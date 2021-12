Straordinaria nevicata a Mosca: la capitale russa sotto la neve è più bella che mai (FOTO)

In 24 ore è caduto il 20% in più delle normali precipitazioni. Settantamila gli uomini al lavoro per pulire le strade e garantire la normale circolazione del traffico

Nei giorni scorsi, Mosca è stata coperta da una fitta coltre di neve. Secondo Evgenij Tishkovets, senior manager del centro meteorologico Fobos, tra il 13 e il 14 dicembre è caduto il 20% in più delle normali precipitazioni mensili. In alcune zone limitrofe, una nevicata così abbondante non si registrava in questa stessa data da più di 30 anni.

Ma la capitale russa sa come fare i conti con gelo e neve: così come hanno fatto sapere su Telegram dal complesso municipale degli interventi urbani, sono stati dispiegati 70.000 uomini per pulire le strade e consentire la normale circolazione del traffico.

Qui vi abbiamo raccontato come fanno in Russia a liberare le città da quelle enormi quantità di neve.

Lo spettacolo ovviamente ha deliziato passanti e amanti della fotografia, che hanno pubblicato su Instagram centinaia di foto della città completamente coperta di bianco. Uno spettacolo abituale, per il freddo inverno russo, ma che non smette di sorprendere!

