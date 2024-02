Cosa si sa dei tredici figli di Lev Tolstoj?

L’autore di “Guerra e pace” fu molto prolifico non solo come scrittore. Ebbe una vasta progenie, anche se cinque eredi morirono da piccoli. Gli altri aiutarono il padre, e furono in molti casi suoi assistenti e segretari. Ma come influì sulle loro vite il pesante cognome che portavano?

La moglie di Tolstoj, Sofja, aveva 13 anni in meno del marito e gli dedicò letteralmente tutta la sua vita: fu la sua assistente e segretaria, gestì personalmente la casa nella tenuta di Jasnaja Poljana e… mise al mondo 13 figli!

Lev Tolstoj con la moglie e i figli nel 1887 Dominio pubblico Dominio pubblico

Si diceva che Lev Tolstoj (1828-1910) fosse un tiranno tra le mura domestiche e che obbligasse la moglie a restare incinta anche quando i medici non lo consigliavano più. Ma la fedeltà, la famiglia e la fede cristiana erano per lui i valori principali della vita, e la moglie seguiva obbedientemente i suoi “comandamenti”.

Ma che vite hanno avuto i figli del grande scrittore?

1 / Sergej (1863-1947)

Sergei Tolstoj Dominio pubblico Dominio pubblico

“Serjozha è intelligente, dalla mente matematica e sensibile all’arte”, scrisse Lev Tolstoj quando il primo figlio era ancora un bambino.

Sergej fu un uomo dai vasti interessi. Si laureò alla Facoltà di Fisica e Matematica dell’Università di Mosca e fu un grande ammiratore della scienza (in ciò non assomigliava al padre). Allo stesso tempo, era un musicista, un compositore (creava musica con lo pseudonimo di S. Brodinskij) e persino un professore del Conservatorio di Mosca. Inoltre, fu un etnografo, prese parte a spedizioni antropologiche e studiò la musica europea e indiana.

I Tolstoj nella tenuta di famiglia di Jasnaja Poljana, 1884 MAMM/MDF/russiainphoto.ru

“Pur non condividendo molti punti di vista del padre, simpatizzò sempre per lui. Sergej, ad esempio, fu l’unico dei fratelli che sostenne pienamente il padre durante la ‘fuga’ dei suoi ultimi giorni di vita. E dopo la sua morte fece tutto il possibile per salvare Jasnaja Polyana come museo”, scrive l’esperto di Tolstoj Pavel Basinskij.

Inoltre, Sergei fu l’unico dei figli di Tolstoj a rimanere a vivere in Russia dopo la Rivoluzione del 1917. Si sposò due volte. La prima moglie lo lasciò inaspettatamente subito dopo il viaggio di nozze. Suo figlio, anche lui di nome Sergej, crebbe nella casa del nonno materno, visse tutta la vita in Russia e fu insegnante di inglese.

2 / Tatjana (1864-1950)

“Ritratto di Tatjana Tolstaja” dipinto da Ilja Repin, 1893 Museo di Jasnaya Poljana Museo di Jasnaya Poljana

“Tutti dicono che assomiglia a Sonja, e io ci credo”, scrive Tolstoj a proposito della figlia maggiore. La sua infanzia fu il periodo più felice della famiglia: Tolstoj lavorava a “Guerra e pace” e la moglie lo aiutava, riscriveva le bozze, inseriva le modifiche. A quell’epoca non litigavano praticamente mai.

Tatjana aveva un talento artistico, si era diplomata alla Scuola di pittura, scultura e architettura, era sostenuta e consigliata dagli amici di famiglia e dai famosi artisti Nikolaj Ge e Ilja Repin. Tuttavia, Tatjana non ottenne mai un successo vero nella pittura.

Lev Tolstoj con la figlia Tatjana, 1902. La foto fu scattata dalla moglie dello scrittore Sofja Andreevna Tolstaja (da nubile: Bers) Museo di Tolstoj/russiainphoto.ru

Anche nella vita privata la ragazza non ebbe molta fortuna. Fedele seguace delle idee del padre, si dedicò solo a lui. In gioventù rifiutò molti pretendenti; i biografi ritengono che il padre mettesse in ombra tutti gli altri uomini. Tatjana si sposò per la prima volta all’età di 35 anni con Mikhail Sukhotin, un proprietario terriero vedovo, di 49 anni. Dopo cinque figli nati morti, nel 1905 diede alla luce la sua unica figlia.

Dopo la morte del padre e poi del marito, Tatjana fu curatrice del museo della tenuta Jasnaja Poljana e poi direttrice del Museo Tolstoj di Mosca. Nel 1925 emigrò con la figlia, vivendo a Parigi e a Roma.

3 / Ilja (1866-1933)

Ilja Tolstoj negli Stati Uniti, 1916 Library of Congress Library of Congress

“Di corporatura ampia, bianco, dalle gote rosse… Studia male. Pensa sempre a ciò che non gli viene detto di pensare. Di temperamento caldo e violento, è combattivo, ma è anche gentile e molto sensibile”, scriveva del piccolo Ilja il padre.

La vita del secondo figlio maschio di Tolstoj fu piuttosto turbolenta. Non finì nemmeno il ginnasio: era più interessato alla caccia e alle donne. Ilja fu il primo dei figli a sposarsi e a stabilirsi nella tenuta che apparteneva alla madre, con l’intenzione di diventare un proprietario terriero. Ma la tenuta non portava soldi e nel frattempo Ilja ebbe 7 figli: dovette chiedere soldi alla madre (che rifiutò).

Nel 1916 si recò negli Stati Uniti per tenere delle conferenze su suo padre e vi rimase, lasciando la sua famiglia in Russia. Per il resto della sua vita “viaggiò” grazie al suo famoso cognome: commentò la Rivoluzione russa, tenne conferenze sulla vita e l’opera del padre e scrisse articoli. In seguito, lavorò a Hollywood e fu un esperto di adattamenti cinematografici dei romanzi “Anna Karenina” e “Resurrezione”. Ha persino interpretato il ruolo di Lev Tolstoj in un film.

4 / Lev (1869-1945)

Lev Tolstoj jr, circa 1900 Dominio pubblico Dominio pubblico

Per tutta la vita, Lev Jr. cercò di uscire dall’ombra del famoso padre. Cercò di diventare uno scultore (studiò persino a Parigi con Auguste Rodin), un personaggio pubblico, uno scrittore. E, forse, se Lev Tolstoj Jr. fosse nato con un altro nome e cognome, avrebbe potuto costruire una brillante carriera, ma rimase sempre e solo “figlio di”.

Nelle sue esperienze letterarie cercò persino di polemizzare con il padre: in particolare, pubblicò il libro “Preludio di Chopin” in risposta alla “Sonata a Kreutzer” del padre. La critica stroncò l’opera e Lev Lvovich ricevette anche l’offensivo soprannome di “Tigre Tigrovich”, parodia del suo nome e patronimico (in russo Lev significa Leone). Nel libro “Il leone all’ombra del leone” (o “Lev all’ombra di Lev”) Pavel Basinskij scrive che “due Lev Tolstoj non possono essere sopportati da nessuna cultura…”.

“Il tratto distintivo di mio figlio Lev è in comune con suo padre. Consiste nell’eterna ricerca, nell’eterna insoddisfazione. Su questa strada è difficile trovare pace, poiché qualsiasi perfezione è irraggiungibile, e l’eterno sforzo e la lotta alla fine stancano”, scriveva di lui la madre Sofja, comprendendo il dramma esistenziale del figlio.

Dal suo primo matrimonio, Lev Jr. ebbe 9 figli, uno dei quali fu chiamato a sua volta Lev, ma il bambino morì all’età di 2 anni.

I tre Lev: lo scrittore Lev Tolstoj con il figlio Lev e il nipotino Lev, 1899, Jasnaja Poljana Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1909 lasciò la moglie mentre era incinta. Dopo la Rivoluzione, lei e i suoi figli emigrarono in Europa, dove poi si trasferì anche Lev. Si risposò ed ebbe un figlio, ma anche quel matrimonio finì presto. Lev trascorse il resto dei suoi giorni vivendo con i figli adulti o con la sorella Tatjana.

5 / Marija (1871-1906)

Marija Tolstaja. Foto di P. Birjukov. Jasnaja Poljana, 1895 Dominio pubblico Dominio pubblico

“Molto brutta e intelligente. Sarà un enigma. Soffrirà, cercherà, non troverà nulla”, scrisse profeticamente Tolstoj della seconda figlia.

Mentre stava ancora allattando Lev, che aveva appena un anno, Sofja Andreevna rimase di nuovo incinta. Il parto fu molto difficile e Sofja rischiò di morire. I medici le consigliarono di non avere altri figli, ma il padre di famiglia Tolstoj si oppose categoricamente. Ciò causò un grave conflitto tra i coniugi, che portò quasi al divorzio.

Masha fu l’unica figlia con cui Tolstoj si concesse delle tenerezze quando già era grande. Era una ragazza sensibile, “serviva” il padre, aiutava anche i contadini di Jasnaja Poljana. Come il padre, falciava i campi e insegnava a leggere e scrivere ai bambini dei contadini. Era incredibilmente intelligente e conosceva diverse lingue.

Ma nella vita privata, come sua sorella Tatjana, non ebbe fortuna. Tolstoj rifiutò personalmente tre pretendenti, che furono allontanati da Masha, perché considerati indegni. All’età di 26 anni, sposò un lontano parente, il principe Nikolaj Obolenskij, completamente squattrinato, ma pur sempre principe. Anche Masha, come Tatjana, diede alla luce diversi figli nati morti.

E nel 1906, all’età di 35 anni, morì di polmonite praticamente tra le braccia del padre... Per Tolstoj questa perdita fu un duro colpo.

6 / Pjotr (1872-1873)

7 / Nikolaj (1874-1875)

8 / Varvara (1875-1875)

I tre figli successivi morirono da piccoli. Pjotr visse solo un anno e mezzo e morì di croup, un restringimento della laringe causato da un'infezione virale; Nikolaj non visse nemmeno un anno e Varvara morì due ore dopo la nascita.

9 / Andrej (1877-1916)

Lev Tolstoj gioca a scacchi con il genero Mikhail Sukhotin. Il figlio Andrej è il primo da destra, il figlio Mikhail il secondo da destra, 1908 Dominio pubblico Dominio pubblico

Nonostante la morte di tre figli di seguito, Sofija Andreevna continuò a partorire. Andrej e tutti i figli successivi erano “i piccoli” della famiglia. “Mi chiedo spesso perché lo amo. Dire che è perché è sincero e onesto non è vero. Spesso non è sincero… Ma con lui mi trovo bene, a mio agio”, scrisse Tolstoj a proposito di Andrej.

Andrej era un giocatore d’azzardo e sperperò la sua vita. Forse Lev riconosceva in lui se stesso in gioventù, e per questo lo amò così tanto. A Tolstoj piaceva il fatto che “Andrej è genuino e non vuole sembrare diverso da come è”.

Lev Tolstoj racconta una favola ai suoi nipotini Sofja e Ilja (figli di Andrej), 1909 Dominio pubblico Dominio pubblico

Dal primo matrimonio ebbe due figli (il figlio Ilja emigrò dopo la Rivoluzione e divenne un ufficiale dell’esercito statunitense).

Quanto ad Andrej, combatté nella Guerra russo-giapponese, poi divenne ufficiale degli ordini del governatore di Tula (e gli rubò la moglie, con la quale ebbe una figlia, Marija). Nel 1916 morì a Pietrogrado per avvelenamento del sangue.

10 / Mikhail (1879-1944)

I figli di Lev Tolstoj: Sergej, Ilja, Lev, Andrej e Mikhail Dominio pubblico Dominio pubblico

Mikhail amava molto la musica: suonava il pianoforte, il violino e la balalajka. Stava per diventare un compositore, ma alla fine scelse la carriera militare: divenne cavalleggero, partecipò alla Prima guerra mondiale e sopravvisse miracolosamente. Poi combatté nella Guerra civile dalla parte dei Bianchi. Si sposò ed ebbe otto figli.

