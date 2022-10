Dieci palazzi nobiliari ancor più lussuosi di quelli degli zar (FOTO)

Alcune ricche famiglie nobiliari possedevano tenute e palazzi che nulla avevano da invidiare, per gusto e ampiezza, alle residenze degli zar

1 / Il Palazzo Jusupov di San Pietroburgo

Legion Media Legion Media

Una delle famiglie più antiche e ricche della Russia, gli Jusupov, ha posseduto un palazzo sul lungofiume Mojka, a San Pietroburgo, dall'inizio del XIX secolo fino alla Rivoluzione del 1917. Se a detta di alcuni l’esterno dell’edificio non spicca particolarmente rispetto ai palazzi vicini, lo stesso non si può dire per gli interni: sono tra i più sontuosamente decorati della Russia!

Legion Media Legion Media

Ogni stanza è un'opera d'arte, e c'è anche un elegante teatro privato, riccamente decorato proprio come il Bolshoj e il Mariinskij.

Legion Media Legion Media

2 / Palazzo Stroganov a San Pietroburgo

Aleks 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Aleks 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Fra i tanti palazzi di San Pietroburgo, ce n’è uno che spicca per il suo colore rosa intenso: si tratta del palazzo Stroganov, che da un lato si affaccia sulla principale via della città, la Prospettiva Nevskij, e dall’altro sull'argine del fiume Mojka.

Legion Media Legion Media

Il palazzo fu costruito dall'architetto italiano Rastrelli, lo stesso che realizzò anche Tsarskoe Selo, il Palazzo di Peterhof e il Palazzo d'Inverno. La casa era di proprietà del barone Stroganov e dei suoi discendenti, avidi collezionisti di dipinti. Il palazzo ospita oggi un sede staccata del Museo Russo.

Legion Media Legion Media

3 / La tenuta Sheremetevs a Kuskovo, Mosca

Legion Media Legion Media

La ricca famiglia Sheremetev poteva ovviamente permettersi un'enorme residenza estiva alla periferia di Mosca. Questo palazzo (originariamente in legno), risalente al XVIII secolo, è ancora oggi in ottime condizioni. Ma ancor più suggestivo è il parco, oltre alle grotte e ai padiglioni in stile europeo costruiti da talentuosi architetti dell’epoca.

Legion Media Legion Media

Gli Sheremetev avevano anche una propria serra dove coltivavano frutta esotica. La cosa più interessante è che non vivevano in questa casa, non vi passavano neanche la notte, ma la mettevano a disposizione degli ospiti che accorrevano numerosi ai loro grandi ricevimenti e alle feste private.

Legion Media Legion Media

4 / Il castello di Sheremetev a Jurino (Repubblica di Mari El)

Leonrid Leonrid

Gli Sheremetev possedevano molti manieri in tutto il Paese, oltre a un famoso palazzo a Mosca, dove c’era un teatro-fortezza conosciuto in tutta la Russia.

Legion Media Legion Media

Questo elegante palazzo neogotico fu costruito alla fine del XIX secolo sulle rive del Volga da uno dei discendenti del proprietario della tenuta Kuskovo.

Legion Media Legion Media

5 / Palazzo Vorontsov ad Alupka, Crimea

Legion Media Legion Media

La Crimea era una delle mete preferite per le vacanze estive della nobiltà russa e della famiglia reale. Sulla costa meridionale si trovavano diversi palazzi reali di lusso: Livadia, Massandra, di proprietà dei Romanov, un altro palazzo degli Jusupov e il castello gotico - piuttosto insolito - del conte Vorontsov, viceré di tutte le province meridionali della Russia.

Legion Media Legion Media

Alla costruzione ha partecipato anche l'architetto di corte inglese c, che ha progettato la facciata principale di Buckingham Palace a Londra.

Legion Media Legion Media

6 / Il palazzo degli Oldenburgskikh nella regione di Voronezh

Insider (CC BY-SA 3.0) Insider (CC BY-SA 3.0)

A 40 km da Voronezh, nel comune di Ramon, si trova un altro castello gotico, costruito secondo la moda nel XIX secolo.

Darya Apasova (CC BY-SA 4.0) Darya Apasova (CC BY-SA 4.0)

Questo castello apparteneva a una nobile famiglia di origine tedesca, gli Oldenburg. Tra loro c'erano principi, duchi e duchesse. Si dice che durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti non abbiano bombardato il castello perché sapevano che i proprietari erano di origine tedesca.

Legion Media Legion Media

7 / Tenuta Arkhangelskoe a Mosca

Legion Media Legion Media

Una delle tenute più belle vicino a Mosca, Arkhangelskoe, ha avuto molti proprietari: in tempi diversi è stata degli Sheremetev, dei Golitsyn e degli Jusupov, tra le famiglie più ricche della Russia. Il complesso del palazzo e del parco è nato tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo ed è molto simile alle lussuose residenze di campagna degli zar.

Legion Media Legion Media

Legion Media Legion Media

Il pittoresco paesaggio è coronato dalla vista del fiume Moscova.

8 / Palazzo Shuvalovskij a San Pietroburgo

Sergej Smolskij/TASS Sergej Smolskij/TASS

Negli anni Venti del XIX secolo, un membro della nobile famiglia Naryshkin acquistò un terreno sulla riva del fiume Fontanka a San Pietroburgo. Il palazzo Shuvalovskij è stato ricostruito e modificato più volte, e ha ottenuto la forma attuale alla fine del XIX secolo: il suo stile eclettico combina elementi del tardo classicismo e del neorinascimento.

Legion Media Legion Media

I Naryshkin si imparentarono in seguito con gli Shuvalov, e il palazzo divenne di loro proprietà fino alla Rivoluzione del 1917. Durante l'epoca sovietica, l'edificio è stato utilizzato per diversi scopi e nel 2013 è stato adibito a Museo Fabergé.

9 / Palazzo Bolshye Vjazemi nella regione di Mosca

Legion Media Legion Media

Ecco un’altra tenuta dei principi Golitsyn. Un tempo le terre dove oggi sorge questo palazzo erano di proprietà degli zar Ivan il Terribile, Boris Godunov e Pietro I, che alla fine concesse la tenuta al suo precettore, Boris Golitsyn.

Legion Media Legion Media

Nelle vicinanze si trovava la casa della nonna di Aleksandr Pushkin, perciò il principale poeta russo da bambino visitava spesso questo palazzo, il parco e la chiesa Vjazemskaja.

Legion Media Legion Media

La tenuta è stata testimone degli eventi storici della Guerra del 1812: la leggenda narra che il comandante russo Mikhail Kutuzov, seguito da Napoleone, che stava avanzando su Mosca, abbia trascorso una notte nel palazzo.

10 / Tenuta di Bogoroditsk nella regione di Tula

Legion Media Legion Media

Questa tenuta apparteneva al conte Aleksej Bobrinskij, figlio illegittimo del conte Grigorij Orlov e della sua amante, Caterina II di Russia. Davanti al palazzo c'erano un parco e un fiume appositamente arginato, al centro del quale fu eretta una fontana.

Legion Media Legion Media

Nella tenuta furono costruiti anche una chiesa e un campanile in stile barocco. L’edificio fu quasi distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruito negli anni Ottanta.

Laktrissa (CC BY-SA 4.0) Laktrissa (CC BY-SA 4.0)

