Tolstoj e la ricerca spirituale: le visite dello scrittore al monastero Optina Pustyn

Optina Pustyn, vicino a Kozelsk. Agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

All’inizio del XX secolo, il chimico e fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij sviluppò un complesso processo tecnologico per ottenere dettagliate fotografie dai colori vividi. La sua visione della fotografia come forma di educazione e di divulgazione è dimostrata dalle sue fotografie di siti storici in tutto il territorio russo. Tra le fotografie più famose di Prokudin-Gorskij c’è un ritratto a colori di Lev Tolstoj (1828-1910) scattato nel maggio 1908 nella sua tenuta di Jasnaja Poljana. Questa è una delle numerose fotografie che scattò in previsione dell’ottantesimo compleanno del grande scrittore.

Jasnaja Poljana. Ritratto di Lev Tolstoj nel suo studio. 23 maggio 1908 Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Per Prokudin-Gorskij, come per molti altri russi, la presenza di Tolstoj a Jasnaja Poljana era come un faro di giustizia in un momento di immense sfide per l’Impero Russo. Ma se la sua opera ha portato gioia e saggezza nelle vite di milioni di lettori in tutto il mondo, gli ultimi anni di Tolstoj furono un periodo di turbolenza personale e di allontanamento dalla sua devota moglie, Sonja (Sofja Andreevna).

Uno scrittore dall’anima tormentata

Monastero Optina Pustyn della Presentazione della Vergine Maria al Tempio, entrata principale, 2014 William Brumfield William Brumfield

Nei suoi ultimi anni, Tolstoj fu sempre più sconvolto dal sentire che la moglie non simpatizzava per le sue opinioni sociali e morali. Sonja, che lo amava profondamente, gli aveva dato 13 figli (otto dei quali vissero fino all’età adulta), e aveva dedicato la sua vita al suo lavoro e al suo benessere.

Il tragico antagonismo degli ultimi anni fu infiammato da alcuni dei più stretti collaboratori di Tolstoj, che sostenevano un gesto pubblico come quello di lasciare Jasnaja Poljana. Il più importante tra questi assistenti era Vladimir Chertkov, una figura controversa che si guadagnò la fiducia di Tolstoj e si impegnò in un’instancabile attività organizzativa per diffondere la tarda opera e gli insegnamenti dello scrittore.

Monastero Optina Pustyn. Cattedrale della presentazione della Vergine Maria, 2014 William Brumfield William Brumfield

Ad aumentare la tensione c’era la critica pubblica di Tolstoj alla Chiesa ortodossa e il suo rifiuto di alcuni principi fondamentali della fede. In risposta, la Chiesa lo scomunicò nel 1901.

Alcuni hanno affermato che Tolstoj cercò una riconciliazione con la Chiesa verso la fine dei suoi giorni, ma morì senza riuscirci. Ci sono stati momenti, tuttavia, in cui dimostrò un impulso a impegnarsi con la Chiesa a livello intellettuale e persino spirituale. Un elemento cruciale sotto questo aspetto è rappresentato dal vicino Monastero Óptina Pústyn della Presentazione della Vergine Maria al Tempio, un rinomato centro spirituale che ebbe un ruolo importante anche nella vita di Fjodor Dostoevskij.

Monastero Optina Pustyn. Chiesa di Santa Maria d'Egitto e Sant'Anna, vista sud-est. Agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Nelle prime ore del 28 ottobre 1910, Tolstoj si alzò dopo una notte insonne, salutò sua figlia Aleksandra (Sasha) e lasciò Jasnaja Poljana con il suo medico personale, Dushan Makovitskij. Temendo di essere scoperti, fecero un percorso difficile fino alla piccola stazione di Shchekino, dove salirono su un treno per la stazione di Kozelsk, circa 140 km a ovest. Dopo aver inviato telegrammi alla figlia di Tolstoj, Sasha, e a Chertkov, percorsero la breve distanza da Kozelsk a Optina Pustyn.

