La Corte Krutitsij, un tesoro nascosto (e dimenticato) nel centro di Mosca

Mosca. La Corte Krutitsij. Il teremok sopra la Porta Santa. Facciata nord, piano superiore rivestito di piastrelle in ceramica e colonne scolpite. 16 luglio 2016 William Brumfield William Brumfield

All’inizio del XX secolo, il fotografo e inventore russo Sergej Prokudin-Gorskij (1863-1944) sviluppò un complesso processo tecnologico per ottenere fotografie a colori. La sua visione della fotografia come forma di educazione e di divulgazione emerge con particolare chiarezza nelle immagini dei monumenti architettonici scattate in luoghi storici dislocati in varie parti della Russia.

Mosca. Monastero Novospasskij, vista nord-est con campanile e cattedrale della Trasfigurazione. Il complesso di Krutitsij si trova appena oltre il paesaggio, in basso a sinistra. Stampa a colori pubblicata sul libro “Romanov il Boiardo e l’intronizzazione di Mikhail Fedorovich” Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Il corpus principale della collezione di Prokudin-Gorskij passò alla Biblioteca del Congresso (vedi riquadro sottostante), ma non è tutto: egli avviò anche la produzione di una serie di cartoline a colori e illustrazioni di libri. Nel 1914, la sua “impresa” fu ricostituita sotto il nome di “Biochrome”.

Corte Krutitsij. Galleria che conduce alla Cattedrale della Dormizione della Vergine, vista sud-ovest. A sinistra: case in legno del XIX secolo in via Krutitskij. 18 agosto 2013 William Brumfield William Brumfield

Tra le pubblicazioni che contengono le sue fotografie a colori c’è anche un grosso volume, pubblicato nel 1913, che commemora il terzo centenario della dinastia Romanov. Le illustrazioni includevano la vista panoramica immortalata da un tetto vicino a una delle istituzioni monastiche più importanti della Russia: il monastero medievale Novospasskij (Nuovo Salvatore), situato su un'altura che domina il fiume Moscova, vicino al Cremlino di Mosca.

Mosca, Krutitsij. Croce votiva collocata nel 2012 per commemorare il raduno delle forze russe nel 1612 durante la battaglia per il Cremlino. 18 agosto 2013 William Brumfield William Brumfield

In fondo al pendio, a sinistra del monastero, si trova un incantevole angolo di Mosca, che fu teatro di secoli di storia turbolenta. Gli stessi moscoviti spesso ammettono di non conoscere il Krutitsij, un complesso di chiese situato in un vicoletto con case in legno del XIX secolo. La sua notevole architettura ecclesiastica del XVII secolo, decorata con una grande quantità di piastrelle in ceramica, è una parte unica del patrimonio culturale di Mosca.

Corte Krutitsij. Cattedrale della Dormizione della Vergine. Vista nord-ovest con portico d'ingresso. 16 luglio 2016 William Brumfield William Brumfield

Umili origini

Le origini della Corte Krutitsij (Krutitskoe Podvorje) risalgono al XIII secolo, all'indomani dell'invasione mongola-tatara della Rus' medievale (1237-1241). In seguito alla conquista mongola, migliaia di russi furono tenuti in prigionia come schiavi vicino al centro dell'Orda d'Oro a Sarai, lungo il fiume Volga.

I mongoli rispettavano la Chiesa ortodossa russa e, su richiesta del Gran Principe Aleksandr Nevskij di Vladimir, permisero la formazione nel 1261 di un'eparchia (diocesi) per assistere questo grande gruppo di russi. L'eparchia fu chiamata “Sarskij e Podonskij”, dal nome Sarai e dal fatto che la diocesi si estendeva dal basso Volga al fiume Don.

Un decennio dopo, nel 1272, la lontana eparchia stabilì una rappresentanza (corte, Krutitskoe podvorje) alla periferia di Mosca con il sostegno del figlio del principe Alessandro, Daniil, fondatore del ramo dinastico moscovita dei Rjurikidi. La Corte Krutitsij si trovava a valle del Cremlino di Mosca, sulla riva sinistra della Moscova, in un luogo noto come Krutitsij (termine che deriva da una parola russa che significa “ripido”). La sua prima chiesa fu dedicata nel 1272 ai Santi Pietro e Paolo.

La crescente importanza di Mosca

La Chiesa ortodossa si rese conto della crescente autorità di Mosca, che si contendeva il primato con quella di Vladimir e Tver. E la presenza di quella rappresentanza avvicinava la lontana eparchia di Sarskij-Podonskij al centro del potere politico, fornendo al contempo una residenza adeguata per le visite del vescovo (anche altri vescovati avevano stabilito delle corti nella capitale).

Cattedrale della Dormizione. Vista nord-est con abside contenente l'altare (a sinistra). 16 luglio 2016 William Brumfield William Brumfield

Krutitsij si trovava nei pressi di due importanti monasteri: quello del Salvatore (poi Nuovo Salvatore) e quello di Simonov; e tutti e tre erano adiacenti a un'importante via di comunicazione che conduceva verso Kolomna e il sud-est: una via percorsa dai principi di Mosca durante i loro viaggi obbligatori verso l'Orda.

I discendenti del principe Daniil - in particolare Ivan II e Dmitrij Donskoj - fecero importanti donazioni alla Corte Krutitsij. E il Gran Principe Ivan II, che regnò dal 1355 al 1359, fornì fondi per la costruzione di una nuova chiesa dedicata alla Dormizione della Vergine.

L’ascesa di Krutitsij

Con il declino dell'autorità tartara, nel XV secolo, furono ben pochi i russi che rimasero a vivere nelle zone dove i governanti avevano adottato l'Islam. Nel 1454, il vescovo Vassian trasferì la sede vescovile da Sarai a Krutitsij e al nome dell'eparchia fu aggiunta la parola “Krutitsij”.

Decenni dopo questo passaggio, nel 1516, la Corte Krutitsij si dotò di un nuovo edificio in muratura, la Cattedrale della Dormizione. I vescovi di Krutitsij iniziarono così a svolgere un ruolo più importante nella gestione degli affari ecclesiastici all'interno del Cremlino.

Nella metà del XVI secolo, l'eparchia di Krutitsij aveva un proprio tribunale all'interno del Cremlino. Nel 1589, anno dell'insediamento del primo patriarca della Chiesa ortodossa russa, il vescovo di Krutitsij fu elevato al rango di metropolita.

Cattedrale della Dormizione. Interno, nuova iconostasi. 18 agosto 2013 William Brumfield William Brumfield

All'inizio del XVII secolo, Krutitsij svolse un ruolo importante nel sostenere la presenza ortodossa durante il Periodo dei Torbidi, una catastrofe nazionale che durò dal 1605 alla fine del decennio successivo. Durante l'occupazione polacca del Cremlino ci furono momenti in cui la “piccola” Cattedrale della Dormizione di Krutitsij fungeva da succursale dell'inaccessibile Cattedrale della Dormizione del Cremlino, il principale luogo di culto della Russia.

Nel 1612, la Cattedrale della Dormizione di Krutitsij fu saccheggiata dai polacchi, ma, nello stesso periodo, Krutitsij divenne un punto di raccolta per le forze guidate dal principe Dmitrij Pozharskij che avrebbero espulso i polacchi dal Cremlino nel novembre 1612. Nel 2012, una grande croce votiva è stata posta a Krutitsij per commemorare quegli eventi.

L'influenza dei Romanov

Corte Krutitsij. Galleria che conduce al teremok sopra la Porta Santa e le stanze del Metropolita (a destra). 16 luglio 2016 William Brumfield William Brumfield

Con il lento stabilizzarsi della situazione nel Paese, dopo l'insediamento della dinastia Romanov, nel 1613, anche la Corte Krutitsij vide una rinascita. L'espansione maggiore si ebbe durante il mandato (1664-1675) del Metropolita Pavel III, che nel 1667 avviò la costruzione dell'attuale Chiesa della Dormizione (all'epoca una cattedrale), con una cappella al piano terra dedicata ai Santi Pietro e Paolo.

Il progetto della chiesa della Dormizione, completato nel 1689, era tipico della fine del XVII secolo, con una volta a cupola che sosteneva un tetto con cinque cupole decorative. Sebbene l'interno sia stato saccheggiato durante il primo periodo sovietico, sono rimasti alcuni dei dipinti murali del XIX secolo ed è stata poi ricreata l’iconostasi.

