Le dodici più importanti feste religiose degli ortodossi russi (oltre alla Pasqua)

Ci sono molti giorni nella cristianità orientale in cui si celebrano santi o episodi locali, ma le solennità del nostro elenco segnano eventi nella vita di Cristo o della Madonna, e sono le più fondamentali per chi ha fede

La principale festa religiosa del calendario ortodosso è la Pasqua, che segna la Resurrezione di Cristo. In Russia, è celebrata molto più del Natale. Bisogna notare subito che le date della Pasqua ortodossa e quella cattolica non cadono quasi mai nello stesso giorno (qui spieghiamo perché e quali sono le principali differenze nelle tradizioni).

I russi amano la Pasqua per molte altre ragioni oltre a Gesù Cristo: per esempio per la fine della dura e lunga Quaresima che la precede, il “velikij post”, e per l’inizio della vera primavera (di solito Pasqua cade nei primi giorni caldi dell’anno). La festa ha anche forti tradizioni rituali: le persone dipingono le uova (qui come farlo in modo naturale) e le decorano in molti modi creativi e insoliti, e preparano delle torte pasquali, come il kulich (che assomiglia, ma solo per la forma, a un panettone) e un dolce a base di tvorog chiamato paskha (che è poi come si dice “Pasqua” in russo). Alla vigilia di Pasqua, la gente si mette in fila fuori dalle chiese per far benedire le uova colorate e i dolci, e poi, la domenica mattina, li mangia.

Ma, oltre alla Pasqua, ci sono altre dodici feste importanti che la Chiesa ortodossa russa celebra. Eccole:

1 / Natività di Maria (Рождество Пресвятой Богородицы)

Nascita della Vergine Maria. XVI-XVII secolo circa Museo di Pskov /Dominio pubblico Museo di Pskov /Dominio pubblico

La nascita della Vergine Maria, la madre di Gesù Cristo, si celebra di solito il 21 settembre. Il 9 dicembre, si celebra invece la Concezione della Giusta Anna (la madre della Madonna), e la fede ortodossa ha un’icona dedicata a entrambi i giorni. Per molto tempo, Sant’Anna e San Gioacchino non riuscirono ad avere figli e la Concezione avvenne durante la visita alla terra santa di Gerusalemme.

2 / Ingresso della Madre di Dio al Tempio (Введение во храм Пресвятой Богородицы)

Un’altra festa dedicata alla vita di Maria, celebra l’Ingresso della Madre di Dio al Tempio. I genitori di Maria la portarono al Tempio di Gerusalemme per ringraziare Dio per aver dato loro un figlio. Nel cattolicesimo è una memoria liturgica (ha cioè un’importanza minore rispetto a feste e solennità) e si chiama “Presentazione della Beata Vergine Maria”.

3 / Natale di Cristo (Рождество Христово)

Andrej Rublev. Natività del Signore, XV secolo. Dalla Cattedrale dell'Annunciazione di Mosca Dominio pubblico Dominio pubblico

A differenza dei cattolici, i cristiani ortodossi russi celebrano la festa il 7 gennaio. Tale differenza è legata al cambio di calendario che avvenne in Russia dopo la Rivoluzione d’Ottobre del 1917. In seguito, per molti anni, il Natale fu celebrato solo segretamente, poiché le autorità sovietiche vietarono la religione e tutte le feste legate alla religione. Le tradizioni natalizie furono sostituite da massicci festeggiamenti del Capodanno a livello nazionale.

Nella Russia moderna, il Natale viene ancora celebrato piuttosto in sordina, di solito in una stretta cerchia di familiari e amici e senza regali (che vengono scambiati e si mettono sotto l’albero per Capodanno). Essendo una parte delle lunghe vacanze di Capodanno, è un giorno di festa nazionale. Tuttavia, di solito subito dopo Natale iniziano i giorni di lavoro, quindi le persone, stanche delle lunghe celebrazioni e degli eccessi alimentari e alcolici, cercano di non strafare.

4 / Battesimo del Signore (Крещение Господне)

Il 19 gennaio, il Battesimo di Gesù è ampiamente celebrato in tutta la Russia. Il clima in questo periodo dell’anno è di solito molto rigido e c’è persino l’espressione “крещенские морозы”, per indicare dei giorni molto freddi attorno a questa data. Secondo la tradizione, la notte prima di quella che nel mondo cattolico è l’Epifania. Durante tutto quel giorno, la gente si immerge in un buco di ghiaccio chiamato “il Giordano” (dal nome del fiume dove fu battezzato Cristo), che è fatto a forma della Santa Croce. Questo atto simboleggia il Battesimo di Cristo, e sembra bizzarro, considerando che Gesù visse in una parte molto calda del mondo!

5 / Candelora (Сретение Господне)

La festa della Presentazione di Gesù Cristo al Tempio, celebrata il 15 febbraio, è di solito segnata con una grande funzione nelle chiese ortodosse e da un bel concerto di campane. Ora, questa festa non è celebrata molto ampiamente in tutta la Russia. I credenti o vanno in chiesa o semplicemente ricordano questo giorno (e cercano di non fare nessun lavoro duro). Ma, nella vecchia Russia, questo era un giorno molto solenne e la gente era solita attribuire alcuni eventi positivi a questa festa invernale. “Questo è successo per la Candelora” o “Questo è successo una settimana prima della Candelora”, si può ancora sentir dire dai vecchi in Russia.

6 / Annunciazione (Благовещение Пресвятой Богородицы)

Icona dell'Annunciazione, XIV secolo Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Questa festa celebra l’Annunciazione alla Beata Vergine Maria, quando cioè l’arcangelo Gabriele le disse che avrebbe avuto un bambino da vergine e che questo sarebbe stato il Messia cristiano e il Figlio di Dio. È una delle feste preferite dai russi e si celebra il 7 aprile, secondo la tradizione ortodossa. Ci sono molte icone e chiese dedicate a questo giorno santo in Russia, tra cui una cattedrale al Cremlino.

7 / Esaltazione della Santa Croce (Воздвижение Креста Господня)

Vasilij Sazonov. I santi Costantino ed Elena presentano la Santa Croce, 1870 Dominio pubblico Dominio pubblico

Il giorno dell’Esaltazione della Santa Croce è celebrato dai cristiani ortodossi il 27 settembre. La festa segna il ritrovamento della Vera Croce. Secondo la leggenda, fu trovata dalla madre dell’imperatore Costantino il Grande, l’imperatrice Elena, intorno al 300 d.C. Ella iniziò degli studi archeologici e, come risultato, furono trovate la grotta del Santo Sepolcro e tre croci. Una donna malata guarì dopo aver toccato una di queste croci, e in questo modo fu determinato che fosse la Croce di Gesù Cristo. La festa segna anche la dedicazione della Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. I credenti russi di solito fanno una veglia notturna (il che significa che non dormono, ma pregano tutta la notte) e una giornata di penitenza molto dura dal punto di vista delle privazioni alimentari.

8 / Pentecoste (День Святой Троицы)

Andrej Rublev. Santa Trinità, inizio XV secolo Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

In russo si chiama Giorno della Santa Trinità. Pentecoste significa che si celebra il 50° giorno dopo la Pasqua (o l’ottava domenica dopo Pasqua). Di conseguenza, la festa cade in date diverse ogni anno. Nel 2022, è il 12 giugno, poiché la Pasqua si celebra il 24 aprile. La Santa Trinità è una delle immagini più venerate in Russia e la famosa icona dipinta dal pittore medievale di icone Andrej Rubljov, conservata alla Galleria Tretjakov, è una delle più conosciute in tutta la Russia.

9 / Ingresso del Signore a Gerusalemme (Вход Господень в Иерусалим)

La domenica che precede la Pasqua commemora l’ingresso trionfale di Cristo a Gerusalemme. Nei libri liturgici della Chiesa ortodossa russa la settimana prima di Pasqua è chiamata Settimana dei Fiori (”Неделя Цветоносная”). E, mentre in Occidente si usa l’espressione “Domenica delle Palme”, in Russia è la “Domenica del Salice” (“Вербное воскресенье”). Poiché non ci sono palme nella maggior parte della Russia, i suoi rami sono stati sostituiti da piante più diffuse, rametti di salici ancora pieni di bei bocci. Così, un mazzo di rametti di salice di solito decora le case dei russi.

10 / Ascensione del Signore (Вознесение Господне)

L'icona dell'Ascensione da Velikij Novgorod, 1542 Legion Media Legion Media

Quaranta giorni dopo la resurrezione di Cristo, Egli lasciò fisicamente la terra salendo al cielo. Questo giorno si celebra sempre il quarantesimo giorno dopo la Pasqua. Nonostante questa festa sia considerata molto importante dalla Chiesa, ai russi piace di più festeggiare la domenica dopo Pasqua. Il nome popolare di questa festa è “Krasnaja Gorka” (“Красная горка”; “Montagnola Rossa”) e segna l’apparizione di Cristo all’apostolo Tommaso l’ottavo giorno dopo la sua resurrezione. I russi di solito vanno sulle tombe dei parenti nei cimiteri, lasciando dolci e uova di Pasqua che sono rimasti dopo la festa.

11 / Trasfigurazione di Gesù (Преображение Господне)

La festa della Trasfigurazione segna il momento in cui gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni stavano pregando su una montagna e Cristo apparve loro e parlò. Questa festa si celebra il 19 agosto e, nella tradizione popolare russa, si chiama “Festa delle Mele del Salvatore” (“Яблочный Спас”, o semplicemente “Festa delle Mele”). Di solito era il primo giorno in cui le mele potevano essere raccolte e mangiate e i contadini slavi erano soliti organizzare grandi festeggiamenti.

12 / Dormizione della Madre di Dio (Успение Пресвятой Богородицы)

Teofane il Greco. Il riposo della Vergine Maria, 1392 Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Il 28 agosto, la Chiesa ortodossa russa celebra la Dormizione della Madre di Dio. Questo non è un evento triste, perché i cristiani credono che Maria sia morta molto serenamente, senza alcuna sofferenza. Molto spesso, cattedrali e monasteri sono intitolati in onore di questo evento straordinario. Le icone russe di solito mostrano tutti gli apostoli riuniti per la cerimonia di addio e sepoltura e Cristo che tiene l’anima di Maria. Tuttavia, la Chiesa ortodossa russa non celebra l’Assunzione di Maria, come fanno i cattolici.

