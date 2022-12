Le dieci città principali della Siberia (FOTO)

1 / Novosibirsk (1,6 milioni di abitanti)

Novosibirsk è la terza città più grande della Russia dopo Mosca e San Pietroburgo. È chiamata la "Capitale della Siberia" perché la maggior parte delle grosse aziende ha sede qui. Novosibirsk ha anche la sua "Silicon Valley", chiamata Akademgorodok. Gli scienziati locali lavorano in settori assolutamente diversi, dallo studio delle proprietà dei metalli all'addomesticamento delle volpi.

2 / Omsk (1,12 milioni)

Gli abitanti di Omsk spesso scherzano dicendo che nessuno è mai riuscito ad andarsene da questa città. In effetti, come si fa a lasciare questo posto incredibile, dove c’è la linea della metropolitana più corta del mondo con una sola stazione? La metro di Omsk è già diventata protagonista di diversi meme! Ne abbiamo parlato qui.

Omsk è una delle città più grandi della Russia, e ai tempi dell'Unione Sovietica era chiamata "città della scienza" e "città della gioventù". La città ospita tuttora i più grandi istituti e impianti petrolchimici della Siberia.

3 / Krasnojarsk (1,1 milioni)

Fondata nel 1628 durante la corsa all'oro, oggi è la città più orientale della Russia tra i centri urbani con almeno un milione di abitanti. La popolazione cresce costantemente di anno in anno e oggi Krasnojarsk è sede di fabbriche metallurgiche, di aziende di ingegneria meccanica e industrie spaziali.

Questa città è anche incredibilmente pittoresca! Offre la migliore vista sullo Enisej, il grande fiume siberiano, bellissimi trekking sui Monti Sajan orientali e passeggiate su un'isola-parco con una bellissima spiaggia.

4 / Tjumen (847.488)

Fondata nel 1586, Tjumen è considerata tra le migliori città russe dove vivere (dal 2015 al 2018 ha occupato il primo posto della lista!). E non c’è da stupirsi: qui ci sono molte offerte di lavoro nel settore del petrolio e del gas (la regione di Tjumen è leader nella produzione di gas e petrolio in Russia). Inoltre, ci sono grandi istituzioni scientifiche ed educative che attirano vari studenti stranieri; anche il turismo e le attività ricreative legate alle sorgenti termali sono ben sviluppate.

Se vi trovate a Tjumen, visitate la vicina città di Tobolsk, che fino al XIX secolo è stata la capitale della Siberia.

5 / Barnaul (630.877)

Barnaul è la capitale del Territorio di Altaj, noto per le sue maestose montagne. La città fu fondata nel 1730 per i lavoratori di un impianto di fusione dell'argento e gradualmente iniziò a crescere. La fabbrica fu chiusa nel 1893, ma altre industrie stavano già fiorendo, dalle fabbriche di mattoni alla produzione di birra. Oggi la città non vive solo come centro industriale della Siberia, ma promuove anche il turismo: è il punto di partenza per le escursioni negli Altaj.

6 / Irkutsk (617.515)

Fondata nel 1661, questa città è tra le più antiche della Siberia e si trova vicino al lago Bajkal, il più grande del mondo. Anche il centro storico di Irkutsk è un luogo ideale da visitare, ricco di imponenti case in pietra costruite originariamente da ricchi mercanti. Fuori città si trova il museo di architettura in legno Taltsy, che sembra una vera e propria fortezza siberiana.

7 / Tomsk (568.508)

Fondata nel 1604, Tomsk è stata a lungo un importante nodo di transito e di commercio in Siberia. Ha sempre attirato mercanti, architetti, scienziati e medici. La città è ben conservata con antiche tenute in legno e oggi le principali industrie di Tomsk sono la raffinazione del petrolio e l'ingegneria meccanica.

8 / Kemerovo (552.546)

Kemerovo è la capitale del settore minerario russo, nonché un importante centro legato all'industria del carbone e alla produzione chimica. Molte delle attrazioni della città sono associate al difficile lavoro dei minatori, ai quali sono stati dedicati monumenti, musei e quartieri.

9 / Novokuznetsk (544.583)

Situata nella regione di Kemerovo, Novokuznetsk è anche la principale città mineraria e metallurgica del Paese. Negli anni '30, quando l'Unione Sovietica accelerò la fase di industrializzazione, Novokuznetsk divenne una delle prime città socialiste sperimentali del Paese, una città "ideale" per gli operai.

10 / Ulan-Ude (437.565)

Ulan-Ude è la capitale della Buriazia, la regione buddista della Russia. È interessante notare che i turisti sono attratti da Ulan-Ude non solo per la sua cultura tradizionale, ma anche per il modo in cui essa si fonde armoniosamente con il patrimonio sovietico della città. Sapevate che la città ha un enorme monumento a forma di testa di Lenin? Ne abbiamo parlato qui.