Corte Krutitsij. Teremok sopra la Porta Santa. Vista nord con piastrelle in ceramica sul livello superiore. 16 luglio 2016 William Brumfield William Brumfield

Il progetto della chiesa comprendeva un passaggio sopraelevato ad arcate, noto come Galleria della Dormizione, che conduceva dalla cattedrale alla residenza e al refettorio del Metropolita.

Il teremok sopra la Porta Santa. Facciata nord, coppia di finestre a sinistra incorniciate da piastrelle in ceramica e colonne scolpite. 16 luglio 2016 William Brumfield William Brumfield

La ricostruzione della Corte Krutitsij continuò poi sotto Evfimij, metropolita tra il 1688 e il 1695: egli apparteneva a quella cerchia di prelati del XVII secolo che non si facevano problemi a ostentare la ricchezza e la bellezza della Chiesa ortodossa, che in quel periodo stava vivendo una rinascita dell'arte decorativa della ceramica.

Il “teremok”

Il teremok sopra la Porta Santa. Facciata nord, frontone ricoperto di piastrelle in ceramica. 16 luglio 2016 William Brumfield William Brumfield

Forse in nessun altro luogo della Russia questa rinascita fu più sfarzosa che nel “teremok” costruito sopra il portale che conduceva al cortile delle stanze (palaty) del metropolita. Iniziato nel 1693, il portale di Krutitsij fu completato poco prima della partenza del metropolita Evfimij nel 1695, che divenne metropolita di Novgorod e Velikie Luki.

La facciata nord del teremok, che comprendeva due coppie di finestre, era ricoperta da quasi 2.000 piastrelle policrome, oltre a colonne in ceramica. Le campate della facciata erano divise da colonne scolpite con motivi a vite, simbolo dell'Eucaristia. Il tetto in legno sopra il teremok era rivestito di tegole in ceramica scura.

Corte Krutitsij. Il teremok sopra la Porta Santa. Vista nord con piastrelle in ceramica. Attraverso la porta si intravede la Caserma Krutitsij. 2 marzo 1980 William Brumfield William Brumfield

Gli architetti di questo progetto furono Osip Startsev e Larion Kovaljov, mentre il disegno delle tegole in ceramica è stato attribuito a Stepan Ivanov. Va notato che la facciata principale rivolta verso nord riceve la luce diretta del sole solo in estate, ma la varietà delle tegole in ceramica è forse meglio percepibile con la luce indiretta.

Un'espansione unica nel suo genere

L'espansione del tardo XVII secolo avviata dal Metropolita Pavel III alla Corte Krutitsij comprendeva anche la ricostruzione, sulle fondamenta della precedente Cattedrale della Dormizione, di un refettorio noto come Camera della Croce (Krestovaja palata, 1665-1689, chiamata così per via delle volte a crociera che sostenevano il soffitto della sala da pranzo). A nord del refettorio si trovava la piccola chiesa della Resurrezione, un residuo della precedente cattedrale.

Il teremok sopra la Porta Santa. Facciata nord, coppia di finestre incorniciate da piastrelle in ceramica e colonne scolpite. 2 marzo 1980 William Brumfield William Brumfield

Queste diverse componenti furono unite dalla costruzione delle Camere del Metropolita, una residenza a due piani iniziata da Pavel III. Nel 1727, la residenza ottenne un ingresso più imponente e rialzato, con una scalinata e un portico in stile primo barocco. La residenza si affacciava su un cortile con un giardino ornamentale, uno dei primi di questo tipo a Mosca.

Il teremok sopra la Porta Santa. Facciata nord. 2 marzo 1980 William Brumfield William Brumfield

Sebbene mezzo secolo di lavori avesse dato vita a un luogo unico dal punto di vista architettonico, i “problemi” della Corte Krutitsij non erano affatto finiti: nel 1721, Pietro il Grande abolì il Patriarcato ortodosso russo, una mossa che portò alla retrocessione di Krutitsij da sede metropolita a vescovado. Poi, nel 1737, un catastrofico incendio (l'incendio della Trinità) causò gravi danni al complesso, compreso il teremok, la cui copertura in ceramica fu poi sostituita da semplici lamiere.

