Baciare il Bajkal, il nuovo rito che piace ai turisti

Cosa ci fanno questi gruppi di turisti russi distesi a pancia in giù sopra la superficie ghiacciata del lago Bajkal? Le facce sono premute sul ghiaccio; da alcuni fori spunta una cannuccia; e al loro fianco ci sono delle bottiglie di succo e superalcolici. Si tratta del popolare rito “bacia il Bajkal”.

Una curiosa forma di intrattenimento inventata e promossa nel 2019 da alcune guide turistiche, inizialmente per i turisti cinesi, ma diventata popolare anche tra i russi. “Il bacio” viene presentato come un rito di iniziazione per chi ama il Bajkal.

Il giochetto è molto semplice: con un normalissimo cacciavite si crea un buco sulla superficie del ghiaccio, formando una specie di bicchierino, all’interno del quale viene versato del liquore, oppure della vodka, del succo o del vino.

Il turista si sdraia sul ghiaccio e beve il contenuto del suo bicchierino.

Secondo questo nuovo rituale, il cocktail dovrebbe essere bevuto senza cannuccia, appoggiando le labbra direttamente sul ghiaccio… ma sono previste delle eccezioni.

Il “bacio” viene accompagnato anche da alcuni “stuzzichini”, come mirtilli rossi o ribes; più raramente, da fette di limone o mandarino.

“Mi sembrava divertente bere dal Bajkal - ha raccontato Ksenya, che ha preso parte al rituale -. Tutti si sono divertiti molto, e sono stati fatti nuovi fori. Il terzo giorno del nostro viaggio abbiamo realizzato nuovi fori e baciato nuovamente la superficie ghiacciata del lago”:

Un’altra turista, Anna, ha raccontato la sua esperienza sui social.

“Questa cosa mi ha riempito di una forte energia, che non mi ha abbandonato per giorni! Al Bajkal ho iniziato un piccolo viaggio introspettivo dentro me stessa. Non avrei mai immaginato che il ghiaccio pungente avrebbe lasciato un tale segno nella mia anima. Basta guardare la superficie di questo lago per ritrovare la pace”, ha detto.

