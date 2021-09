Cinque delle dieci città europee in più rapida crescita sono in Russia. Perché?

Mollo tutto e vado a vivere in Siberia! Sembra un’assurdità, non è così? Eppure molte persone stanno facendo proprio questo

Cinque città russe sono state inserite nella Top-10 delle città europee con la più rapida crescita. Il ranking è stato elaborato da Visual Capitalist sulla base dei dati dell’ONU, della Commissione Europea e dell'agenzia Statista.

Secondo lo studio, le città europee stanno crescendo molto più lentamente rispetto a quelle asiatiche e africane; e questa crescita è guidata dalla Russia.

Balashikha - 2,01% annuo

Al primo posto in assoluto c'è Balashikha. Giuridicamente non è una città vera e propria ma un sobborgo di Mosca, a est della capitale, dove è sorta un'unica grande area residenziale. Qui svettano non solo vecchi edifici sovietici a pannelli, ma anche i cosiddetti “chelovéjnik” (человейник, da “chelovék” - uomo, persona), ovvero “formicai”.

Nel 2012 si contavano circa 260.000 residenti; successivamente Balashikha si è fusa con la vicina città di Zheleznodorozhnij e la popolazione è salita a mezzo milione di abitanti. Inoltre si stanno costruendo nuove aree residenziali e sempre più persone vi si trasferiscono da tutto il paese: qui gli appartamenti sono più economici che a Mosca e la vicina stazione della metropolitana collega facilmente Balashikha alla capitale.

Tjumen - 1,88%

Al secondo posto c’è la città siberiana di Tjumen, dove vivono più di 816.000 persone; una cifra in costante aumento (nel 2011 erano 600.000), alimentata dalle elevate possibilità lavorative: qui, infatti, ci sono diverse compagnie petrolifere e del gas che attraggono persone da ogni angolo del paese. La maggior parte dei nuovi residenti arriva dalle piccole città del nord della Russia.

Tjumen è stata più volte inserita nella lista delle città russe dove si registra la miglior qualità di vita, calcolata tenendo conto degli stipendi medi, del costo della vita, della qualità dell’aria e dei servizi. Nel 2021, Tjumen si è posizionata al terzo posto in tutte queste categorie.

Sochi - 1,33%

La città turistica di Sochi, sul Mar Nero, ha una popolazione di oltre 430.000 persone e si trova al 5° posto delle città europee dove si registra la crescita più rapida. Inoltre è una delle mete russe più gettonate per chi vuole trasferirsi: il clima mite e gli inverni caldi attirano ogni anno nuovi residenti. I nuovi abitanti provengono soprattutto dall’estremo nord e dalla Siberia e arrivano non solo per lavorare, ma anche per godersi la pensione.

“Per me il clima è una priorità - scrive Arina, una residente di Sochi -. Dopo Kurgan (negli Urali, ndr), dove sia l'inverno che l'estate sono freddi e nuvolosi, a Sochi mi godo la vita ogni giorno!”.

Krasnodar - 1,22%

Krasnodar, la capitale del Kraj di Krasnodar, è al 9° posto nella classifica delle città europee con la più rapida crescita. Nel 2012 c'erano circa 700.000 abitanti, mentre oggi si conta quasi un milione di persone! Il clima mite, gli inverni caldi e la posizione strategica sono alcune delle carte vincenti di questa città (ci vogliono “solo” 2-3 ore per raggiungere il Mar Nero o il Mar d'Azov, e 5 ore in auto per arrivare alle stazioni sciistiche sulle montagne vicine: tempi relativamente molto brevi considerando le enormi distanze della Russia).

Uno dei problemi maggiori della città è il traffico: qui si contano circa 450.000 auto private; un numero che aumenta considerevolmente nella stagione estiva.

“Ci sono pochi teatri e ristoranti con una cucina raffinata, in compenso qui mi sembra di essere in vacanza ogni giorno - dice Elena, che si è trasferita da San Pietroburgo -. Cammino tutto l'anno in pantaloncini corti, raccolgo albicocche e ciliegie proprio sulla strada… insomma, mi godo la vita”.

Surgut - 1,17%

Surgut, in Siberia, è la quinta e ultima città nella Top-10 delle città europee con la più rapida crescita. Nonostante qui vivano “appena” 400.000 persone, è tra le prime tre città con il più grande PIL del paese (dopo Mosca e San Pietroburgo); occupa il 4° posto per gli stipendi più alti della Russia.

Nel 2021, Surgut ha ottenuto la seconda posizione nella classifica delle città russe con la miglior qualità della vita. Il punto debole, essendo in Siberia, è ovviamente il clima rigido, tipico del nord.

Le dieci città in più rapida crescita in Europa

