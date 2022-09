Gorbaciov come non lo avete mai visto: l’ultimo leader dell’URSS raccontato in queste foto rare

In visita ufficiale o in vacanza con la famiglia. Ecco com’erano le giornate di uno dei leader più importanti dell’ultima parte del Novecento, padre della perestrojka e della glasnost, morto a 91 anni

Mikhail Gorbaciov (2 marzo 1931 - 30 agosto 2022) è stato il primo e ultimo presidente sovietico. Ha influenzato la vita di tutti i cittadini dell’URSS e cambiato le sorti del mondo. È passato alla storia come il politico che ha posto fine alla Guerra Fredda tra Unione Sovietica e Stati Uniti e ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per il suo contributo al processo di pace avviato tra l'URSS e i Paesi occidentali. A metà degli anni '80, annunciò un percorso di democratizzazione della vita economica e politica dell'URSS (passato alla storia come “perestrojka” e “glasnost”), che rafforzò il desiderio di sovranità di alcune repubbliche e portò infine al crollo dell'URSS.

Di seguito riportiamo alcune foto rare di come appariva e si comportava nei momenti non ufficiali.

Mikhail a 4 anni con i nonni Pantelej (a sinistra) e Vasilisa Gopkalo. Privolnoe, Kraj di Stavropol (Russia meridionale), 1937 circa Apic/Getty Images Apic/Getty Images

A 19 anni si candida per il Partito Comunista, raccomandato dal direttore della scuola e dagli insegnanti AP AP

Durante gli studi all'Università statale di Mosca, Gorbaciov incontra la sua futura moglie, la studentessa di filosofia Raisa Titarenko (1932-1999). Si sposarono nel 1953 e il loro matrimonio si svolse nella mensa del dormitorio studentesco Getty Images Getty Images

Mikhail, Raisa e sua madre Maria nel villaggio di Privolnoe SHONE/Gamma-Rapho/Getty Images SHONE/Gamma-Rapho/Getty Images

Mikhail Gorbaciov e il politico sovietico Viktor Grishin in visita a casa di alcuni moscoviti, 1985 Autore sconosciuto/MAMM/MDF

Mikhail Gorbaciov e il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, 1986 Archivio di Yurij Abramochkin

Mikhail e Raisa Gorbaciov con la famiglia in una dacia fuori Mosca, 1989 Sputnik Sputnik

Gorbaciov con il futuro primo Presidente russo Boris Eltsin, 1988 Archivio di Yurij Abramochkin

Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov durante una pausa tra le sessioni, 1990 Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Gorbaciov in un campo di grano durante una visita in Kazakistan, 1991 Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Il leader sovietico dà da mangiare a uno scoiattolo nella sua dacia fuori Mosca, 1989 Vlastimir Nesic SHONE/Gamma-Raph/Getty Images Vlastimir Nesic SHONE/Gamma-Raph/Getty Images

Mikhail Gorbaciov e sua moglie Raisa appena atterrati a Nuova Delhi per una visita di Stato Peter Turnley/Corbis/VCG/Getty Images Peter Turnley/Corbis/VCG/Getty Images

Mikhail Gorbaciov durante la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a due università di Madrid, 1990 AP AP

In vacanza sull'isola di Lanzarote Dusko Despotovic/Sygma/Getty Images Dusko Despotovic/Sygma/Getty Images

Mikhail Gorbaciov in vacanza a Palma di Maiorca, Spagna, 2000 Gianni Ferrari/Cover/Getty Images Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

LEGGI ANCHE: Mikhail Gorbaciov, l’uomo che ha cambiato il mondo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale