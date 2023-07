Cinque governanti del passato che hanno cambiato il corso della storia russa (FOTO)

Russia Beyond (Christie's / Dominio pubblico; Galleria Tretjakov/Dominio pubblico; Dominio pubblico; Hulton Archive/Getty Images; Valdi/ullstein bild via Getty Images; Getty Images)

1 / Pietro il Grande (1672-1725. Al potere: 1689-1725)

Ritratto di Pietro I di Russia (Pietro il Grande) della pittrice italiana Maria Giovanna Clementi (1692-1761), XVIII secolo (Torino, 1692 – Torino, 1761) Christie's / Dominio pubblico Christie's / Dominio pubblico

Pietro il Grande salì al trono nel 1689 e procedette immediatamente a trasformare ogni sfera della vita in Russia.

Introdusse alcune delle riforme più complete e lungimiranti che cambiarono drasticamente la vita dei russi. Soprattutto, fece del Paese una influente potenza europea.

Pietro il Grande introdusse un sistema legislativo al passo con i tempi, modernizzò l’esercito e fondò la Marina russa. Concluse con successo la guerra contro la Svezia e proclamò la Russia un Impero nel 1721. Nel frattempo, nel 1703 fondò San Pietroburgo, una città che fu capitale russa fino al 1918, e aprì la strada alla Russia verso l’Europa vera e propria.

2 / Caterina la Grande (1729-1796. Al potere: 1762-1796)

“Caterina II, come Legislatore nel Tempio della Dea della Giustizia”, opera del 1783 del pittore Dmitrij Levitzkij (1735-1822) Galleria Tretjakov/Dominio pubblico Galleria Tretjakov/Dominio pubblico

Questa ex principessa tedesca è stata, probabilmente, la più famosa delle donne che hanno governato la Russia.

Proprio come Pietro il Grande, Caterina condusse alcune guerre di successo all’estero. Unì al Paese la Crimea e altre importanti regioni.

In patria, promosse l’istruzione e la cultura. Mise insieme la collezione di opere d’arte che costituì il nucleo fondante dell’Ermitage, invitò alcuni importanti architetti europei a lavorare in Russia e lanciò un sistema di scuole, tra cui l’Istituto Smolnyj, il primo luogo di istruzione superiore per le donne in Russia.

3 / Nicola I (1796-1855. Al potere: 1825-1855)

Ritratto dell’imperatore Nicola I in uniforme austriaca. Artista sconosciuto. Anni Quaranta- Cinquanta del XIX secolo Dominio pubblico Dominio pubblico

Nicola I mise in piedi il sistema ferroviario russo. Sotto il suo regno fu costruita la prima ferrovia russa per passeggeri, che collegava San Pietroburgo a Mosca.

È importante notare che Nicola I definì anche lo scartamento dei binari della ferrovia russa, volendoli un po’ più larghi rispetto allo standard europeo, per evitare che un potenziale nemico europeo potesse usare le ferrovie russe per trasportare rapidamente le proprie forze armate in Russia.

Questa decisione, tuttavia, ebbe conseguenze di lunga durata. Ancora oggi, i treni devono cambiare il loro interasse al confine russo per proseguire verso la loro destinazione.

La costruzione di ferrovie in tutta la Russia contribuì a collegare le diverse parti del vasto Paese e a incrementare la sua potenza industriale ed economica.

L’imperatore gettò anche le basi per l’abolizione della servitù della gleba in Russia; riforma che fu completata solo dopo la sua morte, da Alessandro II.

4 / Lenin (1870-1924. Al potere: 1918-1924)

Lenin (1870-1924), il padre della Rivoluzione in piedi si rivolge alla folla Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Prima che la Rivoluzione lo portasse al potere, Lenin era passato da dissidente in esilio a leader del Partito bolscevico.

Con il Partito bolscevico diede vita alla Rivoluzione d’Ottobre del 1917, che diede inizio alla nuova era sovietica, con Lenin alla guida.

Dopo la fondazione ufficiale dell’Urss nel 1922, Lenin divenne il capo del governo. La rivoluzione e gli anni successivi furono funestati dal cosiddetto “Terrore Rosso”: repressioni contro i dissidenti, liquidazioni fisiche di “nemici di classe” come borghesi, ricchi commercianti, nobili, esecuzioni e campi di concentramento e dalla Guerra Civile.

Allo stesso tempo, le idee della Rivoluzione russa modificarono completamente la storia della Russia, trasformando il Paese da un impero in difficoltà in una moderna superpotenza che in seguito sarebbe arrivata a competere con gli Stati Uniti per il dominio mondiale.

5 / Mikhail Gorbachev (1931-2022. Al potere: 1985-1991)

Mikhail Gorbachev (1931-2022), fu a capo dell’Unione Sovietica dal 1985 alla sua dissoluzione, il 25 dicembre 1991 Valdi/ullstein bild via Getty Images Valdi/ullstein bild via Getty Images

Probabilmente è la figura più controversa di questo elenco, Mikhail Gorbachev è spesso accreditato (o accusato) del crollo dell’Urss.

Conquistato il potere politico nel marzo 1985, Gorbachev avviò importanti riforme politiche, che divennero note come Glasnost e Perestrojka. Pose fine al sistema monopartitico dell’Urss, introdusse le elezioni e pose fine alla persecuzione dei dissidenti politici. Per la prima volta dopo molti decenni, il Partito Comunista divenne oggetto di critiche pubbliche. Un elemento di responsabilità fu introdotto nel sistema politico di un Paese che ne aveva conosciuta poca per la maggior parte della sua storia.

Tuttavia, così facendo, Gorbachev avviò involontariamente i processi che portarono al crollo dell’Urss, aprendo un nuovo capitolo della storia russa.

