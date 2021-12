Luci di Natale, le città russe con le decorazioni più belle

Russia Beyond

L'albero di Capodanno sulla Piazza del Palazzo a San Pietroburgo. L'albero principale della città è decorato in stile classico con piccoli ornamenti a forma di casette, pupazzi di neve, cavalli, ma anche bandierine, palline e una stella luminosa in cima.

Aleksandr Demyanchuk/TASS Aleksandr Demyanchuk/TASS

La piazza principale di Murmansk, nel nord russo, ospita enormi figure di animali polari: orsi e cervi! Tra le bancarelle natalizie si possono acquistare regali e prodotti locali.

Lev Fedoseev/TASS Lev Fedoseev/TASS

Yakutsk, la regione russa più fredda, nel nord-est della Siberia, è stata una delle prime città ad accendere le luci di Capodanno.

Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

Il bianco Cremlino di Kazan attira turisti e gente del posto con le sue decorazioni luminose. Non è facile passarci davanti senza scattare una foto!

Maksim Bogovid/Sputnik Maksim Bogovid/Sputnik

Questo parco a Krasnodar, nel sud della Russia, è uno dei nuovi e principali punti di attrazione della città. La neve qui è un fenomeno piuttosto raro, ma l'atmosfera di Capodanno è già nell'aria. Gli alberi sono semplicemente “incandescenti”!

Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

L'albero di Capodanno e le luci natalizie sono apparse anche a Groznyj, la capitale della Cecenia, dove si registrano gli inverni più caldi della Russia.

Magomed Chabayev/Sputnik Magomed Chabayev/Sputnik

In questo momento fa troppo freddo per nuotare nel Mar Nero, ma la gente della città turistica di Gelendzhik si gode ancora il tempo mite e le atmosfere di festa lungo la costa.

Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

Kaliningrad, la città russa più occidentale, ha vestito a festa le sue maestose cattedrali e le strade.

Mikhail Golenkov/Sputnik Mikhail Golenkov/Sputnik

L'albero di Capodanno e la pista di pattinaggio su ghiaccio sulla piazza Lenin a Novosibirsk. Quest'anno, non ci saranno eventi notturni di massa qui, ma la pista di pattinaggio sarà ugualmente aperta fino alle ore 22 del 31 dicembre.

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

Nella città meridionale di Belgorod, le luci dell'albero di Natale sono state accese durante uno spettacolo natalizio.

Anton Vergun/Sputnik Anton Vergun/Sputnik

Ho-ho-ho! Sembra che abbiamo trovato il Babbo Natale russo! Ded Moroz, come viene chiamato in Russia, è stato pizzicato a Krasnoyarsk, in Siberia, con il suo cervo e alcuni regali.

Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

Questi orsi luminosi si trovano in un quartiere di Mosca fuori dal centro. Date un'occhiata a come è stata abbellita Mosca per le feste natalizie del 2022: cliccate qui.

Grigorij Sysoev/Sputnik Grigorij Sysoev/Sputnik

LEGGI ANCHE: Come viene scelto, trasportato e decorato l’albero di Natale del Cremlino di Mosca







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale