraversiamo un altro imponente fiume, lo Jenisej, e la città raffigurata sulla banconota da dieci rubli. Qui trovere anche un’altra meraviglia naturale: il Parco dei Pilastri di Krasnojarsk, di cui vi abbiamo parlato qui.

I pilastri di Krasnojarsk Legion Media Legion Media

7 / Lago Bajkal

Anton Romanov Anton Romanov

Il treno costeggia la riva di questo immenso lago per un’ora e mezza. La prima stazione che si incrocia si chiama Sljudjanka, e appartiene a una piccola città, famosa per la sua incredibile stazione ferroviaria in marmo bianco e rosa.

Il lago Bajkal Legion Media Legion Media

Le due grandi città che si affacciano sul lago Baikal sono Irkutsk e Ulan-Ude; nella prima furono esiliati i Decabristi, che si ribellarono allo zar nel 1825. Ulan-Ude è invece la capitale della Buriazia e ha un monumento unico nel suo genere: un'enorme testa di Lenin (a cui, tra l'altro, gli scultori hanno dato sembianze buriate).

8 / Tunnel di Khingan

Anton Romanov Anton Romanov

Una volta superato il Bajkal, si viene accolti dalle montagne. Da tantissime montagne! Tra le stazioni di Arkhara e Izvestkovaja si incrocia la catena di Maly Khinganskij, attraversata da sette tunnel, il più lungo dei quali misura più di 2 km.

Il tunnel Khingan btpnsk.ru

Guardate le foto di ciò che si può vedere dal finestrino della Transiberiana.

9 / Khabarovsk

Anton Romanov Anton Romanov

Siamo ormai al confine con la Cina. E il ponte sul fiume Amur è una vera meraviglia ingegneristica!

Legion Media Legion Media

10 / Vladivostok

Anton Romanov Anton Romanov

Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Congratulazioni! La stazione di Vladivostok è in realtà una replica di quella di Mosca, e con questa splendida immagine si chiuse la nostra avventura.

Il Ponte d'Oro a Vladivostok Takuya ASADA (CC BY 2.0) Takuya ASADA (CC BY 2.0)

Guardate il nostro video sui luoghi imperdibili di Vladivostok.

La stazione di Vladivostok Legion Media Legion Media

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale