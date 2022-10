Sette miti sulla Siberia da sfatare una volta per tutte

1 / La Siberia è un Paese a sé stante

Cominciamo da cosa è realmente la Siberia (in russo: Sibír; Сибирь). È una vasta regione geografica che copre un’area di oltre 13,1 milioni di chilometri quadrati dalla catena montuosa degli Urali a ovest fino alle coste dell’Oceano Pacifico a est (nella sua accezione più ampia). La Siberia fa parte della Russia dal XVI secolo, quando i russi conquistarono le terre a est degli Urali, con un comandante cosacco, Ermak, che ebbe un ruolo di primo piano. Non essendo un Paese o un’entità amministrativa, la Siberia non ha confini definiti. Il fiume Enisej divide la Siberia in due parti, Siberia Occidentale e Siberia Orientale. Tutto ciò che sta a est del fiume Lena è poi storicamente chiamata Estremo Oriente russo.

In effetti, però sul territorio dell’attuale Siberia è esistito un antico Stato turco, il Khanato di Sibir. Era più antico della Russia, ma alla fine fu sconfitto e assorbito nel XVI secolo.

2 / La Siberia è un deserto

Evgenij Epanchintsev/Sputnik

La Siberia è così vasta che presenta molti tipi di territorio: il deserto polare nell’Estremo Nord, le steppe e le foreste di latifoglie nel sud, ma la maggior parte della Siberia è ricoperta dalla taiga, una foresta composta da pini, abeti e larici e per molti mesi ricoperta di neve.

Tuttavia, in Siberia esiste un raro territorio desertico! Le “Sabbie di Chara” (Chárskie peskí; Чарские пески) si trovano nella Siberia orientale, circondate da taiga e paludi, ma il loro territorio è molto piccolo: appena 50 km²!

3 / In Siberia l’estate non esiste

Naturalmente in Siberia c’è l’estate, ma in diverse parti di essa è molto differente. Nella Siberia settentrionale l’estate è molto breve, va da un mese a una settimana, mentre le steppe della Siberia meridionale godono di un’estate calda lunga tre mesi. Nelle regioni più settentrionali del Territorio di Krasnojarsk, invece, l’inverno dura tutto l’anno, mentre a Jakutsk il permafrost non si scioglie mai.

4 / La Siberia è un luogo di deportazione

Dominio pubblico

Un tempo lo è stata, ma ora non più. A partire dal XVII secolo, le dure condizioni di vita in Siberia, insieme alla necessità della Russia di sviluppare e colonizzare ulteriormente la regione, hanno fatto sì che le città siberiane diventassero un luogo di esilio per molti detenuti. Tobolsk, ad esempio, fu dove Fjodor Dostoevskij trascorse il suo periodo di detenzione, mentre in epoca sovietica i campi di prigionia del sistema Gulag apparvero in molte regioni siberiane.

Tuttavia, la chiave della crescita industriale e urbana della Siberia sono oggi le sue risorse naturali: il territorio siberiano ospita la maggior parte delle risorse sotterranee della Russia, come carbone, oro, rame, diamanti, ecc. La Siberia ospita storicamente impianti e fabbriche, mentre i fiumi siberiani alimentano cinque delle più potenti centrali idroelettriche della Russia. Da quando il sistema Gulag è stato chiuso nel 1956, la Siberia non è più associata all’esilio, ma alla potenza industriale della Russia.

5 / La Siberia è il luogo più freddo della Terra

Aleksej Malgavko/Sputnik

Il luogo più freddo della Terra è in realtà l’Altopiano antartico orientale, quindi al di fuori della Russia; in Antartide. Tuttavia, in Siberia, i russi vivono in condizioni polari estreme e riescono persino a correre maratone a -50°C e sopra il Bajkal ghiacciato. Anche il luogo più freddo della Russia si trova in Siberia: il record se lo contendono due località: il villaggio di Ojmjakon (circa 460 abitanti) e la città di Verkhojansk (poco più di 1.100 abitanti).

6 / La Siberia è una fitta foresta

Ilya Naimushin/Sputnik

La maggior parte della Siberia è coperta da foreste, ma non tutta. Per esempio qui c’è anche una palude enorme (è più grande dell’intera Svizzera!) e in continua crescita. Ma in effetti la Siberia ha abbastanza foreste perché gli incendi boschivi rappresentino un problema molto grave; cosa che ormai si verifica ogni anno. Circa 2,6 milioni di kmq, ovvero il 51% della Siberia, è coperto da foreste. Purtroppo questa ricchezza è utilizzata con scarsa efficienza. Perdersi nelle foreste siberiane è facile: ecco qualche consiglio per sopravvivere, se dovesse capitarvi.

7 / La Siberia è disabitata

Aleksej Malgavko/Sputnik

Le persone che vivono in Siberia rappresentano il 25% della popolazione russa: ci sono più di 37 milioni di persone residenti qui. La densità della popolazione russa è distribuita in modo disomogeneo: circa il 68% delle persone vive nella parte europea del Paese, che rappresenta solo il 20% dell’intero territorio russo.

Sebbene molti si chiedano perché i russi vivano in un habitat così inospitale come la maggior parte della Siberia, ci sono alcuni vantaggi nel vivere in questa regione, che ci crediate o no! E chi la conosce può testimoniarlo!