Risorta dalle ceneri

Corte Krutitsij, Porta Santa. Porta di sinistra con affresco (Maria, Cristo, Giovanni Battista). Attraverso la porta si intravede la Caserma Krutitsij. 2 marzo 1980 William Brumfield William Brumfield

Durante le riforme amministrative ecclesiastiche di Caterina la Grande, i vescovati di Sarai, Don e poi Krutitsij furono aboliti e il complesso di Krutitsij fu concesso al Ministero della Guerra. Solo la chiesa della Dormizione continuò a funzionare, nonostante i gravi danni causati dall'incendio del 1812, durante l'occupazione francese di Mosca.

Corte Krutitsij, Porta Santa. Porta destra con affresco della Dormizione della Vergine. 2 marzo 1980 William Brumfield William Brumfield

Dopo l'incendio del 1812, l'amministrazione militare raccomandò di convertire la chiesa della Dormizione in caserma, ma la scoperta delle tombe dei vescovi portò alla conservazione del restante complesso di Krutitsij. Il suo restauro divenne un progetto personale del granduca Alessandro Nikolaevich (poi zar Alessandro II) che durò dal 1833 al 1865.

Il teremok sopra la Porta Santa. Facciata nord. 2 marzo 1980 William Brumfield William Brumfield

Allo stesso tempo, l'esercito ampliò la sua presenza in quel luogo con la costruzione di una caserma e di una prigione a Krutitsij; tra le persone temporaneamente incarcerate a Krutitsij vi furono personaggi famosi come l'arciprete Avvakum (nel 1666) e Aleksandr Herzen (nel 1834).

L'instaurazione del potere sovietico portò nuove minacce a Krutitsij, il cui complesso di caserme militari restò in funzione. Paradossalmente, la restaurazione del Patriarcato di Mosca (parte della separazione dell'amministrazione della Chiesa dallo Stato sovietico) portò alla creazione del Metropolitanato di Krutitsij e Kolomna come braccio amministrativo del Patriarcato.

Una nuova era

Corte Krutitsij. Le stanze del Metropolita (a sinistra) e la Porta Santa con il teremok, facciata sud. 18 agosto 2013 William Brumfield William Brumfield

Una nuova era nella storia di Krutitsij iniziò nel 1947, quando la conservazione del complesso fu dichiarata una priorità nazionale e affidata a Peter Baranovskij, il principale specialista in restauro storico. Nel 1982 l'insieme è stato posto sotto l'amministrazione del Museo Storico di Stato e nel 1991 Krutitsij è stata restituita alla Chiesa ortodossa russa. La ristrutturazione dello spazio principale della Chiesa della Dormizione è stata completata nel 2007.

Corte Krutitsij. Galleria che conduce al campanile e alla Cattedrale della Dormizione, vista sud. 18 agosto 2013 William Brumfield William Brumfield

Il lavoro di conservazione continua gradualmente presso la Corte Krutitsij, che ha stretti rapporti con il Patriarcato di Mosca. Nonostante le tante minacce avvenute nel corso dei secoli, il destino ha risparmiato questa pacifica enclave, che è stata testimone di alcuni degli eventi più drammatici della storia russa.

Case in legno del XIX secolo in via Krutitskij. 16 luglio 2016 William Brumfield William Brumfield

Prokudin-Gorskij, il suo metodo e la sua eredità

Nei primi anni del XX secolo il fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij inventò un complesso procedimento per ottenere fotografie a colori. Tra il 1903 e il 1916 viaggiò per l’Impero Russo e scattò oltre 2.000 foto con il nuovo metodo, che comprendeva tre esposizioni su una lastra di vetro. Nell’agosto del 1918 lasciò la Russia con gran parte della sua collezione di negativi su vetro e si stabilì in Francia. Dopo la sua morte, a Parigi, nel 1944, i suoi eredi vendettero la collezione alla Biblioteca del Congresso Usa. All’inizio del XXI secolo, la Biblioteca del Congresso ha digitalizzato le immagini di Prokudin-Gorskij, rendendo le foto pubblicamente e gratuitamente disponibili al pubblico mondiale. Un gran numero di siti russi ora ha una copia della collezione. Nel 1986 lo storico dell’architettura e fotografo William Brumfield (1944-) organizzò la prima mostra delle foto di Prokudin-Gorskij alla Biblioteca del Congresso. In un lungo periodo di lavoro, cominciato agli inizi degli anni Settanta del Novecento, Brumfield ha rifotografato la gran parte dei luoghi visitati da Prokudin-Gorskij. Questa serie di articoli mette a confronto questi complessi architettonici a circa un secolo di distanza.