Nel 1920 salpò dal Sud della Russia su un piroscafo alla volta della Turchia. In Europa, grazie al suo talento musicale diresse il gruppo musicale russo nella città francese di Biarritz. Trascorse gli ultimi anni in Marocco e si cimentò anche nella letteratura, lasciando (come molti figli di Tolstoj) memorie e racconti autobiografici. Morì in Marocco, ma nel 2007 i suoi discendenti rispettarono le sue ultime volontà e traslarono le sue ceneri a Jasnaja Poljana.

11 / Aleksej (1881-1886).

Morì all’età di quattro anni.

12 / Aleksandra (1884-1979)

Lev Tolstoj con la figlia Aleksandra nel 1908 Museo Statale di Tolstoj Museo Statale di Tolstoj

Al momento della successiva gravidanza, i rapporti tra Tolstoj e la moglie erano ormai ai minimi termini. I continui litigi in famiglia erano ormai di dominio pubblico (e molti ammiratori dello scrittore iniziarono ad accusare Sofja di essere un’isterica). Tolstoj entrò in crisi spirituale, e prese a dedicarsi ancora di più alla religione. Inoltre, voleva rinunciare a tutte le proprietà, ai diritti d’autore sulle opere, liberare i contadini dalla servitù, e Sofja era infastidita da tutto questo.

Trovandosi incinta del dodicesimo figlio, Sofija Andreyevna era terrorizzata (e, secondo alcuni resoconti, cercò addirittura di indurre un aborto spontaneo). Si può dire che la figlia non fosse certo la più amata, inoltre, crescendo, Aleksandra prese sempre le parti del padre nei suoi conflitti con la madre.

Lev Tolstoj con sua figlia Aleksandra in Crimea, nel 1908. La foto fu scattata dalla moglie dello scrittore Sofja Andreevna MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Era stata chiamata Aleksandra in onore della prozia di Tolstoj, Aleksandra Andreevna, che era in stretto contatto con Alessandro III. Con Lev intrattenne una schietta corrispondenza per molti anni.

13 / Ivan (1888-1895)

Ivan Tolstoj Museo di Jasnaja Poljana Museo di Jasnaja Poljana

Sofija Andreyevna diede alla luce il suo ultimo figlio all’età di 44 anni. Il piccolo Vanja portò sorprendentemente molto amore alla famiglia e fu un bel bambino vivace.

Una volta chiese alla madre del suo defunto fratello Aleksej e domandò se fosse vero che i bambini morti prima dei sette anni diventano angeli. Sofja Andreevna rispose che questo è ciò che si dice. E allora Vanja replicò: “Sarebbe meglio anche per me, mamma, morire prima dei sette anni, ora che il mio compleanno si avvicina, così diventerei un angelo”. Non raggiunse i sette anni. Morì di scarlattina.

Marja scrisse che la perdita di Vanja fu per la madre Sofja un dolore terribile, e che anche Tolstoj soffrì moltissimo.

***

Timofej Bazykin (1860-?)

“Uomo molto intelligente, parlava bene, facendo battute di spirito, era come i figli di Tolstoj. Viveva poco in paese, faceva da cocchiere ai figli di Tolstoj”, ricordarono i contadini di Jasnaja Poljana.

Timofej Bazykin (o Anikanov) è considerato il figlio illegittimo di Tolstoj avuto dalla contadina Aksinja Bazykina. Nacque due anni prima del suo matrimonio con Sofja Andreevna. In seguito prestò servizio a Jasnaja Poljana come cocchiere.

“Il figlio illegittimo di L.N è straordinariamente simile a lui, solo più alto e più bello. Timofej era un bravo cocchiere che viveva a turno con i suoi tre fratelli legittimi, ma non andava mai d’accordo con loro a causa della sua dipendenza dalla vodka”, scrisse il genero di Tolstoj, Mikhail Sukhotin, marito di Tatjana, notando che Tolstoj non provava alcun imbarazzo, e suggerendo che il suocero era come indifferente al suo passato.

Anche Sofja Andreevna non diede mai alcun segno di insofferenza, anche se a quanto pare sapeva la verità su Timofej. Una volta, nel suo diario, registrò un sogno in cui Aksinja si presentava a lei con un bambino, e lei lo faceva a pezzi… Prima del matrimonio, Tolstoj fece leggere alla giovane sposa il suo diario e le confessò tutte le sue avventure da scapolo.