Optina Pustyn, Monastero della Presentazione. Chiesa dell'icona Vladimir della Vergine. Chiesa dell'inizio del XIX secolo demolita nel periodo sovietico, ricostruita alla fine degli anni '80. Agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Tolstoj non era estraneo al monastero: tre volte, tra il 1877 e il 1890, si era incontrato con padre (starets) Ambrogio, considerato il prototipo di Padre Zosima nell’ultimo romanzo di Dostoevskij, “I fratelli Karamazov”. In effetti, molti scrittori e intellettuali del XIX secolo furono attratti dal Monastero della Presentazione.

Un monastero profondamente venerato, dalle radici medievali

Situato nella prospera provincia di Kaluga, Optina Pustyn è tra i siti spirituali russi più venerati. Parte del fascino viene dallo speciale ambiente naturale che lo circonda: è all’interno di una maestosa foresta di pini che domina il piccolo fiume Zhizdra, vicino alla città di Kozelsk (circa 260 km a sud-ovest di Mosca).

Optina Pustyn, Monastero della Presentazione. Chiesa dell'icona della Vergine di Kazan, vista nord-ovest. 23 agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

La leggenda popolare vuole che il nome derivi da Opta, un brigante che rinunciò alla sua vita criminale, prese il nome monastico di Makarij e fondò un eremo nella foresta alla fine del XIV secolo. (Il termine “Pustyn” è legato alla parola russa “pustynja”; “deserto”, ed era spesso usato per indicare le piccole comunità monastiche nelle foreste, ritiratesi in luoghi romiti).

Nel XV secolo, l’eremo accettava sia uomini che donne che vivevano in aree separate ma erano guidati da un padre spirituale comune. Questa pratica fu vietata dal Concilio della Chiesa del 1503, e la comunità di Optina fu ricostituita solo per gli uomini come Monastero della Presentazione di Optina Pustyn. Sopravvissuto a stento nei secoli XVI e XVII, il monastero viveva in grande povertà all’inizio del XVIII secolo e chiuse brevemente a metà degli anni Venti del Settecento.

Optina Pustyn, Monastero della Presentazione. Chiesa dell'Icona della Vergine di Kazan, agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Per secoli, Optina Pustyn consisteva in strutture di legno. Nel 1750, iniziarono i lavori per una nuova chiesa principale dedicata alla Presentazione della Vergine Maria al Tempio, ma il monastero rimase sull’orlo dell’indigenza, situazione aggravata nel 1764 dal decreto di Caterina la Grande che portò alla confisca dei beni dei monasteri.

Optina Pustyn, Monastero della Presentazione. Campanile del monastero fiancheggiato dai chiostri sud e nord. Processione domenicale dei monaci al refettorio, agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Alla fine del XVIII secolo, tuttavia, il monastero e la sua splendida posizione guadagnarono l’attenzione di un importante funzionario della chiesa, Platon, il metropolita di Mosca e Kaluga. Il suo patrocinio portò a una rinascita, compresa la costruzione nel 1802-06 di un grande campanile e dei chiostri adiacenti. Nel corso del XIX secolo furono costruite altre chiese, cappelle e strutture del monastero, compreso un grande refettorio con imponenti pitture murali e del soffitto, che sono sopravvissute.

Optina Pustyn, campanile sopra la Porta Santa, vista sud. 23 agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Di particolare importanza era l’eremo del monastero, o “skete” (ritiro), riservato a una forma rigorosa di osservanza spirituale. Dedicato a San Giovanni Battista, lo skete di Optina Pustyn fu istituito nel 1821 all’interno del complesso, ad est delle mura principali del monastero. Lo skete di San Giovanni Battista è un eremo chiuso al pubblico, ma mi è stato permesso di fotografarlo nell’estate del 2014.

