È possibile entrare in Russia come turista oggi?

1 / Chi può entrare in Russia come turista?

Attualmente possono entrare in Russia come turisti le persone provenienti da 80 Paesi. I requisiti principali sono due: essere cittadini di uno di questi Paesi o avere il permesso di soggiorno in Russia, e arrivare nella Federazione via aerea. Il principale documento che regola l'ingresso degli stranieri in Russia in epoca di pandemia da Covid-19 è l'Ordine governativo n. 635-r (datato 16 marzo 2020), che viene regolarmente aggiornato.

L'elenco dei Paesi ammessi comprende anche l’Italia, oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Grecia, Germania, Tunisia, Thailandia, Israele, Giappone, Armenia, Qatar, Portogallo, Messico, Croazia, Belgio, Cina, Francia, Danimarca, Nuova Zelanda, Iran, Perù, Norvegia, Argentina e altri ancora (l'elenco completo è disponibile qui).

È possibile volare in Russia da qualsiasi Paese con il quale siano ancora attivi i collegamenti aerei (non è necessario che il Paese di transito sia incluso nell'elenco degli 80).

Che tipo di visto posso ottenere?

Se possedete già un visto russo valido e siete nell'elenco dei Paesi i cui cittadini sono autorizzati a entrare, potete entrare in Russia con quel visto. Se invece non avete ancora un visto, lo potete richiedere al Consolato russo del vostro Paese.

L’unica cosa impossibile al momento è l'ottenimento di un visto elettronico (un visto che poteva essere rilasciato in soli 4 giorni, senza bisogno di presentare alcun documento che giustificasse lo scopo del viaggio, e che consentiva di restare nel Paese per non più di 16 giorni). Perciò, per ottenere un regolare visto turistico, al momento è necessario essere in possesso di una prenotazione alberghiera confermata o di un contratto con un tour operator; attualmente i visti turistici vengono rilasciati per un periodo massimo di 6 mesi.

È necessario presentare un test PCR?

Sì, il test PCR deve essere effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso e il risultato deve essere stampato in russo o in inglese (il test è necessario anche se si è stati vaccinati con il siero russo Sputnik-V). Se viaggiate con bambini, anche loro devono effettuare il test, indipendentemente dalla loro età. È inoltre necessario compilare il modulo d’ingresso.

Le eccezioni

Queste restrizioni non si applicano agli stranieri con permesso di soggiorno nella Federazione Russa o a coloro che hanno parenti stretti in Russia; possono entrare in Russia da qualsiasi Paese e con qualsiasi mezzo di trasporto, anche via terra. Non riguardano nemmeno i residenti delle repubbliche parzialmente riconosciute dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud, i cittadini della Bielorussia (o coloro che hanno un permesso di soggiorno in Bielorussia), i cittadini del Kazakistan, i residenti delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk: anche loro possono entrare attraverso i confini terrestri. Inoltre, l'ingresso via terra per loro è possibile anche attraverso i tratti di confine russo-mongolo e russo-cinese.

Inoltre, se i cittadini dei Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica attraversano il confine via terra, non devono sottoporsi al test del coronavirus né compilare un questionario in entrata.

È necessario essere vaccinati?

No, non è obbligatorio e non è una condizione indispensabile per l’accesso. I codici QR, che fino alla primavera scorsa erano ancora obbligatori per entrare agli eventi pubblici, nei bar o negli hotel, sono stati aboliti nella maggior parte delle regioni. Lo stesso vale per le altre restrizioni: la loro rimozione è stata lasciata alla discrezione delle autorità regionali, e le restrizioni sono state revocate quasi ovunque.

In Russia è obbligatorio l’uso della mascherina?

Per strada non è obbligatorio indossare la mascherina. Tuttavia, in alcune regioni è richiesto ancora adesso l’uso della mascherina nei luoghi pubblici come negozi, farmacie, centri commerciali e cinema. Le mascherine, ad esempio, sono state completamente abolite a Mosca, ma non a Kaliningrad.

C'è bisogno di fare la quarantena?

No, non è necessario rispettare una quarantena quando si arriva in Russia. Ma in caso di contagio, dovrete restare in quarantena nel vostro luogo di soggiorno, a spese vostre, per 7 giorni.

Le persone che hanno avuto contatti con una persona positiva non devono essere sottoposte a quarantena (a meno che non siano a loro volta positive).

Importante! In molti Paesi esistono ancora adesso delle restrizioni all'uscita per motivi di turismo, perciò possedere un visto russo non è garanzia di poter viaggiare. Prima di intraprendere il viaggio, quindi, è bene informarsi sulla normativa valida per ogni singolo Paese.

Le informazioni contenute in questo articolo sono aggiornate al 27 maggio 2022.

