I dieci edifici residenziali più insoliti della Russia

Molte città russe sono state costruite con le tipiche case a pannelli di epoca sovietica: edifici che venivano innalzati in pochissime settimane per rispondere alle nuove esigenze abitative di massa.

Tuttavia, in mezzo a questa architettura quasi sempre uguale e standardizzata, spuntano alcuni progetti curiosi che si distinguono dal resto.

1 / Ornamenti popolari a Syktyvkar

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Un quartiere residenziale nella città russa settentrionale di Syktyvkar è pieno di case a pannelli con ornamenti nazionali del popolo Komi.

2 / Falce e martello a Ulan-Ude

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

A Ulan-Ude, la capitale della Buriazia, troverete case a pannelli decorate non solo con i simboli tradizionali, ma anche con la falce e martello sovietica!

3 / Casa sovietica in stile prussiano a Kaliningrad

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Questa spettacolare casa di Kaliningrad è in realtà un normale edificio a pannelli. Prima della Seconda guerra mondiale, Kaliningrad era una città prussiana chiamata Königsberg e questa ristrutturazione è un ricordo della sua lunga storia.

4 / Murales a Salekhard

Maria Plotnikova/Sputnik Maria Plotnikova/Sputnik

Salekhard è l'unica città costruita proprio sul Circolo polare artico. Il clima dell'estremo nord è rigido e le case locali sono solitamente dipinte con colori vivaci. A Salekhard, i tipici edifici a pannelli sovietici sono decorati con suggestivi murales che raffigurano rompighiaccio, volpi e renne.

5 / Colori artici a Norilsk e Dudinka

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Cervi, gufi polari e colori brillanti. Le case di Norilsk e della vicina cittadina di Dudinka, nell’estremo nord russo, sono decorate con murales a tema nordico.

6 / Graffiti in stile sportivo nella regione di Murmansk

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Questa zona residenziale si trova vicino ad alcune stazioni del comprensorio sciistico Big Wood, nella regione di Murmansk. Un paesaggio molto insolito in confronto ai dintorni grigi!

7 / Casa “a fisarmonica” a Kaluga

Google maps Google maps

Questo palazzo di Kaluga (non lontano da Mosca) è stato ribattezzato dalla gente del posto la “casa a fisarmonica”, per via del suo insolito design. Il progetto di questi edifici era stato pensato per la Kamchatka ed era stato sviluppato appositamente per resistere all’intensa attività sismica che caratterizza l’Estremo oriente russo. Come e perché il progetto sia stato poi realizzato proprio nel centro di Kaluga, nella Russia europea centrale, è un grande mistero. Gli storici locali ipotizzano che gli architetti stessero semplicemente cercando di variare un po’ il paesaggio cittadino.

8 / Casa a pannelli rotonda a Mosca

Mos.ru Mos.ru

Poco prima delle Olimpiadi del 1980, nel sud-ovest di Mosca sono apparsi due edifici a pannelli circolari. Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di cinque edifici (in omaggio agli anelli olimpici), ma l'esperimento architettonico fu interrotto dopo la fabbricazione di appena due edifici: le strutture, infatti, si rivelarono impraticabili a causa del cattivo isolamento acustico e dei frequenti lavori di manutenzione. Oggi ogni condominio ospita più di mille appartamenti e 26 ingressi. Ne abbiamo parlato qui.

9 / Casa degli aviatori a Mosca

Dzasohovich (CC BY-SA 4.0) Dzasohovich (CC BY-SA 4.0)

Evgenij Biyatov/Sputnik Evgenij Biyatov/Sputnik

A Mosca ci sono diverse case a pannelli erette su dei pilastri, come se fossero enormi palafitte. L’esempio più lampante è l’edificio costruito negli anni ‘70 in via Begovaya: doveva essere un hotel pensato per accogliere gli ospiti delle Olimpiadi; ma alla fine fu abitato dalle famiglie degli operai impiegati nell’industria aeronautica, e per questo fu chiamato la Casa degli Aviatori.

10 / Una casa con un ingresso nella metropolitana, Novosibirsk

Sskz (CC BY-SA 3.0) Sskz (CC BY-SA 3.0)

Come abbiamo raccontato qui, sono sette le città russe dove ci si può spostare con la metropolitana. Alcune stazioni si trovano addirittura sotto a degli edifici residenziali! I primi ingressi della metro direttamente collegati a condomini residenziali sono apparsi a Mosca (ne abbiamo parlato qui), e successivamente anche in altre città. A Novosibirsk, ad esempio, c'è una moderna casa a pannelli, i cui inquilini possono entrare nella metro semplicemente scendendo al piano inferiore dell’edificio. Comodo, no?

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale