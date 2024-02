Come viene estratta l’ambra nel giacimento più grande del mondo?

L’ambra è considerata un elemento pregiato presso molti popoli, e in Russia quasi ogni donna possiede gioielli realizzati con questa pietra. È particolarmente apprezzata dai russi non solo per la straordinaria bellezza e il prezzo accessibile (costa molto di meno rispetto ai diamanti e agli smeraldi), ma anche per le proprietà curative che le vengono attribuite.

Gioielli prodotti nella Fabbrica di ambra di Kaliningrad Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Secondo diversi dati, in Russia si concentra dall’80% al 95% delle riserve mondiali di questa pietra preziosa: i giacimenti si trovano sull’isola di Sakhalin come nella penisola del Tajmyr, ma il più grande al mondo è situato nel piccolo villaggio di Jantarnyj, nella regione di Kaliningrad (il nome dice tutto: “jantar” in russo significa “ambra”).

L’ingresso del “Kaliningradskij Jantarnyj Kombinat”, noto anche con il nome inglese di “Kaliningrad Amber Combine”. Il kombinat è un complesso industriale consistente in un insieme di imprese, stanziate nella stessa regione, che hanno complementarità di produzione in un settore specifico Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Gli studiosi hanno calcolato che ogni metro cubo di “terra azzurra” (“blaue Erde”; così è chiamato il terreno contenente ambra) racchiude 1,9 kg di questa preziosa resina fossile.

La cava Primorskij nella oblast di Kaliningrad Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

L’unica impresa al mondo che si occupa dell’estrazione industriale di ambra è il complesso di Kaliningrad, entrato a far parte di Rostec e al momento impegnato nello sviluppo della cava di Primorskij, che siamo riusciti a visitare.

Perché l’ambra viene estratta alla cieca?

L’ambra non si vede così com’è, è contenuta nella “terra azzurra” (che possiede davvero questa sfumatura cromatica) a 50-60 metri di profondità. Il processo di estrazione stesso appare abbastanza inusuale: un operaio si posiziona in fondo alla cava e con una speciale pompa idraulica ad alta pressione colpisce la roccia contenente l’ambra con un getto d’acqua marina.

Ecco che aspetto ha un sito di estrazione dell’ambra Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

“L’acqua dolce non è sufficiente per pulirla, la roccia è molto densa”, ci spiega Aleksej Korkin, geologo a capo della cava, “quindi usiamo l’acqua del Mar Baltico. Per pulire un metro cubo di questo materiale argilloso sono necessari otto metri cubi di quell’acqua”.

La “terra blu” che contiene l’ambra viene “lavata” con pompe speciali che usano l’acqua salata del Mar Baltico Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

In questo modo si ottiene la torbida, un misto di “terra azzurra” e acqua marina che scorre lungo il canale e finisce in un fossato apposito, da dove viene trasportata in un impianto di arricchimento tramite un condotto.

Qui ci sono tonellate di ambra, anche se non le potete ancora vedere Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Dal momento che l’acqua è indispensabile in questo processo, è possibile estrarre l’ambra fino all’arrivo della stagione fredda, prima che l’acqua si congeli, generalmente fino a metà novembre, mentre durante l’inverno la cava è interessata da lavori di manutenzione preventiva.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

In una giornata lavorativa, nella cava vengono estratte dalle tre alle cinque tonnellate di ambra, tra cui anche pepite che pesano più di 1 kg. Generalmente vengono individuate già all’interno dell’impianto, perché fino a quel momento sono rimaste nascoste sotto uno strato argilloso. È quasi da non credere che intere tonnellate di ambra stiano passando davanti a noi in questo momento!

I pezzi di ambra più grandi vengono esaminati manualmente nell’impianto di lavorazione Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

“Abbiamo già estratto 12 grosse pepite durante questa stagione”, afferma Aleksej. “La più pesante l’abbiamo trovata all’inizio della primavera, pesava 1,876 kg”.

Grandi pepite in mostra al Museo della Fabbrica di ambra di Kaliningrad Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Fino a non molto tempo fa le pietre più grandi venivano prese con dei retini, ma ora questo compito è svolto perfettamente da una macchina.

Che fine fa una cava quando l’ambra si esaurisce?

Qui l’estrazione è iniziata nel 1976, e di ambra ce ne sarà ancora per un centinaio di anni almeno. Vengono estratte 500-600 tonnellate all’anno e le riserve del giacimento ne contano 53 mila.

Questa dragline contribuisce alla bonifica dei terreni della cava, che vengono ripiantumati e restituiti man mano alla collettività Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Tutta la roccia in eccesso viene rimossa con l’aiuto di una dragline, una scavatrice semovente. Ce ne sono in tutto tre. Mentre in una parte della cava l’ambra viene lavata, in un’altra parte si svolge il processo di bonifica ambientale: la roccia di scarto viene livellata e inizia il processo di forestazione: vengono cioè piantati alberi per ricostituire un’area verde.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Nelle vicinanze esiste già una cava chiusa, quella di Sinjavinskij, che ha terminato l’attività negli anni Settanta e si è trasformata in uno dei laghi più belli della regione.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

“Anche questa cava verrà restituita alla comunità come area naturale, ma è una prospettiva per gli anni futuri”, afferma Aleksej. “Lavoriamo a un ritmo di 50 metri all’anno, mentre la cava si estende complessivamente per 1,5 km in lunghezza e larghezza. Abbiamo un piano per i prossimi 20 anni: sappiamo che una parte della cava sarà restituita tra 10-15 anni, mentre noi continueremo il lavoro ancora per alcuni decenni”.

Turisti osservano la grande cava di ambra dalla terrazza panoramica Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

È possibile seguire il processo di estrazione anche dalla piattaforma di osservazione della cava. Alcune videocamere fissate sulle scavatrici consentono di vedere in tempo reale il lavoro degli esperti proiettato su un grande schermo. Sulla piattaforma è anche possibile cimentarsi nel ruolo di “cacciatore di ambra” in una cava improvvisata e dare un’occhiata al negozio del complesso industriale.

Il modello interattivo che spiega il funzionamento della cava nel museo della Fabbrica di ambra di Kaliningrad Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Come distinguere l’ambra da una pietra comune?

Le pietre sono visibili solamente una volta che si trovano nell’impianto. Il processo di separazione dell’ambra dalle altre pietre che si trovano in questa roccia è abbastanza semplice e può rivelarsi utile anche per verificare l’autenticità della pietra nella vita di tutti i giorni.

All’interno dell’impianto diventa chiaro che c’è davvero dell’ambra nell’insieme di roccia e terra scavata e dilavata con acqua di mare Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Aleksej Korkin e Anna Dugina osservano con soddisfazione i pezzi più grandi di ambra estratti nel giorno della nostra visita nella cava Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

“L'ambra è più leggera di qualsiasi altra pietra”, spiega Aleksej, “ed esiste un metodo semplicissimo per stabilire se quella che abbiamo davanti è proprio ambra e non qualcos’altro. Bisogna prendere un bicchiere d’acqua, metterci un po’ di sale, mescolare e poi metterci le pietre. Tutto ciò che affonda non è ambra”.

Ovunque nella fabbrica ci sono griglie che possono “catturare” anche la più piccola pepita d’ambra Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Il fatto è che la densità dell’ambra e quella dell’acqua del Mar Baltico sono pressoché uguali. Se si aggiunge un po’ di sale all’acqua normale, la sua densità aumenta e l’ambra rimane a galla.

L’ambra in ammollo Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Nell’impianto lo smistamento iniziale avviene proprio in queste modalità, semplicemente tutta la torbida arriva nel separatore e si riversa nelle vasche con la soluzione salina.

Successivamente, tutte le pietre vengono divise per dimensione: quelle più piccole vengono subito confezionate in sacchi, mentre quelle più grandi sono smistate a mano, perché tra queste si trovano dei pezzi davvero unici!

Qual è il tipo di ambra più prezioso?

Processo di selezione manuale dei pezzi di ambra più grandi Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Anna Dugina, esperta gemmologa del complesso industriale, è in grado di identificare le pietre particolari tra migliaia di altri esemplari. “L’ambra bianca reale è la più costosa e rara. Rappresenta solo l’1% in natura! Un altro tipo molto apprezzato è l’ambra bianca con venature color limone”.

Anna Dugina mostra interessanti inclusioni all’interno di una grande pepita di ambra Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Esiste anche l’ambra nera, che in passato era considerata la tipologia meno pregiata, ma oggi che sono state messe a punto tecniche per lavorarla e perfezionarla è molto richiesta.

Oltre ai colori interessanti, nell’ambra possono esserci delle inclusioni (nel 6-8% dei casi), come flora e fauna cristallizzate nella resina. “Ad esempio, abbiamo una bellissima libellula in un pezzo di ambra che si può ammirare nel museo interno al complesso industriale”, racconta Anna.

La prima selezione dell’ambra viene fatta in base alla grandezza Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Alle pietre di questo tipo, di solito, non si fa nulla se non lucidarle in modo impeccabile. L’ambra trasparente color miele, invece, è un “classico baltico”, come lo definisce la gemmologa. È proprio questo il tipo di pietra che si vede più spesso nei negozi.

I pezzi di ambra più piccoli vengono insacchettati e mandati in magazzino Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

“Dopo lo smistamento, i nostri esperti decidono cosa vendere all’asta (il complesso non ha contratti diretti) e cosa destinare alla produzione di gioielli”, spiega Anna.

Tra gli acquirenti ci sono produttori russi e stranieri, ma la pietra baltica è particolarmente apprezzata in Cina e nei Paesi arabi. Inoltre, il complesso vende non solo il materiale “grezzo”, cioè l’ambra estratta, ma anche gioielli realizzati con questa pietra. Li producono proprio qui, nel villaggio di Jantarnyj.

Dalla produzione di ambra non rimangono scarti

Un reparto della Fabbrica di ambra di Kaliningrad si occupa anche della lavorazione dell’ambra con la trasformazione in splendidi gioielli Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Una delle pareti del laboratorio è decorata con un ragno gigante che “tesse” una rete di ambra su un planisfero. “Nel 1954 i gioiellieri sovietici realizzarono una spilla a forma di ragno che ancora oggi è il simbolo di questo complesso”, ci racconta Vadim Parkhomenko, responsabile del dipartimento di produzione sperimentale. In totale, producono migliaia di pezzi di ogni tipo e ne creano di nuovi più volte a settimana.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Gli artisti lavorano all’elaborazione del design, ma le proposte arrivano spesso sia dagli artigiani, sia dai clienti dei negozi. Alcuni artigiani preparano le pietre delle dimensioni e dei colori richiesti, altri assemblano i gioielli e altri ancora controllano i prodotti finiti alla luce per verificare che non ci siano crepe o graffiature. Si cerca di non buttare nulla: i frammenti di ambra rimasti vengono utilizzati nei quadri, messi sotto la pressa o impiegati per realizzare pezzi minuti.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Molti artigiani si sono formati direttamente sul campo. “Le abilità necessarie si possono acquisire durante l’esperienza nel lavoro, ma poi dipende tutto dalla persona”, afferma Vadim. “Certo, è bene avere una formazione da gemmologo, ma bisogna essere anche un po’ artisti”.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Come “trovare l’intesa” con una pietra?

Margarita Bulygina, intagliatrice di pietre, realizza statuette in ambra di animali e persone. Non esistono due pietre uguali in natura, quindi ogni souvenir di questo tipo è unico.

Margarita Bulygina, intagliatrice di pietre, realizza statuette in ambra di animali e persone Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

“Alcune volte decidiamo come usare il materiale prendendo spunto dalle sue caratteristiche, ne osserviamo il colore e la forma. Altre volte, invece, si deve scegliere il materiale in base all’obiettivo specifico da raggiungere”, racconta Margarita. “Bisogna avere un pensiero spaziale ben sviluppato, cioè la capacità di immaginare cosa si vuole realizzare con un materiale fisico ancor prima di iniziare; bisogna avere un computer 3D in testa. La mia mano è un’estensione del mio strumento”.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Margarita ha una formazione da artista a tutto tondo e ciò significa che ha le abilità per lavorare sia con la grafica, sia con il disegno, sia con il legno. Qui è partita da zero e ha compreso subito le proprietà dell’ambra. “Se la pietra si lascia lavorare facilmente, si può realizzare una statuina in un giorno”, afferma. “L’importante è riuscire a trovare l’intesa con la pietra”.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