Optina Pustyn, casa di padre (starets) Ambrogio. 23 agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Il punto focale dello skete rimane la Chiesa della Natività di San Giovanni Battista, costruita nel 1822. Rivestita in legno rosso, l’attraente struttura in legno risalta per i portici bianchi neoclassici. Tra gli altri edifici ci sono un campanile sopra la Porta Santa, piccole residenze e una biblioteca che era un museo durante il tardo periodo sovietico.

Durante il XIX secolo l’eremo divenne ampiamente noto per i suoi saggi che ottennero la designazione di “stárets” (“старец”; al plurale “старцы”, “stártsy”), ossia “anziano” (spesso in italiano si usa la forma “starec”). Anche se il concetto di “starchestvo” fu portato al monastero negli anni Venti dell’Ottocento dalla gerarchia ecclesiastica, la designazione di starets veniva principalmente dal rispetto popolare per certi monaci che conducevano un’esistenza ascetica nell’eremo e nei quali il carisma si fondeva con una profonda saggezza spirituale. La Chiesa venera tutti i 14 monaci che hanno raggiunto lo status di starets a Optina Pustyn.

Il monaco santo era scontento dell’orgoglio di Tolstoj

Optina Pustyn, casa di padre (starets) Macario. 23 agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Il monastero attirava tutti i livelli della società, dalla gente comune all’élite intellettuale e artistica della Russia. Nikolaj Gogol, Ivan Turgenev,Pjotr Chajkovskij, i fratelli Ivan e Konstantin Aksakov, Konstantin Leontiev… questi sono solo alcuni degli artisti e pensatori che visitarono Optina Pustyn. Il monastero, tuttavia, è meglio conosciuto per le visite di Fjodor Dostoevskij e Lev Tolstoj, venuti qui quando erano in crisi personale e spirituale.

Dopo le visite del 1877 e del 1881, Tolstoj tornò nel 1890 per incontrare lo starets Ambrogio, un anno prima della morte di quest’ultimo. L’incontro fu evidentemente teso e difficile per l’anziano monaco, logorato da quello che vedeva come l’orgoglio di Tolstoj. Questi episodi si conclusero senza una risoluzione spirituale.

Optina Pustyn, Monastero della Presentazione William Brumfield William Brumfield

Allora Tolstoj aveva già rotto pubblicamente con la Chiesa ortodossa e aveva attaccato i principi fondamentali del dogma cristiano e i suoi riti. Ciononostante, tornò a Optina Pustyn nel 1896 su sollecitazione di sua sorella Maria (1830-1912), che nel 1891 era entrata nel vicino convento di Shamordino. Durante quella visita il grande scrittore incontrò lo starets Josif, la cui calma generosità di spirito gli diede un temporaneo senso di pace.

La turbolenta ricerca spirituale di Tolstoj, tuttavia, non si sarebbe placata. Accompagnato dal suo medico, Dushan Makovitskij, Tolstoj arrivò a Optina Pustyn verso la fine della giornata, il 28 ottobre 1910. Durante il difficile viaggio chiese spesso informazioni sugli starets di Optina Pustyn. Nonostante il suo rifiuto di riconciliarsi con la Chiesa, la sua angoscia lo portò evidentemente a cercare la saggezza e il conforto che essi potevano fornire.

Lev Tolstoj a Jasnaja Poljana William Brumfield William Brumfield

Dopo aver passato la notte al monastero, Tolstoj si avvicinò nuovamente all’eremo, o skete, la mattina del 29 ottobre. Ogni volta però tornò indietro, assalito dal dubbio e dalla paura di non essere ricevuto. Molti hanno speculato sui motivi di questa visita inaspettata, ma ci sono poche prove certe sulle sue possibili intenzioni di riconciliarsi con la Chiesa ortodossa.

In questo momento critico, il 29 ottobre, Tolstoj e Makovitskij si diressero verso il convento di Shamardino, 12 chilometri a nord di Optina Pustyn. Lì, Tolstoj visitò sua sorella Maria, che aveva preso i voti nel 1891.

La morte di Tolstoj rattristò la comunità monastica

Shamordino. Convento dell'Icona di Kazan-S. Ambrogio, agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Fondata nel 1884 come comunità spirituale femminile (obshchina) affiliata a Optina Pustyn, nel 1901 Shamordino fu formalmente designato come convento (pustyn) dell’Icona di Kazan-Sant’Ambrogio. Con l’ampio patrocinio del mercante di tè Sergej Perlov, il convento di Shamordino si sviluppò rapidamente e dal 1910 divenne un importante centro spirituale. Tolstoj pensò addirittura di soggiornare nelle vicinanze per un certo periodo.

Tuttavia, l’arrivo di sua figlia Aleksandra (Sasha) il 30 ottobre lo spinse nuovamente a fuggire. Sasha portò la notizia che Sonja aveva saputo dove si trovava, e quella sera Tolstoj scrisse una lettera chiedendole di non seguirlo. Insieme a Makovitskij, il 31 ottobre si diressero tutti verso la stazione di Astapovo, dove Tolstoj morì una settimana dopo.

Shamordino. Convento dell'Icona di Kazan-S. Ambrogio, agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

In un’ultima tragica svolta, l’esitazione e il ritiro di Tolstoj dall’eremo divennero rapidamente noti tra i monaci di Optina Pustyn, dove la notizia fu accolta con sgomento. Lo starets Varsonofij si recò ad Astapovo, ma non gli fu permesso di vedere Tolstoj, nonostante le ripetute richieste. I più stretti collaboratori di Tolstoj non avevano alcun interesse in un tale incontro.

Shamordino. Convento dell'Icona di Kazan-S. Ambrogio; dacia del mercante di tè Sergej Perlov, benefattore del convento. 23 agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Nel gennaio 1918, pochi mesi dopo la Rivoluzione bolscevica, Optina Pustyn fu chiusa. Seguirono dispersione, esecuzioni ed esilio. Durante il periodo sovietico, la maggior parte delle opere d’arte del complesso monastico andò perduta o fu distrutta. Il convento di Shamordino fu chiuso nel 1923 e riconsacrato solo nel 1990.

Optina Pustyn, Monastero della Presentazione, vista nord-est. Parete est con la torre della biblioteca sulla destra. 23 agosto 2014 William Brumfield William Brumfield

Il monastero della Presentazione di Optina Pustyn fu restituito alla Chiesa Ortodossa nel 1987 e i servizi religiosi ripresero qui nel 1988. Nel 1990, anche la Skete di San Giovanni Battista fu restituita al monastero. Iniziò così un processo di restauro i cui risultati sono oggi visibili in modo impressionante.

Un secolo dopo: il professore americano e un fotografo dell’epoca imperiale

Nei primi anni del XX secolo il fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij inventò un complesso procedimento per ottenere fotografie a colori. Tra il 1903 e il 1916 viaggiò per l’Impero Russo e scattò oltre 2.000 foto con il nuovo metodo, che comprendeva tre esposizioni su una lastra di vetro. Nell’agosto del 1918 lasciò la Russia con gran parte della sua collezione di negativi su vetro e si stabilì in Francia. Dopo la sua morte, avvenuta a Parigi nel 1944, i suoi eredi vendettero la collezione alla Biblioteca del Congresso Usa. All’inizio del XXI secolo, la Biblioteca del Congresso ha digitalizzato le immagini di Prokudin-Gorskij, rendendo le foto pubblicamente e gratuitamente disponibili al pubblico mondiale. Un gran numero di siti russi ora ha una copia della collezione. Nel 1986 lo storico dell’architettura e fotografo William Brumfield organizzò la prima mostra delle foto di Prokudin-Gorskij alla Biblioteca del Congresso. In un lungo periodo di lavoro, cominciato agli inizi degli anni Settanta del Novecento, Brumfield ha rifotografato la gran parte dei luoghi visitati da Prokudin-Gorskij. Questa serie di articoli mette a confronto questi complessi architettonici a circa un secolo di distanza.



