Che cosa ricorderà il mondo di Mikhail Gorbachev, primo e unico Presidente dell’Urss?

Come ha ricordato lo stesso Mikhail Gorbachev, il suo “lungo processo di ripensamento della storia del Paese” era iniziato fin dai tempi in cui era ancora studente. Quando, l’11 marzo 1985, assunse la carica di Segretario generale del Pcus, il Partito Comunista dell’Unione Sovietica, la sua salita al potere non fu certo una sorpresa per la nomenklatura: Gorbachev aveva goduto di buona considerazione presso Leonid Brezhnev ed era appoggiato dalle più alte cariche dell’apparato sovietico.

Mikhail Gorbaciov Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

L’ambizioso leader, simpatico all’Occidente e al popolo sovietico, era atteso da tutti quelli che anelavano cambiamenti. “Accettando allora la più alta carica, quella di Segretario generale del Comitato centrale del Pcus, ho capito: non potevamo più andare avanti così, e non avrei accettato di rimanere in carica se non fossi stato sostenuto nell’attuazione di riforme fondamentali”, avrebbe poi detto nel 1991, un anno dopo aver ricevuto il Premio Nobel per la pace “per il suo ruolo di primo piano nel processo di pace che oggi caratterizza parti importanti della comunità internazionale”.

Mikhail Gorbaciov vince il Nobel per la Pace, 1990 Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

Seguiranno cambiamenti fondamentali, ma non tutti saranno accettati e compresi. La campagna anti-alcol, la cosiddetta “battaglia per la sobrietà” in un Paese che stava morendo avvelenato dalla vodka, sarà il primo divisivo passo del Segretario generale verso la “perestrojka”. Seguirà una massiccia epurazione e un ringiovanimento del partito al potere. Ma presto Gorbachev avrebbe messo fine anche al sistema monopartitico di lunga data. Il Pcus sarebbe stato privato del suo status costituzionale di unica forza di governo; il Paese avrebbe avuto elezioni democratiche e la persecuzione del dissenso sarebbe cessata. Gorbachev avrebbe permesso il ritorno dell’accademico dissidente Andrej Sakharov e avrebbe continuato la riabilitazione delle vittime della repressione staliniana che non erano state riabilitate sotto Nikita Khrushchev.

Novyj Urengoj. Il Segretario generale del Comitato centrale del PCUS Mikhail Gorbaciov (a destra, in primo piano) incontra i residenti della città Jurij Lizunov, Nikolaj Malyshev/TASS Jurij Lizunov, Nikolaj Malyshev/TASS

Il suo principale risultato, tuttavia, sarà la glasnost e l’abolizione della censura: sotto di lui la tiratura dei giornali supererà il milione di copie e il partito e gli uomini al potere diventeranno per la prima volta un bersaglio pubblico per le critiche. La glasnost e la democratizzazione non sono ancora libertà di parola o piena democrazia, ma senza le riforme di Gorbachev la strada per raggiungerle sarebbe stata troppo lunga.

Proprio la glasnost è ciò di cui Gorbachev è stato poi principalmente incolpato: avrebbe risvegliato il vulcano della coscienza nazionalista dei popoli che ha portato al crollo dell’Urss. Ma senza la glasnost, probabilmente il Paese e il mondo non sarebbero venuti presto a conoscenza del disastro nucleare di Chernobyl, una delle principali “macchie” sulla biografia politica di Gorbachev. Tra le altre macchie, il Nagorno Karabakh, il dispiegamento di truppe in Azerbaigian e la dispersione violenta di una manifestazione ad Alma-Ata, in Kazakistan.

La centrale di Chernobyl vista dal quarto reattore, 26 aprile 1986 Igor Kostin/Sputnik Igor Kostin/Sputnik

Ma il mondo ricorda “Gorby” come l’uomo che ha posto fine alla corsa agli armamenti e ha trasformato l’“Impero del male”, come lo aveva ribattezzato Ronald Reagan, in un alleato per prevenire cataclismi geopolitici e ambientali. Sarà lui a proclamare il “nuovo pensiero” in politica estera, ad avviare il processo di riunificazione della Germania e a ritirare le truppe sovietiche dall’Afghanistan. Proclamerà l’idea utopica di abolire le armi nucleari entro il 2000 e di istituire un sistema di sicurezza internazionale, per poi firmare i trattati START I e INF con gli Stati Uniti.

Le truppe sovietiche si ritirano dall'Afghanistan: un convoglio di veicoli blindati attraversa il confine afghano-sovietico sul Ponte dell'Amicizia sul fiume Amu Darya V. Kiselev/Sputnik V. Kiselev/Sputnik

Gli oppositori gli rinfacceranno più di una volta l’incontro di Malta, dove la Guerra fredda si è conclusa sul piano diplomatico, e lo accuseranno di aver capitolato di fronte all’Occidente. Gorbachev dirà soltanto: “Vogliamo essere compresi […] Questo non significa diventare esattamente come gli altri, significa farsi capire dagli altri.”

Il 3 dicembre 1989 a Malta si è tenuta la prima conferenza stampa congiunta tra i leader sovietici e statunitensi. Nella foto, Mikhail Gorbaciov, Segretario Generale del Comitato Centrale del PCUS, e il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush Jurij Lizunov, Edward Pesov/Sputnik Jurij Lizunov, Edward Pesov/Sputnik

Dopo le dimissioni, continuerà a supervisionare lo sviluppo del Paese, creerà la Fondazione Gorbachev e la Green Cross, e cercherà di tornare alla grande politica, ma alle elezioni presidenziali del 1996 otterrà solo lo 0,51% dei voti (il crollo dell’Unione Sovietica non gli è mai stato perdonato). L’unico “presidente dell’Urss” (carica istituita nel marzo 1990) si sarebbe come prevedibile opposto al primo presidente russo, Boris Eltsin, per poi sostenere il suo successore, Vladimir Putin (anche se per poco) e impegnarsi in un’auto-riflessione e nell’ammissione dei propri errori.

Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico Mikhail Gorbaciov, a sinistra, e Boris Eltsin (1931-2007), membro del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico, durante un incontro alla Casa Bianca di Mosca Jurij Abramochkin/Sputnik Jurij Abramochkin/Sputnik

“La Perestroika ha vinto! Sono io che ho perso come politico”, ha riassunto nel 2009. Anche se forse una delle principali conclusioni che ha formulato su se stesso risale al lontano 1991: “La vita è molto più ricca e complicata dei più perfetti piani per renderla migliore. Alla fine si vendica crudelmente con chi impone con la forza degli schemi, anche se con le più buone intenzioni”.

Gorbaciov sul Mausoleo di Lenin in Piazza Rossa a Mosca Jurij Lizunov, Aleksandr Chumichev/TASS Jurij Lizunov, Aleksandr Chumichev/TASS



