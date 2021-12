Alberi di Natale e decorazioni davanti al Cremlino: com'è bella Mosca vestita a festa

Nel centro della capitale russa fervono i preparativi per le feste di Capodanno. Mercatini, luminarie, argini illuminati a giorno… Abbiamo selezionato per voi le foto più belle

I moscoviti non vanno spesso in Piazza Rossa. Presi come sono dal loro frenetico tran tran, passano per il centro raramente, perlopiù per fare qualche commissione o incontrare degli amici. Spesso, non notano nemmeno quanto sia bella la città! Ma a Capodanno alzano più spesso gli occhi al cielo, ammirando le luci e le decorazioni che vestono a festa la capitale.

Aleksej Filippov/Sputnik Aleksej Filippov/Sputnik

Quest’anno gli argini del fiume Moscova sono stati decorati con degli scintillanti calici di champagne.

Vitalij Belousov/Sputnik Vitalij Belousov/Sputnik

Davanti all’ingresso del Parco Gorkij sono stati allestiti degli eleganti alberi di Natale.

Moskva Agency Moskva Agency

Alberi luminosi sono spuntati in varie parti del centro…

Moskva Agency Moskva Agency

Lungo i viali sono stati installati tunnel luminosi e il Boulevard Tverskoj si è trasformato in un bellissimo tubo colorato.

Moskva Agency Moskva Agency

Il 2022 campeggia in varie parti della città.

Sergej Kiselev/Moskva Agency Sergej Kiselev/Moskva Agency

Giostrine e decorazioni abbelliscono piazze e viali.

mos.ru mos.ru

Questo è il periodo in cui le bancarelle di souvenir vendono non solo articoli di artigianato russo, ma anche guanti caldi e ninnoli natalizi.

mos.ru mos.ru

Impossibile resistere a un selfie da pubblicare su Instagram!

Denis Grishkin/Moskva Agency Denis Grishkin/Moskva Agency

Può capitare di imbattersi in Ded Moroz, la versione russa di Babbo Natale…

Denis Grishkin/Moskva Agency Denis Grishkin/Moskva Agency

Ecco l'albero di Natale in Piazza del Maneggio, che accoglie i passanti con un’enorme cascata di luminarie. Potete immaginare quanti regali potrebbero stare sotto i suoi rami?

Aleksej Filippov/Moskva Agency Aleksej Filippov/Moskva Agency

Come da tradizione, la piazza davanti al Teatro Bolshoj è stata abbellita con delle giganti sfere natalizie.

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

I grandi magazzini Tsum si sono trasformati in un regalo gigantesco, legato con un nastro e un fiocco.

Andrei Nikerichev/Moskva Agency Andrei Nikerichev/Moskva Agency

Il mercatino di Capodanno più ricco di decorazioni è tradizionalmente allestito in Piazza Rossa.

Andrei Nikerichev/Moskva Agency Andrei Nikerichev/Moskva Agency

Lì si possono trovare souvenir natalizi, vin brulé, cibo di strada russo, ciambelle, pan di zenzero e, naturalmente, si possono noleggiare i pattini e fare un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita di fronte ai grandi magazzini GUM.

LEGGI ANCHE: Le Feste di Capodanno in vetrina: come venivano addobbati i grandi magazzini in epoca sovietica

Qui il divertimento per adulti e bambini è assicurato!

Andrei Nikerichev/Moskva Agency Andrei Nikerichev/Moskva Agency

In quale altro luogo al mondo si può fare un giro in giostra con vista sul Cremlino?

Andrei Nikerichev/Moskva Agency Andrei Nikerichev/Moskva Agency

Insomma, il mercatino in Piazza Rossa è un vero e proprio “must”.

Andrei Nikerichev/Moskva Agency Andrei Nikerichev/Moskva Agency

Preparatevi a fare un tuffo nella bellezza!

Ekaterina Chesnokova/Moskva Agency Ekaterina Chesnokova/Moskva Agency

E naturalmente, il principale albero natalizio del paese si trova davanti al Cremlino. Si tratta di un albero vero, che è stato tagliato il 16 dicembre e consegnato su un camion speciale. Gli esperti forestali avevano iniziato a selezionare gli alberi già in estate.

LEGGI ANCHE: Straordinaria nevicata a Mosca: la capitale russa sotto la neve è più bella che mai (FOTO)

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale